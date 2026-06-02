З Литви виводять військових США, Латвія зупинить торгівлю з РФ, новий уряд Данії: новини дня

В Європі засудили новий масований удар російських загарбників по Україні: "Росія воює, вичавлюючи з себе останні сили".

Лідери ЄС у червні засудять "безрозсудні дії" та ворожу риторику Росії щодо Європи.

Водночас днями з Литви поїдуть понад 1000 американських військових, у яких завершується ротація, а заміна їх новою групою може бути довшою, ніж зазвичай.

За даними Financial Times, на тлі широко поширеної серед європейців занепокоєності щодо виведення американських військ, США нібито ведуть переговори про розширення розміщення ядерної зброї в Європі.

Все важливе і цікаве за вівторок, 2 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Реакція на черговий удар РФ по Україні

У ніч на 2 червня російські окупаційні війська атакували низку українських міст ракетами і ударними дронами. ППО знешкодила 642 ворожі цілі із 729 запущених.

Основний напрямок ворожого удару – Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони.

Посол Британії в Україні Ніл Кромптон після чергового масованого удару РФ по українській столиці запевнив, що це не вплине на присутність британських дипломатів у Києві.

"Ми залишаємося тут. Попереду – багато роботи, щоб допомогти нашим українським друзям", – заявив Ніл Кромптон.

Колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що жорстокі обстріли Росією українських міст виглядають як ознака передчуття поразки.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова переконана, що масовані удари по Україні є свідченням того, що на полі бою Росія зазнає невдач.

"Росія воює, вичавлюючи з себе останні сили. Це жахливо і криваво, але всі авторитетні джерела кажуть одне й те саме: Росія більше не може продовжувати цю війну. У неї закінчуються фінансові ресурси, людські ресурси, сили та мотивація", – підкреслила Матернова.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс переконаний, що масовані ракетні удари по Україні є свідченням того, що Росія зазнає поразки на полі бою.

Він закликав збільшити військову підтримку України та тиск на Росію шляхом посилення санкцій, повної політичної та економічної ізоляції, використати заморожені росактиви, просувати процес вступу України до ЄС.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна також закликав чинити ще більший тиск на Росію.

Франція та Молдова також засудили нічний масований удар РФ по українських містах.

Латвія зупинить торгівлю з РФ

Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс доручить знайти рішення щодо припинення торгівлі з Росією.

Він підкреслив, що, як і раніше, твердо наполягає на тому, що ділові зв'язки з Росією підтримувати не потрібно. "Це непотрібна залежність, яка тільки погіршує ситуацію", – зазначив Кулбергс.

Тим часом 21-й пакет санкцій ЄС проти РФ, за даними джерела "Європейської правди", буде готовий 8-9 червня. Його хочуть затвердити до 15 липня.

За даними Politico, новий пакет санкцій міститиме обмеження проти суден "тіньового флоту" та нафтових доходів Кремля.

Ключова пропозиція стосується затвердження ліміту ціни на російську нафту. Поточне обмеження має закінчитися цього літа і, якщо не буде вжито жодних заходів, підвищиться автоматично.

Країни-члени наполягають на фіксації поточної ціни, що позбавить Москву вищих доходів через зростання цін на нафту, спричиненого війною на Близькому Сході.

Водночас ЄС навряд чи запровадить повну заборону на цей вид палива з Росії, як і заборону на морські послуги російським танкерам.

Також Євросоюз може запровадити санкції проти російських енергетичних компаній "Лукойл" та "Роснефть". Крім того, у пакеті очікуються нові обмеження проти суден російського "тіньового флоту".

З Литви виводять військових США

Лідери ЄС на саміті 18-19 червня засудять "безрозсудні дії" та ворожу риторику Росії щодо Європи.

Днями з Литви поїдуть понад 1000 американських військових, у яких завершується ротація.

На тлі того, що США переглядають присутність своїх сил у Європі, заміна цієї групи новою може бути довшою, ніж зазвичай.

Американські сили регулярно перебували у Литві з 2019 року, після повномасштабного нападу Росії на Україну Вашингтон запровадив принцип постійної ротаційної присутності. Зазвичай це групи чисельністю понад 1000 осіб з різним озброєнням і технікою.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що має запевнення американської сторони щодо того, що на заміну військовим, у яких завершується ротація, прибудуть інші – хоча поки невідомо, коли саме.

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що напруженість у відносинах між США та їхніми європейськими союзниками по НАТО зараз "важче контролювати", ніж на момент його відставки у 2024 році.

Водночас, за даними Reuters, Сполучені Штати та союзники по НАТО проведуть морські навчання в Балтійському морі

Понад половина бельгійців сприймають Сполучені Штати як свого супротивника, тоді як Китай у них викликає менш негативне ставлення.

Румунія закупить техніку у Rheinmetall на понад 5 млрд євро.

Politico пише, що Угорщина припинить блокувати відшкодування країнам ЄС коштів за поставки зброї Україні.

Щодо розгортання ядерної зброї США

Водночас на тлі широко поширеної в Європі занепокоєності щодо кроків президента США Дональда Трампа з виведення американських військ і найважливіших систем озброєння з європейського континенту, Сполучені Штати ведуть переговори про розширення розгортання ядерної зброї в Європі. Переговори, які мають суворо конфіденційний характер, відбуваються

За словами джерел видання Financial Times, країни на східному фланзі НАТО, зокрема Польща та деякі країни Балтії висловили готовність до такого кроку.

У Литві десятки шкіл та медзакладів отримали попередження про "замінування", а по всій Латвії перевіряли сирени та систему мобільного оповіщення.

Візити німецьких політиків до Москви

В німецькому Бундестазі розкритикували ультраправих за поїздку до Росії.

Політики з Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та "Зелених" розкритикували представників ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") за поїздку на Санкт-Петербурзький економічний форум.

"Такі поїздки є дуже ризикованими з точки зору політики безпеки", – заявив Марк Генріхманн (ХДС), голова комітету з розвідки Бундестагу.

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, за даними ntv, наразі перебуває з візитом у Москві.

Мерц згадав нацистське минуле Німеччини та відкинув співпрацю з ультраправими.

Щодо євроінтеграції України

А угорський прем'єр-міністр повідомив, що між Угорщиною та Україною тривають переговори – поки що на технічному рівні – щодо мовних, культурних та освітніх прав угорської меншини, що проживає в Україні.

"Наразі ці переговори просуваються дуже обнадійливо. Ми сподіваємося, що їх вдасться завершити на технічному рівні вже цього тижня", – зазначив Петер Мадяр.

Він заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на початку наступного тижня, якщо їм вдасться досягти згоди щодо питання основних прав угорської меншини.

Очільник угорського уряду підкреслив, що він дуже оптимістично налаштований щодо можливості вирішити цю спірну з Україною проблему, яка триває вже більше десяти років.

За даними Politico, ЄС готується відкрити перший переговорний кластер з Україною і Молдовою 15 червня.

Ультраправі в Польщі вимагають блокувати вступ України в ЄС через підрозділ "Героїв УПА", а спікер Сейму Польщі наголосив, що в життєвих інтересах країни – вступ України до ЄС.

Різне щодо України

Литва та Україна створюють спільну програму оборонних інновацій Brave Lithuania.

Литва надасть 4 млн євро на проєкти з розвитку сонячної енергетики в Україні, а Фінляндія конфіскувала російське майно майже на 4 млн євро.

У Києві підсвітили Монумент Незалежності кольорами прапора Італії.

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