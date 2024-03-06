Ракетный удар по премьеру Греции, Трамп лишился конкурентов, столкновения в Варшаве: новости дня

Ще одна підступна атака Росії – завдали удару по Одесі, саме під час візиту прем’єра Греції. Він закликав держави світу допомагати Україні всім, чим вони можуть.

Тим часом, Чехія, за даними Bloomberg, зібрала майже все необхідне фінансування на додаткові снаряди для ЗСУ, які планують купити за межами ЄС.

У Варшаві фермери влаштували сутички. Єврокомісар анонсував великі поступки. Про готовність до поступок оголосили і в Україні.

А ще – понад 200 щеплень від коронавірусу в однієї людини, цькування в Європарламенті та китайські патрулі в Угорщині.

Про все важливе і цікаве за середу, 6 березня, – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Удар РФ під час візиту прем’єра Греції

Російські окупаційні війська атакували ракетою Одесу, коли у місті з візитом перебував прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

У момент атаки президент Володимир Зеленський був з Міцотакісом у порту.

"Президент Зеленський і його штаб нам показували і пояснювали значення порту і те, що робиться, щоб відновити і посилити український морський шлях, і якої шкоди він зазнав під час атак. Уже в самому кінці ми почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми не встигли піти в захищене місце, це дуже вражаючий досвід", — сказав прем’єр Греції.

Президент України Володимир Зеленський додав, що внаслідок російського удару по Одесі є загиблі та поранені.

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, говорячи про ознаки нібито "втоми від України" у світі, закликав інші держави допомагати Києву всім, чим вони можуть, для протистояння російській повномасштабній агресії.

На думку Міцотакіса, "ця війна стосується всіх", хоча ще кілька років тому "це не було зрозуміло".

"У серці Європи почалась війна, але європейці не усвідомлювали, що це таке і до яких меж вона може дійти. Ми бачимо, що ця війна порушує всі правила. І тому ми не можемо бути нейтральними. Ми не можемо мовчати", – наголосив він.

Зеленський повідомив, що представники України та Греції почали підготовку двосторонньої угоди про співпрацю у сфері безпеки відповідно до укладеного лідерами "Групи семи" меморандуму на саміті НАТО у Вільнюсі.

Президентка Єврокомісії назвала підлою атакою ракетний удар РФ по Одесі, а голова Європейської ради сказав, що "це гідно осуду і навіть більш ницо, ніж Кремль чинить зазвичай".

Президентка Молдови заявила, що обстріл місця зустрічі лідерів України й Греції викликає тривогу.

Мая Санду додала, що війна Росії проти України становить пряму загрозу "нашій спільній безпеці в Європі", тож невідкладна підтримка України є вкрай необхідною.

Внаслідок російського удару по портовій інфрастуктурі Одеси 6 березня загинули п'ятеро людей.

Керівниця об’єднаного пресцентру Cил оборони півдня Наталія Гуменюк не пов’язує удар з конкретним візитом: "Це пов’язано з терором, який ворог достатньо методично проводить".

Гроші на сотні тисяч снарядів

Тим часом, Чехія, за даними Bloomberg, знайшла майже всі кошти на 800 тисяч снарядів для України.

Джерела агентства стверджують, що після отримання майже всіх коштів артилерійські снаряди можуть бути доставлені в Україну протягом декількох тижнів.

Сьогодні стало відомо, що Німеччина та Латвія також долучаться до фінансування чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Євросоюзу.

А от ракет Taurus від Німеччині ЗСУ найближчим часом навряд чи отримає. Якщо взагалі колись отримає.

Опозиція до поставок цих ракет Україні серед німців зросла.

Тим часом, Болгарія почала відправляти в Україну обіцяні 100 БТР.

Фермери і сутички у Варшаві

Польські фермери, але й не тільки, продовжують блокувати 6 пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Сьогодні польські фермери влаштували масштабний протест у Варшаві, який переріс у сутички. Є затримані і постраждалі.

Вони виступають проти Зеленого курсу Євросоюзу, а також неконтрольованого напливу продуктів з України, РФ та Білорусі.

Єврокомісар анонсував великі поступки ЄС протестуючим фермерам. Наступного тижня Європейська комісія представить нові законодавчі пропозиції з цього приводу.

В уряді України також готові погодитися на певні обмеження у торгівлі з ЄС для української агропродукції, але очікують, що Євросоюз припинить експортувати сільськогосподарську продукцію з Росії.

Нещодавно "Українська правда" опублікувала відеоматеріал журналіста Михайла Ткача про масштаби транзиту продукції між Польщею та Росією і Білоруссю.

Під час зйомки матеріалу Ткача разом з оператором затримали польські правоохоронці та частково видалили відзняті матеріали.

Польська поліція згодом опублікувала свій опис подій.

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова офіційно звернувся до профільних комісій Сейму і Сенату Польщі з проханням поцікавитися причиною затримання на кордоні журналістів "Української правди" і взяти це питання під парламентський контроль.

"Це не тільки перешкоджання журналістській діяльності, але й порушення прав людини. Ми чекали на реакцію від польської сторони, але її немає. Тому, за рішенням Комітет з питань свободи слова як його голова, направив офіційний лист до профільних комісій Сенату та Сейму Польщі, аби дізнатися офіційну причину таких дій поліцейських", – заявив очільник комітету, депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

До речі, Німеччину також охопили страйки. На заході Німеччини фіксували перебої з громадським транспортом через страйк. А у четвер найбільший міжнародний аеропорт Німеччини у місті Франкфурт буде закритий для відльоту пасажирів також через страйк.

Трамп шукає гроші

Президент США Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп здобули перемоги у праймериз від своїх партій у "супервівторок" – день у календарі попереднього голосування у 15 штатах, коли на кону стоїть найбільша кількість делегатів.

Ексгубернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі офіційно повідомила, що виходить із боротьби за президентську номінацію від Республіканської партії.

Отже, очевидно, що Дональд Трамп стане єдиним кандидатом в президенти Сполучених Штатів від республіканців.

Тим самим кандидат від демократів Байден і Трамп близькі до повторного протистояння на виборах, що може відбутися в США вперше з 1956 року. Опитування громадської думки показують, що і Байден, і Трамп мають низькі рейтинги підтримки серед виборців.

Як пише видання The New York Times, Трамп терміново шукає гроші для підтримки своєї президентської кампанії.

За даними видання, в неділю у Флориді він зустрівся з мільярдером Ілоном Маском і кількома заможними донорами республіканців.

Маск обіцяє не давати грошей Трампу на кампанію.

Також Дональд Трамп планує зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Флориді цього тижня. Як повідомляють ЗМІ, Орбан хоче обговорити з колишнім президентом США питання припинення війни Росії проти України.

На тему Сполучених Штатів слід також додати, що перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення Білого дому бути присутньою під час промови президента США Джо Байдена "Про стан справ у державі" в Конгресі у четвер. Нібито через заплановану присутність Юлії Навальної.

Підготовка до Олімпіади

У Франції перевірять до мільйона людей перед Олімпійськими іграми в Парижі, на а час церемонії відкриття Олімпійських ігор закриють усі аеропорти навколо Парижа.

Крім того, Франція не дозволить туристам вільно дивитись церемонію відкриття Олімпіади вздовж Сени.

Решта новин

ЗМІ: Турецький термінал відмовився від імпорту російської нафти на тлі санкцій США.

Вірменія хоче видворити російських прикордонників зі свого головного аеропорту.

62-річний німець щепився від коронавірусу понад 200 разів.

Понад 550 співробітників Європарламенту заявили про цькування на роботі.

В уряді Угорщини підтвердили угоду з Китаєм про спільні патрулі в угорських містах.