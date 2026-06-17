Ідея Трампа щодо Росії, текст угоди США-Іран, Мадяр зняв санкції з ЄвроПравди: новини дня

Саміт "Групи семи" приніс Україні позитивні сигнали.

У Фінляндії схвалили закон, що дозволяє зберігати ядерну зброю на її території, а Данія розмістить 850 військових у Латвії з огляду на те, "як розгортається ситуація".

З Латвії до України передали комплекс історичних документів, а прем'єр Франції доручив міністрам проводити тести на наркотики у своїх офісах.

Все важливе і цікаве за середу, 17 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Пропозиція Трампа щодо РФ

Середа – останній день лідерів саміту "Групи семи" (G7), до якої входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Канада. Крім того, як міжнародна інституція в самітах бере участь Європейський Союз, представлений Європейською комісією та Європейською радою.

За даними Politico, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пропонує ЄС тиск на РФ в обмін на допомогу з Ормузькою протокою.

За словами двох дипломатів ЄС, перший повний день переговорів продемонстрував несподіваний оптимізм щодо відносин із Білим домом.

Видання пише про "обриси угоди", за якою Трамп підтримає Європу в питанні України в обмін на європейську допомогу у забезпеченні безпеки Ормузької протоки.

"Існують дуже сильні очікування, що він (Трамп -. Ред.) підтримає Україну. Саме це він і сказав лідерам", – додав співрозмовник видання.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Сполучені Штати та президент США Дональд Трамп змінили свою точку зору щодо війни в Україні, зайнявши позицію, яку інші лідери країн G7 вважають більш реалістичною.

"Є ще чимало ризиків, але я хотів би підкреслити зміну тону, зміну можливостей у Лівані та в Україні. І це – фактори, що змінюють правила гри", – додав також прем’єр Канади.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відзначив позитивну зміну тону і оцінок в заяві лідерів G7 щодо України.

"Хочу особливо відзначити позитивну зміну тону та оцінок, а також їхню тіснішу узгодженість між Україною та нашими союзниками з "Групи семи". Ми вітаємо таку згуртованість і силу", – підкреслив він.

На додачу, й італійські медіа помітили ознаки потепління у стосунках між прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні і президентом США після весняного конфлікту.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі країни у "Групі семи" не бачать бажання Росії закінчувати війну та вважають, що слід змусити її до переговорів санкціями.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що всі лідери "Групи семи" погодилися з тим, що Росія не виявляє серйозної готовності до миру.

Хоча американський лідер після саміту G7 заявив, правитель Росії Владімір Путін, як і президент України Володимир Зеленський, "хоче щось зробити" для зупинки війни.

"Вони просто не знають, як це зробити. Вони хочуть, але просто не знають, як", – сказав Трамп.

Bloomberg пише, що президент Європейської ради Антоніу Кошта нібито на рівні своєї команди встановив контакт з Кремлем у спробі посприяти перемовинам щодо завершення російсько-української війни.

Щодо виготовлення ракет в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найголовнішим результатом саміту лідерів G7 у Франції стала домовленість про посилення української протиповітряної оборони.

У спільній заяві за підсумками саміту в Ев’яні лідери країн G7 заявили про свою готовність надати Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо на українській території. За словами джерела, йдеться також про можливість виготовляти в Україні ракети далекого радіуса дії.

"Ми вироблятимемо за ліцензією не лише системи протиповітряної оборони, а й засоби глибокого удару", – заявило дипломатичне джерело в кулуарах саміту G7.

Зокрема, і президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне прохання України про отримання ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів.

Уряд Нідерландів у середу зобов’язався придбати для України безпілотники та засоби протиповітряної оборони на загальну суму 500 мільйонів євро; половина цих коштів виділятиметься через програму PURL.

Крім того, прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс анонсував додатковий внесок його країни у розмірі 7 млн євро до ініціативи PURL із закупівлі американської зброї для України.

Оцінки НАТО

У НАТО вважають, що Росія не відмовляється від своїх цілей у своїй війні проти України, попри те, що її втрати у живій силі перевищують 1,4 млн військових.

За словами високопосадовця НАТО, за час повномасштабного вторгнення Росія зазнала "від 1,3 до 1,45 мільйона загальних втрат, з яких приблизно пів мільйона становлять загиблі".

Крім того, у НАТО вважають, що українські удари по території Росії дедалі сильніше впливають на здатність Москви вести війну, порушуючи логістику, виводячи з ладу системи ППО та завдаючи шкоди енергетичній інфраструктурі.

Високопосадовець НАТО також повідомив, що у травні Україна "перехопила лише 17% балістичних ракет" Росії.

Він зазначив, що Україна й надалі зіштовхується зі значними труднощами, особливо у сфері протиповітряної оборони.

Посилення Європи

Польща та Німеччина підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері, а Литва та США підписали угоду про співпрацю у сфері дронів.

Латвія хоче до кінця року досягти рівня України у захисті від дронів.

Данія розмістить 850 військових у Латвії: "Важливо, щоб ми відіграли свою роль у стримуванні Росії".

У Фінляндії схвалили закон, що дозволяє зберігати ядерну зброю на її території.

Болгарія блокує санкції

Болгарія не підтримала 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії через патріарха Кіріла.

"Змішування політичного та релігійного вимірів несе ризик подальшої поляризації та ескалації військового конфлікту", – заявила міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова.

А нещодавно в новому уряді Болгарії заявили про припинення військової допомоги Україні.

Щодо євроінтеграції України

Сьогодні Рада ЄС розпочала технічну підготовку до відкриття кластерів 2-6 для України та Молдови.

Наступним кроком стане оцінка результатів скринінгу та їх формальне схвалення на засіданні Комітету постійних представників ЄС (COREPER) – можливо, обговорення розпочнеться наступного тижня.

Водночас у ЄС не впевнені, що Україна відкриє усі перемовні кластери у липні 2026 року.

Угорщина розблокувала ЄвроПравду

Посол України в Угорщині Федір Шандор повідомив, що уряд Угорщини зняв заборону на доступ до сайтів "УП" та "Європейської правди".

"В Угорщині демократія крокує семимильними кроками, і я не жартую. Після того як зняли статус персони нон грата з хлопців з Ощадбанку, маємо наступні кроки уряду: відсьогодні уряд зняв заборону, яка діяла для угорських провайдерів, щодо відвідування угорцями низки українських новинних сайтів, включаючи "Європейську правду" і "Українську правду", – зазначив Федір Шандор.

Крім того, прем’єр Угорщини Петер Мадяр анонсував розслідування щодо захоплення коштів Ощадбанку.

"Ми доручили провести негайне внутрішнє розслідування в Національній податковій та митній адміністрації, Центрі боротьби з тероризмом та інших відповідних органах у зв’язку зі справою про український "золотий конвой". Генеральний прокурор повинен негайно зайнятися цим питанням", – повідомив Мадяр.

Україна неодноразово наполягала на необхідності об’єктивного розслідування всіх обставин захоплення інкасаторів і цінностей Ощадбанку та адекватної компенсації за завдану фізичну і моральну шкоду.

Текст угоди США-Іран

Телеканал CNN опублікував текст меморандуму на 14 пунктів між США та Іраном.

Згодом у Сполучених Штатах розкрили офіційний текст угоди з Іраном.

Президент США Дональд Трамп заявив, що він відновить кампанію авіаударів по Ірану, якщо угода між країнами його не задовольнятиме.

Решта новин

Rzeczpospolita пише, що президент Володимир Зеленський приїде до Гданська на конференцію з відновлення України попри скандал довкола "героїв УПА". А заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що українська сторона не проявляє зацікавленості в отриманні польських винищувачів МіГ-29.

З Латвії до України передали комплекс історичних документів.

Прем'єр Франції доручив міністрам проводити тести на наркотики у своїх офісах.

Європарламент схвалив нові правила щодо повернення мігрантів.

У Берліні відбулися сутички між поліцією та польськими ультраправими.