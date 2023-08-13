Новейшие дроны из Германии, катастрофа буса с украинцами, учения F-16 в США: все за выходные

Ранок суботи почався з жахливої події – ДТП в Австрії з українським мікроавтобусом, внаслідок якого загинули четверо людей, у тому числі двоє дітей (у віці кількох місяців і трьох років).

Шольц досі не визначився з питанням постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну. Тим часом, німецький концерн Rheinmetall, за даними Bild, планує поставити в Україну розвідувальні дрони нового покоління.

Українські рятувальники прибули до Словенії, а польські військові продовжують прибувати до кордону з Білоруссю. Глава Міноборони Польщі вважає, що провокації на кордоні Білорусі будуть повторюватися.

А ще: жахливе вбивство в Боснії у прямому ефірі в Instagram та арешт депутатки німецького Бундестагу у Туреччині.

Все важливе і цікаве за вихідні 12 та 13 серпня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Війна з РФ і безпекові зобов’язання

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся у Києві з начальником Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакіном.

За словами Залужного, разом із Радакіном вони провели роботу на одному із пунктів управління.

"Детально ознайомив адмірала Радакіна з обстановкою на полі бою, з нашими наступальними та оборонними діями. Обговорили нагальні потреби українського війська", – відзначив головнокомандувач ЗСУ.

У розвідувальному огляді в суботу Міноборони Британії повідомило, що Росія, ймовірно, передислокувала підрозділи повітряно-десантних військ з Херсонської області до Оріхівського району Запорізької області, де точаться запеклі бої.

Передислокація, швидше за все, послабить російську оборону на східному березі Дніпра, де вона все частіше зазнає тиску з боку українських десантних рейдів.

Тим часом, російські військові продовжують вбивати мирне населення України. Франція засудила останні удари РФ по Херсонщині та Запоріжжю і назвала їх воєнними злочинами.

Греція стала 14-ю країною, яка приєдналася до вільнюської декларації країн "Групи семи" на підтримку України, яка є рамковим документом щодо майбутніх "гарантій безпеки".

Напередодні стало відомо, що Афіни та Київ нещодавно провели прямі переговори з метою укладення двосторонньої угоди, результатом якої стане зобов'язання Греції надати Україні "гарантії безпеки" в кількох секторах, а не лише в оборонній сфері.

Ракети Taurus і інша підтримка

Канцлер Німеччини Олаф Шольц досі не визначився з питанням постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну.

"Як і в минулому, ми завжди будемо дуже ретельно перевіряти кожне рішення, що працює, що має сенс, яким може бути наш внесок", – сказав Шольц у неділю.

Це стосується і доставки Taurus, зазначив він.

Канцлер підтвердив повідомлення про те, що розглядається також питання про технічне обмеження дальності польоту ракет, але він не хоче, щоб його квапили з цим питанням.

Шольц відкинув звинувачення в нерішучості.

Прем'єр-міністр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер виступив проти постачання крилатих ракет Taurus в Україну.

"Чи справді ми хочемо змиритися з тим, що німецькі ракети можуть влучити в Росію?" – запитав він.

Натомість Кречмер закликав до "нових, інтенсивних дипломатичних ініціатив з боку вільного Заходу".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відкинув занепокоєння німецького уряду, що німецькі ракети також можуть бути використані для атаки на російські цілі в Росії, як "безпідставні": "По-перше, тому що інші партнери вже поставили ракети зі схожою дальністю. По-друге, жодне попереднє рішення Німеччини про постачання Україні нового типу зброї не призвело до ескалації".

Кулеба вчергове закликав Німеччину поставити крилаті ракети Taurus.

"Україні потрібні ракети Taurus, щоб врятувати більше життів українських солдатів і цивільних, прискорити звільнення своїх територій і швидше завершити війну", – сказав міністр.

Тим часом, як повідомляє Bild, Україна отримає від Німеччини розвідувальні дрони нового покоління.

Білий дім допустив навчання українських пілотів на F-16 на території США. Зокрема, координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США відкриті до тренувань українських пілотів на літаках F-16 на своїй території, якщо "потенціал для навчання в Європі буде досягнуто".

Нідерланди передали прикордонникам 6 мобільних комплексів медичної підтримки.

Також стало відомо, що в рамках плану з надання Україні мільйона артилерійських снарядів впродовж року, ЄС наразі передав Києву 223,8 тисячі таких боєприпасів і 2,3 тисячі ракет різних видів.

Допомога Словенії

У суботу прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб особисто зустрів українську команду рятувальників, яка прибула надавати допомогу у зв’язку з повенями в країні.

"Україна направила свій найкращий підрозділ, який є повністю самодостатнім і має всі необхідні модулі. Тому я впевнений, що він зможе допомогти в найскладніших місцях", – подякував за допомогу словенський прем'єр Голоб.

Вчора ввечері стало відомо, що 51 український рятувальник та 19 одиниць техніки розпочали відновлювальні роботи у Словенії.

Польща та Білорусь

У МЗС Польщі відреагували на несподівану заяву самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка про нібито бажання поліпшити відносини.

"Якщо Білорусь хоче мати добрі відносини з Польщею, то шлях до цього дуже простий. Зупинити атаки на нашому кордоні, звільнити Анджея Почобута та інших ув’язнених – понад 1000 осіб перебувають у в’язницях Білорусі", – зазначив заступник міністра Яблонський.

За його словами, це рішення, які ухвалюють лише люди при владі Білорусі.

Глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак не сумнівається, що провокації на білоруському кордоні будуть повторюватися, але запевняє у готовності війська до різних сценаріїв.

Польща розгорнула оперативну групу своїх військ на кордоні з Білоруссю для реагування на провокації з білоруської сторони.

"Я вирішив створити військову оперативну групу в операції під кодовою назвою RENGAW. Завданням солдатів буде підготовка польської армії тут, у польових умовах, у Підляському воєводстві, а також підтримка, якщо ситуація на польсько-білоруському кордоні погіршиться", – сказав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Цього тижня Польща оголосила, що перекине під білоруський кордон додаткові кілька тисяч військових.

Загалом близько 10 тисяч солдатів перебуватимуть на кордоні: чотири тисячі безпосередньо підтримуватимуть Прикордонну службу, а шість тисяч будуть у резерві.

Решта новин вихідних

В Австрії в ДТП розбився мікроавтобус з українцями, четверо загиблих. Водієм мікроавтобуса був батько загиблих дітей.

Глава МВС Чехії: колективної провини не існує, якщо йдеться про кримінал.

Фермери у Молдові оголосили про відновлення протестів.

Ейфелеву вежу в суботу евакуювали двічі протягом дня – вдень і ввечері, після повідомлення про замінування.

У Туреччині заарештували депутатку німецького Бундестагу.

Боснія шокована вбивством у прямому ефірі в Instagram, яке переглянули 12 тисяч людей.

Італія повернула зі США понад дві сотні викрадених стародавніх артефактів.