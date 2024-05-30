Германия за удары по РФ, премьер Грузии оскорбил Украину, 100.000 снарядов: новости дня

Захід дозріває до надання дозволу Україні бити по території Росії в межах оборони.

Тим часом, російські окупанти не гребують застосовувати проти України будь-яку наявну зброю, окрім ядерної. Розвідка США показала докази російських ударів по Україні ракетами з КНДР. Тим самим Путін знову відкрито плює, цього разу, на рішення Радбезу ООН щодо санкцій проти КНДР.

З іншого боку, Сполучені Штати стурбовані ударами українськими безпілотниками по російських системах раннього ядерного попередження. Бояться неадекватної реакції Росії.

А також сьогодні були приємні новини щодо військової допомоги Україні.

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Про все важливе і цікаве за четвер, 30 травня, – в огляді "Європейської правди".

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Щодо відповідей по території РФ

Однією з основних тем щодо України, яку наразі обговорюють на Заході, є питання надання українським Силам оборони дозволу бити наданою партнерами зброєю по території Росії.

Як пише The New York Times, президент США Джо Байден наближається до того, аби змінити свою позицію і надати дозвіл Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю.

Кореспондентка Української служби "Голосу Америки" в Конгресі США Катерина Лісунова у своїй статті зазначає, що позиція демократів у цьому питанні розходиться. Разом з тим, все більше демократів поступово змінюють риторику на користь підтримки надання дозволу.

Позицію республіканців у цьому питанні можна назвати більш цілісною.

Більш того, серед республіканської більшості, включно з лідерами партії, все гучніше лунають заяви, як пишуть оглядачі, консервативного, "яструбиного" характеру часів Рональда Рейгана.

Республіканці все більше апелюють до класичних прихильників політики Рейгана.

Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц, як повідомляє Politico, виступає за дозвіл Україні бити західною зброєю по території РФ.

У вівторок канцлер Німеччини наголосив, що Україна "має всі можливості згідно з міжнародним правом робити те, що вона робить", а західні країни, які допомагають Україні зброєю, "виявили всі правила їх використання, які базуються на міжнародному праві".

Втім, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вказав, що "в інтересах військової тактики і стратегії має бути зрозуміло, що ми не повинні публічно обговорювати, що можливо, що дозволено і що ми хотіли б бачити, а що ні".

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.

Данія дозволить Україні бити данськими F-16 по цілях в Росії. Норвегія вважає, що Україна повинна мати право бити по території РФ західною зброєю.

У Чехії підтримують удари ЗСУ по Росії і певні, що Захід перетне цю "червону лінію".

А от глава МЗС Італії знову виключив удари італійською зброєю по Росії.

Обмін ударами і стурбованість США

Тим часом, Росія не гребує застосовувати проти України будь-яку наявну зброю, окрім ядерної. Використовує, у тому числі, північнокорейські балістичні ракети.

Розвідувальне управління Міністерства оборони Сполучених Штатів у новому звіті навело докази цього.

Тобто, Кремль у відкриту демонструє порушення ембарго на постачання зброї до та з Північної Кореї.

Північна Корея з 2006 року через випробування ядерної зброї та балістичних ракет перебуває під санкціями Ради безпеки ООН, які передбачають заборону на імпорт та експорт військових технологій.

З іншого боку, Сполучені Штати нібито стурбовані ударами українських безпілотників по російських системах раннього ядерного попередження (РЛС).

Там вважають, що це може викликати небезпечну реакцію РФ.

Ці об'єкти, як повідомив Washington Post на умовах анонімності американський посадовець, "є чутливими місцями".

"РФ може вважати, що її стратегічні сили стримування є мішенню, що може підірвати здатність Росії підтримувати ядерне стримування проти США", – зауважив посадовець.

За британськими оцінками, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році втрати російських сил перевищили 465 тисяч військових. Йдеться про вбитих і поранених.

Артснаряди, а також ракети для ППО

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 30 травня прибув із неоголошеним візитом в Одесу, де заявив про підготовку чергового пакета військової допомоги Україні. Один з основних його акцентів – посилення протиповітряної оборони України.

До пакету увійдуть "велика кількість ракет" для систем ППО середньої дальності Iris-T SLM і менша кількість – для систем меншої дальності SLS.

У пакеті є зенітні системи та засоби радіоелектронної боротьби.

Самі ж Збройні сили Німеччини отримають вісім систем Patriot. Контракт на закупівлю перших чотирьох систем вже укладено. Їхня поставка має розпочатися з 2026 року.

До речі, Financial Times пише, що НАТО має лише 5% ППО, потрібної для належного захисту східного флангу.

Пакет військової допомоги, оголошений Пісторіусом, серед іншого, передбачає і постачання 18 колісних гаубиць з 2025 року.

Артилерійські снаряди – ще одна проблема ЗСУ.

На щастя, в червні постачання снарядів має різко зрости.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що українці отримають перші снаряди в рамках чеської ініціативи вже найближчим часом, у червні.

"Дуже скоро будуть перші фізичні постачання в Україну, ми очікуємо їх у червні", – заявив очільник МЗС.

Люксембург виділяє 5 млн євро "артилерійській коаліції" для України.

Сьогодні знову порадувала Швеція. Уряд країни уточнив, що Україна отримає два літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890.

Французькі інструктори

За даними Reuters, Франція готується відправити військових інструкторів в Україну.

Видання Le Monde пише, що Емманюель Макрон міркує про коаліцію країн, які відправлять інструкторів в Україну.

Також агентство Reuters повідомило, що Росії все ж не буде на річниці висадки союзників у Нормандії.

Тим часом, у парламенті Азербайджану поговорили про "деколонізацію" Франції.

А ще, як дізналося Reuters, президент Франції переконав Канаду дозволити російський титан для Airbus.

Головування Угорщини і праві в ЄС

В Німеччині вважають, що Україна виконала умови для початку переговорів про вступ до ЄС.

В Євросоюзі намагаються дати старт переговорам про членство України до 1 липня, коли Угорщина стане головуючою державою у Євросоюзі.

Це важливо також для України, адже ні для кого не є секретом ставлення угорського прем'єра Віктора Орбана до нашої держави. А головування в ЄС має особливі повноваження. У тому числі коли йдеться про розширення Євросоюзу, тобто рух України до вступу.

До речі, як пише Politico, у ЄС хочуть надати Угорщині менш значущу посаду у наступному складі Єврокомісії, зважаючи на тісні стосунки угорського прем’єра Віктора Орбана з РФ та постійне блокування ключових рішень щодо України.

Нагадаємо, Угорщина, серед іншого, заважає ухвалювати рішення щодо санкцій проти РФ.

Швеція навіть розглядає можливість одностороннього блокування імпорту російського скрапленого природного газу (СПГ), якщо Угорщина завадить або зможе пом'якшити запропоновані ЄС санкції проти Росії.

Тим часом, угорський прем’єр Віктор Орбан закликав до об'єднання ультраправих груп італійської прем’єрки Мелоні та французької ультраправої політикині Марін Ле Пен у Європарламенті.

За прогнозами Politico, за результатами виборів до Європарламенту найбільше мандатів отримають ультраправим.

Але вони навряд чи зможуть об’єднатися.

Видання констатує, що Європа рухається вправо.

Торгівля з ЄС

Рада ЄС встановила підвищені мита на агропродукцію з РФ та Білорусі.

Україна вже вичерпала квоту на експорт цукру до ЄС, що починає діяти з червня.

Прем’єр Грузії образив Україну

Прем'єр Грузії назвав Україну країною, "що обвалилася".

В МЗС України відповіли, що заяви прем'єра Грузії вже важко відрізнити від заяв російського керівництва.

Тим часом, парламент Грузії затвердив суперечливі зміни до виборчого кодексу. Партія "Грузинська мрія", судячи з усього, планує цементувати владу і вставати на шлях диктатури.

Решта новин

Туреччина почала серійне виробництво власного танка Altay.

В Іспанії затвердили суперечливий закон про амністію каталонських сепаратистів.

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Уряд Словенії схвалив визнання Палестини.

Парламент Молдови засудив російську політику геноциду щодо України.