Обмен территорий на членство в НАТО, новый криминал Трампа, Швеция готовит оружие ВСУ: новости дня

Вступ до НАТО в обмін на частину територій України… Керівник апарату генсека Альянсу сьогодні "підірвав" нашу новинну стрічку висловленням такої думки. Ця новина у Telegram отримала найбільше реакцій.

"Антиукраїнському" Трампу, який мітить в президенти США, висунули четверте кримінальне звинувачення. Воно може поховати його шанси на президентство.

А ще "найбезглуздіше пограбування" в Австрії, а також знищення виноградників у Франції.

Все важливе і цікаве за 15 серпня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Обмін територій на вступ до НАТО

Керівник апарату генсека НАТО сьогодні "підірвав" нашу новинну стрічку висловленням думки про вступ в Альянс в обмін на частину територій України.

Разом з тим, він наголосив, що таке рішення має ухвалювати лише Київ.

"Гадаю, можливим рішенням для України могла б бути відмова від території й отримання натомість членства в НАТО", – зауважив Стіан Єнссен.

Ця новина викликала найбільше реакцій, у тому числі коментарів, серед наших читачів Telegram-каналу. При чому найбільше – обурливих. Але, й були реакції і коментарі на підтримку думки Єнссена.

Міністерство закордонних справ досить оперативно відреагувало на таку думку керівника апарату генсека НАТО: розмови про вступ України до Альянсу в обмін на відмову від частини українських територій "абсолютно неприйнятні".

Пізніше ЄвроПравда отримала ексклюзивний коментар від одного з посадовців Альянсу.

"Ми повністю підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України, як підтвердили лідери НАТО на Вільнюському саміті в липні. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і ми віддані досягненню справедливого і тривалого миру", – зазначив він.

Співрозмовник підкреслив, що позиція НАТО стосовно України "чітка та незмінна".

Чергові воєнні злочини РФ

Російське вторгнення продовжує завдавати прямої шкоди не тільки Україні. Наприклад, вчора ми розповідали, як у Румунії поблизу курорту в морі вибухнула міна, внаслідок чого постраждав чоловік.

А сьогодні Росія атакувала шведський завод в Україні, через що загинули троє співробітників.

Як відомо, під ранок 15 серпня росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. РФ випустила по Україні 28 ракет повітряного та морського базування, тоді як протиповітряна оборона України знищила 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".

Окрім шведського заводу російські ракети поцілили по житлових будинках у Львові, по підприємству у Дніпрі (спалахнула пожежа, двоє поранених), вибухи лунали також на Хмельниччині та у місті Сміла Черкаської області.

Міністерство закордонних справ Франції засудило серію російських ракетних ударів по містах України.

"Ці неприйнятні дії є воєнними злочинами і не повинні залишатися безкарними", – підкреслило французьке МЗС.

Підтримка України

Після ракетного удару по шведському заводу стало відомо, Швеція готує новий пакет військової допомоги для України на 290 млн євро. Ці події, ймовірно, не пов’язані між собою.

Серед іншого, у ньому боєприпаси та запчастини до систем Stridsfordon 90 та Archer, а також вантажівки та обладнання для розмінування.

Очікується, що Ріксдаг схвалить пропозицію уряду Швеції вже цього тижня.

Тим часом, адміністрація президента США Джо Байдена впевнена у збереженні двопартійної підтримки в Конгресі у питанні виділення додаткового фінансування для України у розмірі понад 22 млрд доларів.

А Rheinmetall підтвердив передачу Україні дронів нового покоління.

Польща і ескалація з Білоруссю

Президент Польщі Анджей Дуда 14 серпня вшанував пам'ять загиблих у боях проти Червоної армії воїнів Української Народної Республіки на православному цвинтарі у варшавському районі Воля.

Дуда поклав вінок до пам’ятника загиблим воїнам УНР.

14 серпня у Польщі відзначали 103-тю річницю Варшавської битви.

13-15 серпня 1920 року на околицях Варшави відбулася вирішальна битва польсько-більшовицької війни, відома під назвою "Диво на Віслі". Разом із польськими військовослужбовцями нищівної поразки Червоній армії завдали воїни УНР.

Ця битва визначила збереження незалежності Польщі та зупинила поширення більшовицької революції на Західну Європу.

15 серпня у Варшаві до Дня Війська Польського відбувся масштабний військовий парад – найбільший після завершення холодної війни в минулому столітті.

Варшавою пройшла колона з 2000 солдатів польської армії та країн НАТО. Їх супроводжували 200 одиниць військової техніки і 92 літаки та гелікоптери.

У військовій колоні на джипі з номером, який починається на "UA", прибув президент Польщі Анджей Дуда.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну зробило зміцнення збройних сил пріоритетом для польської влади.

Польща "грає м’язами" не тільки через прийдешні парламентські вибори, а й на тлі ескалації на кордоні з Білоруссю.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик заявив про нестабільну ситуацію на кордоні з Білоруссю, що загрожує НАТО та ЄС.

За словами посадовця, розміщення військ ПВК "Вагнер" у Білорусі Польща "інтерпретує як подальший сигнал ескалації".

А Латвія навіть скасовує відпустки для прикордонників через загрозу з Білорусі. Тамтешні спецслужби виявили заклики приєднатися до групи Вагнера.

Крім того, Литва попередила про фейк із нібито перетином кордону "вагнерівцями".

До речі, щодо фейків у Польщі, то там оштрафували радіо, яке поширило "дезінформацію" про Зеленського.

Серйозна загроза для Трампа

Колишньому президенту США Дональду Трампу висунули четверте кримінальне звинувачення: прокуратура округу Фултон штату Джорджія в понеділок увечері опублікувала обвинувальний акт у справі про втручання у вибори президента 2020 року.

Кримінальна справа у Джорджії, як і одна з федеральних справ, пов’язана з виборами-2020. Але є нюанси.

Наприклад, Трамп не зможе вплинути на справу в Джорджії навіть якщо стане президентом.

А помилування в разі вироку у Джорджії може настати не раніше як після п’яти років відбуття тюремного ув’язнення.

Докладніше про те, чому нова кримінальна справа створює для Трампа реальні проблеми читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка.

Тим часом, Трамп обіцяє показати звіт, який виправдає його втручання у вибори у Джорджії.

Інше щодо України

Уряд схвалив угоду між Україною та Литвою про визнання водійських посвідчень.

У фонді Сороса пояснили, що "реорганізують" діяльність у ЄС та збільшать фінансування в Україні.

Решта новин дня

Вірменія заявила про обстріл Азербайджаном спостерігачів ЄС – ті не уточнили, хто це зробив.

У Німеччині "відправляють на пенсію" урядові літаки, які зірвали візит глави МЗС.

У Берліні сплюндрували меморіал ЛГБТ-жертвам нацистського режиму.

У канцелярії президента Естонії кажуть, що не мають грошей на візит президента Франції Макрона.

У Британії затримали трьох громадян Болгарії за підозрою у шпигунстві на користь РФ. У Болгарії вже ведуть слідство щодо них.

У Франції змушені вирубати виноградники через падіння попиту на червоне вино.

В Австрії розслідують "найбезглуздіше пограбування року".

Латвія відмовила у притулку росіянці, яка називала себе противницею війни проти України.