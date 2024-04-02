$100 млрд от НАТО Украине, Лукашенко готовится к войне, стрельба в Финляндии: новости дня

В США Білий дім закликає спікера Палати представників Джонсона просувати проєкт з допомогою Україні, який схвалив Сенат, без якихось нововведень. А, з іншого боку, конгресвумен-трампістка застерегає спікера взагалі від голосування зазначеного законопроєкту.

Поки Конгрес Сполучених Штатів частково паралізований і на тлі загрози повернення у Білий дім Трампа, на Заході обдумують перекласти лідерство у допомозі Україні з США на НАТО. Крім того, генсек Альянсу нібито запропонував створити для України багатомільярдний п’ятирічний фонд підтримки.

Глава МЗС України каже, що практичного прогресу у питанні Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ немає, але за деякими напрямками у Гаазі просування є.

Під час удару Ізраїлю по Газі загинули кілька волонтерів, в тому числі з Польщі і Британії. Як на це відреагували на Заході?

Про все важливе і цікаве за вівторок, 2 квітня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Білий дім і трампісти тиснуть на спікера

В Білому домі проти "деяких важливих нововведень" спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона у проєкті підтримки України. Нагадаємо, серед іншого, Джонсон, допускає виділення допомоги у кредит. Речниця Білого дому закликала спікера Палати представників просувати схвалений Сенатом проєкт про допомогу Києву.

Нагадаємо, 13 лютого стало відомо, що Сенат США підтримав проєкт з допомогою для України. Законопроєкт об’єднує в собі 60 мільярдів доларів на підтримку Україні, а також кошти на допомогу Ізраїлю, Тайваню та на гуманітарну допомогу.

Соратниця Трампа, конгресвумен-трампістка Марджорі Тейлор Грін, яка раніше ініціювала відставку спікера Палати представників, застерегла Джонсона від голосування за допомогу Україні.

"Якщо спікер Джонсон виділить ще 60 мільярдів доларів на оборону українського кордону після того, як він повністю профінансував смертельно небезпечний відкритий кордон Байдена, це буде злий жарт над американським народом", – зазначила Грін, спотворивши мету законодавців та президента США.

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час візиту до Франції вкотре закликав Конгрес США розблокувати американське фінансування.

Блінкен сказав, що для України у війні настав "вкрай важливий момент" і їй потрібна більша підтримка від союзників.

Президент США Джо Байден у телефонній розмові закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна вплинути на РФ та Іран через війни в України та на Близькому Сході.

Раніше Держдеп США застеріг Китай від будь-якої допомоги РФ у війні проти України, а у Пентагоні заявили, що Північна Корея продовжує надавати підтримку Росії у війні.

Нагадаємо, затримки з допомогою Україні і іншим партнерам відбуваються в Сполучених Штатах через політичне протистояння напередодні виборів, які відбудуться восени 2024 року. На них мають обрати президента і частину Конгресу.

Очікується, що кандидатом в президенти від республіканців буде колишній президент Дональд Трамп, а від демократів – діючий президент Джо Байден.

До речі, Трамп вніс заставу на $175 мільйонів у справі про шахрайство, запобігши конфіскації його активів, яка могла б зашкодити його бізнес-імперії.

Застава не дозволяє генеральній прокурорці Нью-Йорка Летиції Джеймс арештувати власність Трампа, включаючи Trump Tower, його курорт і поле для гольфу площею 370 акрів у Вестчестері та його маєток Мар-а-Лаго у Флориді.

Трамп заперечив правопорушення і заявив, що ця справа є політичним полюванням на відьом.

$100 млрд від НАТО

Політична поляризація, яка гальмує ухвалення рішень Сполученими Штатами, підштовхує союзників до зміни підходів, у тому числі, щодо допомоги Україні.

НАТО може перебрати на себе оперативні обов'язки очолюваної США контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яка координує постачання Києву зброї, вважають джерела агентства Bloomberg.

Як зазначалося, пошук нового формату на Заході ведеться через занепокоєння через можливе повернення Дональда Трампа на посаду президента США.

Німецький уряд налаштований скептично щодо ідеї перекласти від Сполучених Штатів на НАТО оперативні обов’язки координації допомоги Україні в рамках "Рамштайну". Там вважають, що це підживлюватиме наратив Кремля про те, що НАТО воює з Росією.

Більш того, Bloomberg пише, що генсек НАТО пропонує створити п'ятирічний фонд для України у розмірі $100 мільярдів.

Єнс Столтенберг навіть пропонує затвердити таке рішення на саміті Альянсу у Вашингтоні цього року.

Джерела припускають, що пропозиція, швидше за все, зміниться до того, як союзники дійдуть згоди.

Сьогодні стало відомо, що Німеччина виділить 576 млн євро на чеську ініціативу з закупівлі снарядів для України. Це дозволить покрити вартість 180 тисяч снарядів.

Слід додати, що Естонія також зацікавлена в участі в чеській ініціативі із закупівлі снарядів для України.

Конференція України у Гаазі

Сьогодні у Гаазі відбулася конференція "Відновлення справедливості для України".

У конференції беруть участь 57 країн.

На ній виступили президент Володимир Зеленський і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Кулеба назвав питання створення Спеціального трибуналу найскладнішим, оскільки, за його словами, зіштовхнулися дві різні концепції майбутнього трибуналу.

Він поінформував про "відчутні результати" за чотирма напрямками, серед яких: початок роботи Реєстру збитків; створення Міжнародного центру з переслідування злочину агресії проти України; видача Міжнародним кримінальним судом перших чотирьох ордерів на арешт, зокрема глави Кремля Владіміра Путіна; перші рішення щодо використання заморожених російських активів на користь України.

Нагадаємо, сьогодні розпочав прийом заяв Реєстр збитків від війни Росії.

Лукашенко готується до війни

Лукашенко сказав, що готує Білорусь до війни. Сьогодні у Білорусі стартували військові навчання поблизу кордону з Польщею, Литвою і Україною.

А ще у Білорусі показали шоу із "затриманням агентів СБУ".

Тим часом, Естонія планує закупити 18 САУ Caesar, а Норвегія хоче збільшити кількість призовників.

Стрілянина у Фінляндії

У Фінляндії повідомили про загибель однієї дитини внаслідок стрілянини, яка сталася у вівторок вранці в школі міста Вантаа поблизу Гельсінкі.

Згідно з повідомленням поліції, жертва померла на місці події. Ще двоє учнів шостого класу школи отримали серйозні поранення.

Жертвам і підозрюваному по 12 років, і поліція вважає, що вони навчалися в одному класі. За даними поліції, всі вони є фінами, і ніщо в їхньому минулому не вказує на можливі мотиви злочину.

Наразі немає жодних ознак того, що у справі є більше одного підозрюваного.

Загибель гуманітарних працівників

Під час удару Ізраїлю по Газі загинули кілька волонтерів, в тому числі з Польщі і Британії.

Британія і Іспанія закликали Ізраїль розслідувати загибель гуманітарних працівників у Газі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен також зазначив, що Сполучені Штати закликають Ізраїль провести розслідування обставин авіаудару.

Крім того, МЗС Британії викликало посла Ізраїлю.

Слід додати, що США погодилися з Ізраїлем, що ХАМАС у Рафаху треба перемогти.

А Іспанія, за даними ЗМІ, планує до липня визнати Палестинську державу.

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