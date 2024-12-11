Макрон за отправку войск в Украину, Орбан хочет перемирие на Рождество, санкции ЕС: новости дня

Орбан після зустрічі з Трампом зателефонував Путіну, а після критики цієї розмови Зеленським розкритикував українського президента за нібито відмову від різдвяного перемир’я.

Макрон обговорює відправку в Україну миротворчої місії у випадку припинення поточної фази війни.

Тим часом, між українським президентом і Байденом зростає напруга через мобілізаційне питання. Стефанішина зазначає, що і про це з нею спілкувались в ЄС, але вона не прийняла критику того, що Київ відмовляється від зниження мобілізаційного віку.

Про все важливе і цікаве за середу, 11 грудня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Орбан хоче різдвяне перемирʼя

Тільки-но обраний президент США Дональд Трамп після поїздки до Парижу, де також провів тристоронню зустріч з президентами України і Франції, заявив про готовність Володимира Зеленського домовлятися про мир, як сьогодні прем’єр Угорщини спробував створити з українського лідера "президента війни".

Віктор Орбан каже, що Угорщина запропонувала Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та масштабний обмін військовополоненими, але президент Володимир Зеленський нібито відкинув цю ідею.

"Сумно, що президент Зеленський сьогодні чітко відкинув і виключив це. Ми зробили все, що могли!", – написав Віктор Орбан у соцмережі Х (Twitter).

Але про це він заявив не "на пустому місці", а у відповідь на порцію різкої критики від українського президента.

Зокрема, Володимир Зеленський різко відреагував на сьогоднішню розмову угорського прем’єра з господарем Кремля Владіміром Путіним.

Президент України висловив сподівання, що Орбан "не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції".

"Абсолютно зрозуміло, що для досягнення реального миру й гарантованої безпеки потрібні рішучість Америки, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів Статуту ООН. Не треба грати на власний імідж за рахунок єдності – треба дбати про спільний успіх", – зазначив він.

Прем’єр-міністр Угорщини спілкувався з очільником Кремля годину.

Після цієї розмови Віктор Орбан заявив про "найнебезпечніші тижні російсько-української війни".

За словами міністра економіки та закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, вони говорили про енергетичну безпеку Угорщини, війну в Україні та події в Сирії.

Ну і цього разу Сійярто не зміг не скористатися можливістю, щоб звинуватити українську сторону, зокрема, у тому, що вона нібито створює перешкоди "на шляху миру".

"Президент Путін також розповів, як він бачить це питання, а також сказав, що дійсно є перешкоди, які стоять на шляху миру. Прикладом цього є закон в Україні, який фактично забороняє нинішній адміністрації президента вести мирні переговори з президентом Росії", – заявив Сійярто.

Він зазначив, що надалі "угорська миротворча місія" щодо України продовжиться.

Прем’єр Угорщини перед спілкуванням з Путіним зустрічався в Сполучених Штатах з Дональдом Трампом.

У Кремлі кажуть, що Орбан під час телефонної розмови не передавав Путіну послання від обраного президента США.

Орбан після балаканини з Путіним вирушає на переговори до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Дональд Трамп визнає, що ситуація на Близькому Сході не така складна, як в Україні.

Макрон за відправку військ в Україну

Тим часом, президент Франції Емманюель Макрон починає радитися з Польщею щодо потенційної миротворчої місії в Україні.

У четвер він обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у випадку припинення поточної фази війни.

Туск підтвердив візит Макрона до Варшави.

Дві країни обговорюють потенційну 40-тисячну миротворчу місію для України, що складатиметься з військ з інших країн

Польська газета Rzeczpospolita раніше повідомила, що Макрон нібито має задум щодо потенційної європейської миротворчої місії в Україні, яка могла б стати одним із запобіжників від нового нападу Росії.

Ймовірно, Макрон говорив про це з обраним президентом США Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським минулої суботи в Парижі.

Польща формально перебере на себе головування в Раді ЄС з 1 січня 2025 року.

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що приїде в Україну на початку наступного року, а до Польщі, своєю чергою, приїде український президент Володимир Зеленський.

Напруга між Зеленським і Байденом

The Telegraph пише, що суперечки довкола кількісних показників мобілізації та мобілізаційного віку призвели до напруженості у відносинах між президентами України і США.

Зазначається, що суперечку довкола мобілізації характеризують як одну з найгостріших з усіх, що були між Києвом і Вашингтоном на попередніх етапах війни.

Останніми тижнями від США лунають публічні й непублічні заклики до України знижувати мобілізаційний вік до 18 років, з аргументом, що нестача особового складу на фронті стає критичною і саме через це Росії вдається забезпечувати просування на сході, а після зміни влади у Білому домі Трамп може згорнути військову допомогу Україні.

Віцепрем’єрка з євроінтеграції України Ольга Стефанішина також повідомила, що питання мобілізації в Україні та віку солдатів підіймалося і на зустрічах із топпосадовцями Європейського Союзу.

"Але я і рада, що це питання ставиться, тому що в нас є дуже очевидна відповідь. Ми не можемо прийняти цю критику, оскільки немає системи планування, тренування і оснащення українських бригад", – повідомила Стефанішина.

Вона наголосила, що в умовах відсутності цього планування з боку союзників "не можна таку неспроможність перекладати на мобілізаційний вік в Україні".

Чинний президент США Джо Байден схвалив новий меморандум із національної безпеки перед поверненням Дональда Трампа до Білого дому.

Як зазначає AP, цей меморандум може стати "дорожньою картою" для майбутньої адміністрації в її прагненні протистояти співпраці між Китаєм, Іраном, Північною Кореєю і Росією.

Посадовці, які говорили на умовах анонімності, заявили, що секретний меморандум не буде оприлюднено через делікатність деяких висновків, які містяться в ньому.

За даними британської розвідки, Україна успішно стримує активність РФ у Чорному морі.

Але, як повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко, Україна має "достатньо коштів і зброї, щоб чинити опір принаймні протягом першої половини 2025 року", навіть якщо допомога Вашингтона буде припинена.

"Ми повинні мати план створення необхідних умов для співпраці з новою адміністрацією. У природних інтересах України – побудувати довіру для співпраці. Я думаю, що це має бути пріоритетною стратегією як для України, так і для Європи", – акцентував він.

Ну а поки каденція президента Джо Байдена добігає кінця, Сполучені Штати продовжують надавати Україні військову допомогу.

Держдеп схвалив контракт з обслуговування F-16 для України на понад $265 млн.

Протидія РФ

Посли ЄС затвердили 15-ий пакет санкцій проти Росії. Він спрямований проти суб'єктів, які опосередковано сприяють військовому та технологічному посиленню Росії через обхід експортних обмежень.

Крім того, Євросоюз виділяє шести країнам 170 млн євро на захист кордонів від Росії та Білорусі, а також надає більше можливостей країнам-членам для обмеження прав мігрантів, яких Росія та Білорусь використовують у межах свого міграційного тиску на ЄС.

А британська армія випробувала лазерну зброю, збивши дрон у повітрі.

Проблеми у Молдови

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан у четвер звернеться до парламенту із закликом проголосувати за запровадження надзвичайного стану в енергетичному секторі з 16 грудня терміном на 60 днів.

Як зазначив Речан, потенційне припинення "Газпромом" поставок газу в придністровський регіон може призвести до "гуманітарної кризи на лівому березі Дністра та ризиків для стабільності енергетичного сектору країни загалом"

"Близько 300 тисяч громадян Молдови в придністровському регіоні можуть залишитися без газу та електроенергії посеред зими. Уряд докладає зусиль, щоб запобігти важким наслідкам, спричиненим одностороннім рішенням Росії та "Газпрому", – сказав він.

Тим часом цього тижня у Молдові почали складати список критично важливих об’єктів інфраструктури, які не можна буде залишати без електроенергії у випадку надзвичайного стану в енергетичному секторі

Перші контакти з повстанцями Сирії

Reuters повідомляє, що США здійснили перші контакти з повстанцями, що повалили режим Асада у Сирії.

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен летить на Близький Схід впорядковувати "сирійський хаос".

Німеччина закликала Ізраїль і Туреччину не заважати політичному процесу в Сирії, а Франція закликала Ізраїль вивести війська з району Голанських висот.

Уряд Німеччини відкинув ідею про повернення сирійських біженців, глава Міноборони країни на тлі подій у Сирії звернув увагу на ненадійність Росії як партнера.

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