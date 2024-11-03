Выборы в Молдове, антиукраинский шаг партии Шольца, нападение на короля Испании: все за выходные

У Туреччині допускають "нову ситуацію" на українському фронті в наступному році, а Орбан сподівається, що до кінця року світ опиниться в інших умовах.

В партії Шольца у землі Бранденбург вже вважають, що "неможливо буде закінчити війну, постачаючи більше зброї".

У Молдові проходить другий тур президентських виборів під величезним впливом Росії. До виборів, які відбудуться 5 листопада, готуються у США: у Вашингтоні залучають Національну гвардію на випадок насильства.

США відправляють на Близький Схід додаткові есмінці та літаки, а у Європу для військових навчань перекидають бомбардувальники.

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А ще – смертоносна негода у Європі, а у Белграді зібрався антивладний протест через смертоносний обвал на вокзалі.

Про все важливе і цікаве за вихідні, 2 та 3 листопада, – в дайджесті "Європейської правди".

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Антиукраїнський крок партії Шольца

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан вважає можливою "нову ситуацію" на фронті в Україні наступного року через виснаження обох сторін у війні.

Заявивши, що пошуки дотику між Росією та Україною тривають, Фідан зазначив, що жодна сторона не хоче виглядати переможеною у цьому процесі.

Ну а прем’єр Угорщини Віктор Орбан чекає перемоги Дональда Трампа і каже, що до кінця року світ опиниться в інших умовах, коли "мирні" сили будуть у більшості.

Як відомо, Орбан неодноразово висловлював свої симпатії Трампу у президентській гонці у США.

Угорський прем’єр вважає, що Європа не зможе самостійно нести тягар війни, в яку Європу "безвідповідально втягнули", і європейцям теж доведеться "пристосовуватися до ситуації".

Він заявив, що це питання слід обговорити в Будапешті, де наступного тижня зберуться європейські лідери на зустріч Європейської політичної спільноти.

А у Німеччині критикують небезпечний компроміс щодо України партії Шольца і ультралівих.

Зокрема, у Німеччині активно обговорюють формулювання в заяві про потенційну коаліцію в землі Бранденбург між Соціал-демократами канцлера Олафа Шольца та лівроадикалами з Альянсу Сари Вагенкнехт.

Така коаліція в землі Бранденбург ризикує підірвати політичний консенсус на федеральному рівні щодо підтримки України у війні.

Заява містила такий фрагмент: "Неможливо буде закінчити війну, постачаючи більше зброї".

Крім того, існує і напруга у парламентській коаліції Німеччини.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц проведе зустрічі з двома своїми головними міністрами – економіки та фінансів, – щоб спробувати знайти спільну мову після того, як вони висунули конкуруючі плани щодо покращення економічної ситуації в країні.

Загрози насильства у США через вибори

5 листопада у США відбудуться вибори президента, а також частини Конгресу.

За посаду президента США нині змагаються республіканець Дональд Трамп і демократка Камала Гарріс. Останні опитування показують, що їхні рейтинги зрівнялись як на загальнонаціональному рівні, так і у так званих "хитких" штатах.

До речі, в штаті Айова Гарріс несподівано обійшла Трампа.

Айова раніше вважалася безпечним для республіканців штатом. Трамп переміг в Айові з перевагою понад 9 відсоткових пунктів у 2016 році та 8 – у 2020 році.

Губернатор штату Вашингтон Джей Інслі заявив, що привів у готовність частину Національної гвардії у зв'язку з інформацією та занепокоєнням щодо потенційного насильства, пов'язаного з виборами 2024 року.

У Вашингтоні нещодавно зафіксували інциденти з підпалом сотень бюлетенів в урнах для голосування перед президентськими виборами.

А представники Демократичної партії, за даними Reuters, підготувались до такого розвитку подій, за яких кандидат-республіканець Дональд Трамп передчасно оголосить про свою перемогу на виборах президента США.

США перекидають війська

США відправляють на Близький Схід додаткові есмінці та літаки, а у Європу для військових навчань перекидають бомбардувальники.

У Латвії відзвітували про темпи будівництва парканів на кордонах з РФ та Білоруссю.

Дніпропетровська область отримала 100 генераторів від Німеччини.

Вибори у Молдові

Сьогодні громадяни Молдови голосують у вирішальному другому турі президентських виборів, у якому змагаються проєвропейська президентка Мая Санду та Александр Стояногло, висунутий проросійською Партією соціалісів.

Виборчі дільниці відкрилися о 7 ранку за місцевим часом і закриються о 21:00.

У першому турі Санду набрала понад 42% голосів, Стояногло – майже 26%.

Стояногло балансує між Сходом і Заходом, його риторика контрастує з політикою Санду, за правління якої Молдова розірвала зв’язки з Кремлем та підтримала Україну на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Результати голосування зададуть тон парламентським виборам наступного року, на яких партія Санду буде боротися за збереження більшості.

Другий тур президентських виборів проходить з високою явкою в Кишиневі та діаспорі.

Крім того, черги фіксували на дільницях, де голосують проросійські виборці з Придністров'я.

Напередодні виборів фіксували "безкоштовні рейси" з Росії для голосування.

Також у день голосування поліція Молдови зафіксувала організоване транспортування виборців до виборчих дільниць, як в країні, так і за кордоном.

Серед іншого, підвезення виборців помітили у Стамбулі.

Нагадаємо, що Александр Стояногло є гагаузем за національністю. Гагаузія – це автономне територіальне утворення на півдні Молдови.

До речі, ЄС та Туреччина вкладають у Гагаузію мільйони та є безальтернативними основними іноземними спонсорами регіону.

Сьогодні вдень влада Молдови заявила про масоване втручання Росії у другий тур президентських виборів.

Серед прикладів такого втручання радник президентки Санду назвав організоване підвезення виборців з Придністров’я, незаконне згідно з виборчим кодексом Молдови.

За його словами, спостерігається організоване транспортування виборців з Росії. Автобуси та великі чартерні рейси доставляють виборців на виборчі дільниці в Баку, Стамбулі та Мінську, про що повідомляють російські пропагандистські канали.

А ще поліція Молдови провела чергові обшуки щодо підкупу виборців партією-агентом Кремля.

Смертельна негода у Європі

Кількість загиблих внаслідок повеней в Іспанії зросла до 214.

МВС та Міноборони країни направили додаткові сили у постраждалі від повеней райони.

В неділю в одному з найбільш постраждалих міст – Пайпорту – розлючений натовп закидав іспанських монархів брудом. Зокрема, короля Іспанії Феліпе VI та його дружину, а також іспанських урядовців.

Шторм, від якого постраждали країни Балтії, завдав великої шкоди також у Фінляндії.

Інциденти у Європі

В Австрії поліція виявила автівку стрільця, який убив голову населеного пункту, а у Польщі в річці, біля кордону з РФ, знайшли тіло офіцера територіальної оборони.

У Белграді зібрався антивладний протест через смертоносний обвал на вокзалі.

У Німеччині внаслідок інциденту на дорозі загинув робітник-українець, а у Білорусі помер 22-річний політв'язень.

В аеропорту Гельсінкі літак розчавив співробітника наземної служби.

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