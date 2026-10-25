США відновили Starshield, вибори у Сербії та Болгарії, протести в Європі: новини вихідних

Трамп пригрозив Росії і Україні митами у 200% через війну.

Зеленський каже, що за 3 місяці Україна отримала від США лише 24 ракети до Patriot. Водночас, за його словами, Starlink і Starshield відновили роботу "на швидкості, яка була до всіх обмежень".

Британія та Франція відпрацювали швидку висадку десанту для захисту НАТО, а віцепрезидентка Європарламенту припиняє голодування щодо Олешок.

Все важливе і цікаве за вихідні, 24 та 25 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Щодо переговорів з Росією

Sky News повідомляє, що переговори Україна-США-РФ можливі в Абу-Дабі або у Швейцарії.

За словами американського посадовця, мета полягає в тому, щоб у кінцевому підсумку підготуватися до зустрічі на високому рівні. Однак до цього ще потрібно виконати чимало роботи.

Президент США Дональд Трамп припустив введення мит у 200% проти Росії і України, щоб примусити їх до завершення війни.

За словами політика керівного у Німеччині Християнсько-демократичного союзу Норберта Реттгена, Трамп став на бік російського правителя Владіміра Путіна у війні в Україні.

Переважна більшість німців не вірять у готовність правителя Росії Владіміра Путіна до миру.

Український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від США лише 24 ракети до Patriot за 3 місяці. Він закликав розблокувати погоджені європейцями постачання перехоплювачів до Patriot.

Нагадаємо також, що Сполучені Штати запросили правителя Росії Владіміра Путіна на грудневий саміт G20 у Маямі, де він міг би провести зустріч з Трампом.

Помічник правителя Росії Юрій Ушаков заявив, що можливість візиту Владіміра Путіна на грудневий саміт G20 у Маямі залежатиме від результатів саміту АТЕС у Китаї в листопаді.

Відновлення Starlink

У суботу президент України Володимир Зеленський повідомив про відновлення роботи Starlink і Starshield "на швидкості, яка була до всіх обмежень".

24 жовтня Ілон Маск заявив, що українські військові начебто порушили умови використання цього типу зв'язку.

"Використання Starlink, цивільної комерційної послуги, для наступальних ударів дронами з метою вбивства людей ніколи не дозволялося і не повинно дозволятися… Військові України порушили умови використання Starlink і використали його для наступальних ударів дронами з метою вбивства людей. Цю прогалину закрили минулого тижня", – написав Маск у соцмережі Х.

За його словами, Starshield – інша система, яка контролюється урядом США. "Те, що вони вирішать робити, залежить від них", – додав він.

Радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов висловив подив щодо того, що Ілон Маск "не знає про обмеження роботи Starlink в Україні".

Радник глави держави нагадав, що починаючи з лютого 2026 року всі термінали Starlink над територією України, включно з окупованими територіями, мають обмеження швидкості переміщення 70-90 км/год. А над територією Росії Starilnk не працює.

"Таким чином, ми фізично не можемо викрористовувати комерційний Starlink для ударів дипстрайками та мідлстрайками", – написав Бескрестнов.

Раніше прем’єр Британії Енді Бернем, а також група конгресменів закликали Трампа про повноцінний доступ України до Starlink.

Протести у Франції

У суботу ввечері у Франції пройшли загальнонаціональні протести проти зростання вартості життя.

Ходу у Парижі, яка тривала з 14:00 до 19:00, провели у мирний спосіб. За даними префектури, в акції у французькій столиці взяли участь 110 тисяч людей.

У дописі в соціальних мережах лідер ультралівої партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон високо оцінив "чудову дисципліну" учасників акції протесту під час того, що він назвав "наймасштабнішою демонстрацією з початку руху". Сам він теж приєднався до демонстрації.

Якщо в Парижі йшлося про мирну демонстрацію, то в інших містах виникла напруженість з поліцією.

Загони поліції спеціального призначення застосували сльозогінний газ проти демонстрантів у Марселі, Ліоні, Бордо, Ліллі, Тулузі, Монпельє та Нанті.

У Ліллі протестувальники стали закидати правоохоронців різними предметами. Проти них, крім сльозогінного газу застосували водомети.

До водометів також дійшло у Нанті, де мародери розграбували також ювелірний магазин.

Правоохоронці затримали близько тисячі людей.

"Жовті жилети" вже закликають до нових протестів 31 жовтня.

Організатори закликали до нових мітингів та сидячих протестів біля будівель парламенту та мерій по всій країні, засудивши "авторитарний курс" президента Емманюеля Макрона та закликавши громадян відстоювати "громадянські свободи".

Учасники руху "жовтих жилетів", що переважно базується в сільській місцевості, обурилися та відмовилися підкоритися, коли паризька поліція в останній момент змінила затверджений маршрут організованої профспілками суботньої ходи, перемістивши її на околицю столиці.

Наступної суботи "ми будемо протестувати за свободу протестувати та за всі наші свободи", – заявив журналістам координатор руху "жовтих жилетів" на площі Бастилії в Парижі, яка була початковим пунктом відправлення ходи.

Французькі протестні групи та профспілки закликали до проведення подальших демонстрацій 31 жовтня та 5 листопада.

З’їзд ультраправих Франції

У суботу, 24 жовтня, Жордана Барделлу переобрали лідером французької ультраправої партії "Національне об'єднання" (Rassemblement National).

З’їзд партії в Орлеані, на якому переобрали її лідера, відбувався на тлі протестів проти з’їзду.

Люди вигукували антифашистські гасла, а також закликала й президента до відставки.

"Макрон, йди у відставку! Ле Пен – за ґрати!", – вигукувала юрба, тримаючи плакати з написами "Молодь каже „пішли ви" Національному об'єднанню"" та "Ми гарячіші за фашистів".

За даними поліції, на акцію зібралися 11 тисяч людей.

До речі, віцепрем’єра Італії Маттео Сальвіні переобрали лідером ультраправої "Ліги".

Протести в інших країнах

У суботу у кількох великих містах Італії відбулись протести. Демонстрація в Мілані минула мирно завдяки значній присутності спецпризначенців та військових, проте у Римі та в Турині відбулися короткочасні сутички з поліцією.

Молодь у Мілані вигукувала образи на адресу прем’єрки Джорджі Мелоні та підіймала вгору транспаранти з написами на кшталт "Ні брехні держави". Група протестувальників висипала гній перед будівлею італійського енергетичного регулятора та спалила символічний гігантський рахунок за електроенергію.

У суботу, 24 жовтня, тисячі людей вийшли на демонстрацію в іспанському Мадриді на захист пенсійної системи. Масові безлади влаштували в Барселоні, понад сотня затриманих.

В Албанії поліція застосувала сльозогінний газ та водомети проти демонстрантів.

На сході Німеччини сотні людей протестували проти виробництва американських ракет, у Мюнхені понад 700 осіб протестували проти терміналу для депортацій.

У неділю ввечері у Чехії протестують проти планів змінити фінансування суспільних ЗМІ.

Загрози для Німеччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив на загрозі, з якою стикається Німеччина – від екстремістських партій до зовнішніх ворогів, зокрема на "масштабній загрозі" з боку Росії.

Німеччина є одним із найбільших військових і політичних союзників України й останніми місяцями перебуває в стані підвищеної готовності до саботажних актів.

Особливо після того, як поблизу українського вантажного літака в аеропорту Лейпцига було виявлено дрон із вибухівкою. Берлін заявив, що за спробою нападу стоїть Москва.

Опитування YouGov свідчить, що більшість німців очікують дострокового розпаду коаліції.

Вибори у Словаччині, Сербії та Болгарії

У суботу Словаччина голосувала на місцевих виборах.

У Болгарії у неділю, 25 жовтня, проходить перший тур виборів президента.

У Сербії в неділю відбуваються дострокові парламентські вибори, які розглядаються як протистояння між колишнім президентом Александаром Вучичем та студентським рухом, який майже два роки очолював протести проти нього.

Фіксують різке зростання явки порівняно з 2023 роком.

Решта новин

Британія та Франція відпрацювали швидку висадку десанту для захисту НАТО.

У МЗС РФ пообіцяли "жорстку відповідь" на висилку працівника посольства з Молдови.

Віцепрезидентка Європарламенту припиняє голодування щодо Олешок.

Майже 70% виборців США стурбовані корупцією в адміністрації Трампа.

У Великій Британії вирує шторм "Боело", внаслідок якого понад 80 тисяч будинків залишилися без електропостачання.