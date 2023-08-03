Польша готовится к нападению из Беларуси, Румыния ищет дроны РФ, Вагнер на границе: новости дня

Тема "гелікоптерної провокації" з Білорусі не вщухає вже третій день поспіль.

Загалом, ця ситуація лишилася без адекватної відповіді Заходу, але консультації щодо безпеки на кордоні ЄС з Білоруссю продовжувалися і у четвер.

Прем’єр Польщі терміново зустрівся з президентом Литви, щоб обговорити можливі провокації з боку Білорусі через розміщення там найманців з групи Вагнера. Причому, на кордоні з Литвою. Тож, лідери країн НАТО очікують нових провокацій і готуються до них.

На тлі ескалації напруженості на східному фланзі НАТО ЄС запровадив санкції проти пропагандистів, суддів і тюремників режиму Лукашенка, а також розширив заборону на експорт туди зброї та боєприпасів.

Під час зустрічі президент Литви та прем'єр Польщі обговорювали не тільки безпеку на білоруському кордоні, але й допомогу Україні з експортом зерна.

Литовський лідер повідомив, що Моравецький позитивно оцінив ідею перенесення інспекції українських вантажів з польсько-українського кордону в порти Балтійського моря. Разом з тим, Польща збирається продовжити заборону на ввезення української агропродукції і без ЄС.

Естонія передала Україні допомогу для підводного розмінування, а в самої немає коштів на поїздку її президента до Австралії.

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Польща і Литва в очікуванні провокацій

Тема білоруської "гелікоптерної провокації" не вщухає вже третій день поспіль.

Нагадаємо, у вівторок ввечері Міноборони Польщі підтвердило порушення польського повітряного простору з боку Білорусі двома гелікоптерами.

У Литві не бачать необхідності військової відповіді на вояж білоруських гелікоптерів.

В США також дали зрозуміти, що не вважають інцидент з порушенням польського повітряного простору атакою на НАТО.

Загалом, ця ситуація лишилася без адекватної відповіді Заходу. Про деталі інциденту і про те, чому Альянс має жорстко реагувати на такі провокації – у статті редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка НАТО провалює "тест на сміливість". Вторгнення гелікоптерів до Польщі може мати серйозні наслідки.

Але, консультації щодо безпеки на кордоні ЄС поряд з Білоруссю продовжувалися і у четвер.

Прем’єр Польщі терміново зустрівся з президентом Литви, щоб обговорити можливі провокації з боку Білорусі.

"Присутність найманців "Вагнера" в Білорусі є додатковим фактором ризику для Литви, Польщі та союзників по НАТО. Ми залишаємось пильними і готовими до будь-якого можливого сценарію розвитку подій", – пояснив президент Литви Гітанас Науседа.

За словами Науседи, загалом на території Білорусі наразі перебуває близько чотирьох тисяч російських найманців, у тому числі в Гродненській області, поблизу литовського кордону.

"Це означає, що таке розташування дуже зручне для здійснення провокацій як на польсько-білоруському, так і на литовсько-білоруському кордонах", – підкреслив він.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький також повідомив, що очікує нових провокації зі сторони Білорусі через розташування там найманців з групи Вагнера.

Польща перемістила до кордону у Підляському воєводстві ударні гелікоптери.

"Ці гелікоптери – озброєні і готові до бою", – заявив генерал Марек Соколовський додавши, що в екіпажах є пілоти з досвідом місій в Іраку та Афганістані.

"Вони дуже досвідчені. Якщо буде відбуватися щось тривожне, вони без вагань застосують зброю", – заявив генерал.

Крім того, стало відомо, що Польща придбає протитанкові керовані ракети Spike-LR.

До речі, поляків на кордоні з Білоруссю продовжують "кошмарити" мігранти, яких, вочевидь, навмисно завозить режим Лукашенка для дрібних провокацій. Сьогодні, зокрема, польські прикордонники показали, як їх закидують петардами з боку Білорусі.

На тлі ескалації напруженості на східному фланзі НАТО ЄС запровадив санкції проти пропагандистів, суддів і тюремників режиму Лукашенка, а також розширив заборону на експорт туди зброї та боєприпасів.

Передвиборча Польща

Під час зустрічі президент Литви Гітанас Науседа та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький обговорювали не тільки безпеку на білоруському кордоні, але й допомогу Україні з експортом пшениці.

Науседа повідомив, що Моравецький позитивно оцінив ідею перенесення інспекції українських вантажів з польсько-українського кордону в порти Балтійського моря.

За словами Науседи, якщо установи погодяться на такий порядок перевірки, і її буде реалізовано, можливості Литви та інших країн Балтії з експорту українського зерна значно зростуть.

Разом з тим, Польща збирається продовжити заборону на ввезення української агропродукції і без ЄС.

Не виключено, що до таких кроків польська влада буде вдаватися заради голосів фермерів на тлі виборів до Сейму і Сенату, які, за даними польських ЗМІ, можуть відбутися 15 жовтня 2023 року.

Але Україні не варто сподіватися, що після виборів польська влада різко відмовиться від заборон на ввезення української агропродукції. Все буде залежати від результатів волевиявлення поляків.

Румунія напоготові

Армія Румунії продовжує стежити за кордоном НАТО, але через дії Росії, зокрема, після атаки РФ за 15 км від румунської території. Румунія перевіряє, чи падали на її територію уламки від російських дронів.

Ну а Росія, у свою чергу, через місяць після вислання 40 "дипломатів" із Румунії оголосила свою відповідь. До речі, російський уряд ухвалив рішення додати Норвегію до переліку іноземних держав, які вчиняють "недружні дії, спрямовані проти російських дипломатичних і консульських представництв за кордоном".

Слід додати, що братня до Румунії Молдова денонсує ще сім угод СНД.

Інше щодо України

Окрім інших проблем, відростання підліска на півдні України, за даними британської розвідки, сповільнює перебіг бойових дій у цьому районі та ускладнює просування двох сторін.

Естонія передала Україні допомогу для підводного розмінування, а в самої немає коштів на поїздку її президента до Австралії.

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