В ЕС готовят 50 млрд Украине, словаки разблокировали границу, скандал в Черногории: новости дня

У сьогоднішньому дайджесті – підсумки саміту Євросоюзу, але й не тільки.

Литва передала Україні нову партію військової допомоги, а також відзвітувала про ремонт перших Leopard 2 для ЗСУ.

В Офісі президента розраховують на отримання щорічно до $15 млрд доходів від заарештованих активів РФ.

Словаки розблокували пункт пропуску на кордоні з Україною, а от у Польщі, навпаки, знов розшириться блокада українського кордону.

А ще у Польщі повідомили про смерть українки після пологів.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 15 грудня, – у дайджесті "Європейської правди".

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Принизливий крок Орбана

Саміт Євросоюзу, який проходив у Брюсселі 14-15 грудня, приніс Україні безумовну перемогу, до того ж неочікувану.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан свідомо дозволив колегам обійти угорське вето і фактично дав згоду на початок переговорів про вступ України та Молдови до ЄС.

Ми вже детально розповідали – у відеоблозі та у новині – про те, як Орбан просто вийшов із зали під час голосування щодо розширення ЄС (тобто і щодо початку переговорів з Україною). Канцлер Німеччини Олаф Шольц при всіх запропонував угорському прем’єру "вийти попити каву" і не заважати іншим голосувати, і угорець відразу погодився, немов цей сценарій був узгоджений наперед.

Загалом механізм "неголосування", коли одна або кілька країн свідомо утримуються, щоб не підтримувати рішення, але і не застосовувати вето, є непоодинокою історією в ЄС. Та й сама Угорщина, як кажуть, вчиняла так останнім часом, під час санкційних голосувань.

До речі, держави-члени ЄС на саміті погодили 12-й пакет санкцій проти Росії. Як відомо, юридичне схвалення відбувається на рівні іншого органу, Ради міністрів ЄС.

Але такої ситуації, коли лідеру країни фактично вказують на двері на саміті, щоб він не ветував неприйнятне для себе рішення, не пам’ятають навіть старожили.

Для Орбана цей крок був безумовно принизливим.

Отже, Єврокомісія тепер зможе почати технічну підготовку до переговорів вже зараз, у грудні. А у березні-2024, відповідно до щойно ухваленого рішення саміту, можуть затвердити переговорну рамку та ухвалить низку інших технічних рішень.

Французький президент Емманюель Макрон заявив, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан особисто обіцяв йому не блокувати вступ України в Європейський Союз у разі виконання нею всіх умов Єврокомісії.

50 млрд євро від ЄС

Після того як питання про вступні переговори з Україною вирішилося, саміт перейшов до грошей.

І ось тут вже домовитися виявилося складніше.

Розмова тривала до глибокої ночі – лідери почали розходитися лише о третій годині ранку і без того результату, якого прагнули. Орбан заветував великий пакет фінансових рішень, частиною якого була фінансова допомога Україні.

Йдеться про програму Ukraine Facility на суму 50 млрд євро на чотири роки, яка має на меті покрити дефіцит бюджету і допомогти Україні знаходити кошти на фінансування ЗСУ. Тож затвердження цього фінансування дуже потрібне.

Цього разу угорське вето – неприємне, але для України воно не буде надто болючим. Понад те, це вето Орбана, найімовірніше, буде подолане вже на початку січня.

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, Україна обов'язково отримає 50 мільярдів євро допомоги, про які 26 лідерів домовилися на саміті ЄС – навіть якщо Угорщина продовжить блокувати угоду про бюджет.

Президент Європейської ради Шарль Мішель також впевнений, що Україна все одно отримає гроші.

Міністерство закордонних справ України заявило про досягнення на саміті ЄС принципового рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility) розміром 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

"Очікуємо на завершення всіх необхідних юридичних процедур в січні 2024 року, які дозволять якнайшвидше отримати відповідне фінансування", – зазначили у відомстві.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вірить, що країни ЄС на початку 2024 року погодять багаторічний пакет фінансової підтримки для України.

Новини з США

Сполучені Штати привітали та назвали історичним рішення саміту ЄС про відкриття переговорів про вступ з Україною та Молдовою і кандидатський статус для Грузії.

Тим часом, Конгрес, менш ніж за рік до президентських виборів, де перемогу може отримати Дональд Трамп, заборонив будь-якому президенту одноосібно виводити США з НАТО.

Крім того, Конгрес зобов'язав США купувати вітчизняне ядерне паливо для відмови від російського.

13 грудня республіканці в Палаті представників США проголосували постанову про розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена.

Докладніше про справу, її перспективи і вплив на діючого президента – у статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Зробити Байдена Трампом: чи почнеться новий імпічмент перед виборами у США.

А ще, як виявило CNN, в останні дні президентства Дональда Трампа загубився секретний звіт про втручання РФ у вибори.

Допомога Україні

Німецький уряд виділяє пакет допомоги Україні з генераторами, обігрівачами і наметами, а Швейцарія передала Україні три аналізатори ДНК для ідентифікації зниклих безвісти.

Литва передала Україні нову партію військової допомоги, а також відзвітувала про ремонт перших Leopard 2 для ЗСУ.

В Офісі президента розраховують на отримання щорічно до $15 млрд доходів від заарештованих активів РФ.

Щодо блокади кордону

Словацькі перевізники зняли блокаду на кордоні на невизначений час.

А розблокований КПП "Ягодин – Дорогуськ" на кордоні з Польщею може бути знов заблокований. Польський суд скасував заборону на протести в Дорогуську. В ніч з неділі на понеділок перевізники можуть знову протестувати на під'їзді до кордону і вони вже оголосили про це.

Британські санкції

Британія запровадила нові санкції проти Ірану, зокрема за виробництво дронів, а також проти ключового банку "Ростеха".

Цікаво, що, за даними ЗМІ, Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ.

Решта новин

Прокуратура Польщі розслідує смерть українки після пологів.

Польща отримає перші 5 млрд євро заморожених коштів від ЄС цього року.

Бюджетна криза посилила непопулярність німецького уряду. Крім того, рейтинг прем’єрки Данії опустився до рекордно низького рівня.

За даними ЗМІ, Китай завербував бельгійського ультраправого політика Франка Креєльмана для операції з розколу Заходу. Після статті фламандські ультраправі вигнали зі своїх лав імовірного китайського шпигуна.

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