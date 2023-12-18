Новый пакет санкций ЕС, расширение блокады границы, саммит о помощи Украине: новости дня

Поки Білий дім б’є тривогу щодо закінчення фінансування України, Конгрес продовжує обговорювати питання кордону США, яке має розблокувати і допомогу Києву. Посилення протистояння між двома американськими партіями відбувається менш, ніж за рік до президентських виборів.

Чеський президент попереджає, що у 2024 році на полі бою в Україні може статись "значний зсув". Його наслідки залежатимуть від виборів у США та Росії.

ЄС визначився, коли збереться для обговорення 50 млрд євро для України! Чи дадуть кошти? Про це дивіться у свіжому відео ЄвроПравди.

А ще: БМП від Данії і Швеції, угоди з британськими оборонними компаніями, створення групи для підтримки транспортної галузі України.

У Фінляндії помістили під арешт російського бойовика, видачі якого хоче Україна, а у Чехії винесли вироки учасникам бійки між ромами і українцями в Пардубіце.

Все важливе і цікаве за понеділок, 18 грудня, – у дайджесті "Європейської правди".

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Тривожний 2024-й

Пентагон попередив Конгрес США, що гроші для України закінчаться вже 30 грудня, передає Bloomberg.

Також Білий дім у понеділок повторив заклик до Конгресу США поквапитись із затвердженням додаткового фінансування для України, застерігши, що нинішніх коштів вистачить лише на один пакет військової допомоги до кінця року.

За даними Politico, Конгрес США навряд чи домовиться щодо кордону і допомоги Україні цього року.

Йдеться про запит Білого дому на понад $110 млрд додаткового фінансування включно з коштами для України.

Майже пів сотні безпекових експертів просять Конгрес США схвалити допомогу Україні.

Підписанти, серед яких – колишні топдипломати й військові, наголошують, що повномасштабна війна РФ проти України "перебуває на переломному етапі", у якому рішення США та їхніх союзників "визначатимуть, чи буде її результат сприятливим для їхніх інтересів, чи катастрофічним для України і Заходу".

До речі, і провідні інтелектуали Німеччини вимагають від уряду активнішої допомоги Україні.

"Між риторикою про "переломний момент" (Zeitenwende) і реальною військовою підтримкою України утворилася прірва. Замість того, щоб швидко і комплексно постачати все, що необхідно, і створювати умови для довгострокового оборонного виробництва, політика Німеччини і Заходу зводиться до того, щоб надати Україні рівно стільки, скільки потрібно для продовження війни, але не достатньо, аби довести її до успішного завершення", – йдеться у зверненні.

Чеський президент, колишній очільник Військового комітету НАТО Петр Павел вважає, що у 2024 році на полі бою в Україні може статись "значний зсув", і його наслідки залежатимуть від виборів у США та Росії.

"Очікування виборів також призведе до певних змін на полі бою. Зрештою, президент Путін чітко дав зрозуміти, що не може й ітись про жодні мирні переговори, доки не будуть зрозумілі результати виборів у США", – зазначив чеський президент.

Він вважає, що Путіна очікує на повернення до влади Дональда Трампа, з яким зможе порозумітися "незалежно від того, що думає Україна чи решта Європи".

"Це, звичайно, ситуація, яка, безумовно, не є сприятливою для нас, і ми побачимо, наскільки такий сценарій, на який сподівається Володимир Путін, буде реалізований", – підсумував Павел.

Як заявили агентству Reuters приблизно 20 нинішніх та колишніх помічників посадовців і дипломатів США, Дональд Трамп хоче прийти до влади з лояльними людьми для зміни політики щодо НАТО та України.

Саміт, 20 БМП і не тільки

Тим часом, з Заходу продовжують надходити новини щодо допомоги і підтримки України.

Європейський Союз 1 лютого 2024 року проведе спеціальний саміт, на якому планує обговорити питання виділення Україні 50 мільярдів євро.

Нагадаємо, 26 держав-членів ЄС дали свою згоду на те, щоби виділити Україні довготривалу допомогу – 50 млрд євро на 4 роки. Це – гроші, які потрібні для того, щоби втримати бюджет України і мати фінансування війни проти РФ.

Новини з Євросоюзу минулого тижня звучали тривожно: прем’єр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на рішення про 50 мільярдів. Але вето Орбана не спрацює. Розповідаємо про "план Б", який готують в ЄС, у нашому найсвіжішому відео!

Але і це ще не все щодо допомоги. Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців.

Данія і Швеція разом анонсували новий пакет військової допомоги для України на суму близько 240 млн євро.

До пакета увійдуть близько 20 БМП шведського виробництва, гібрид бронетранспортера та шведських БМП CV90.

У пакет входять також запчастини, боєприпаси та кошти на технічне обслуговування машин.

Україну відвідала перша місія з Британії від уряду та оборонпрому.

За підсумками зустрічей підписали серію угод.

Наприклад, компанія Thales підписала меморандум з українською компанією з розробки безпілотників Aerodrone "для забезпечення нових спроможностей для ЗСУ".

В 2024 році плануються нові такі місії і в них зможуть взяти участь інші компанії оборонпрому.

Литва, Швеція та Канада створять групу для підтримки транспортної галузі України, а Латвія збільшить обсяги підготовки українських військових.

До речі, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після підписання плану щодо постійного розміщення бригади Бундесверу в Литві для протистояння Росії заявив про "історичний" день та момент.

Вперше в історії сучасної Німеччини Бундесвер на постійній основі розмістить цілу бригаду у Литві – на східному фланзі НАТО, безпосередньо на кордоні з Росією.

Санкції проти Росії

Рада Європейського Союзу в понеділок, 18 грудня, завершила процес ухвалення дванадцятого пакета санкцій проти Росії.

12-й пакет санкцій передбачає заборону на прямий або непрямий імпорт, купівлю або передання діамантів із Росії.

До переліку товарів, експорт яких у РФ заборонений, додали хімікати, літієві батареї, термостати, двигуни постійного струму та серводвигуни для безпілотників, верстати та деталі машин і механізмів.

Більше деталей у новині. Під санкції ЄС також потрапили син Медведєва, пропагандисти РФ, підприємства ОПК і військові.

Молдова і Вірменія долучились до санкцій ЄС за порушення прав людини в РФ та інших країнах, а Болгарія скасувала виняток із санкцій ЄС проти РФ та податок на транзит її газу.

Протести на кордоні і не тільки

Польські перевізники знову почали блокувати КПП "Дорогуськ – Ягодин" на кордоні з Україною. До блокування долучаться і польські фермери.

Крім того, у Берліні фермери на тракторах протестували проти зростання цін на пальне. До Бранденбурзьких воріт з’їхалися 1500 тракторів.

Критика від "орбанців"

Орбанівська спілка угорців України не задоволена навіть новим законом про меншини.

Зокрема, Партія угорців України КМКС із затримкою на півтора тижня розкритикувала оновлений закон України про нацменшини, про який лідери угорських громад висловилися схвально.

У ній відзначають певні позитивні зміни у новому законі, ухваленому 8 грудня, але й заявили, що вважають їх недостатніми.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про нацменшини 8 грудня, його того ж дня підписав президент Володимир Зеленський.

Лідери угорських громад України позитивно оцінили новий закон.

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску також привітала ухвалення закону.

Решта новин

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У Чехії винесли вироки учасникам бійки між ромами і українцями в Пардубіце.

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Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства.

В Ісландії знову відкрився популярний курорт біля місця ймовірного виверження вулкана.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заразився коронавірусом. До речі, за даними Politico, країни ЄС утилізували вакцин від коронавірусу щонайменше на 4 млрд євро.

Партія президента Сербії перемогла на дострокових виборах. У Белграді тисячі людей протестують проти фальсифікації виборів.