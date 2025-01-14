НАТО защищает Балтику, вотум недоверия для Фицо, Норвегия уменьшит прием украинцев: новости дня

У Трампа нібито хочуть для України вигідну позицію на переговорах, а Німеччина працює над "данською моделлю" допомоги Україні.

Генсек НАТО не полишає спроб розбудити Європу. Іспанській прем’єр досі вірить у мирне вирішення конфліктів.

Альянс оголосив про запуск місії "Балтійський вартовий", а Вірменія підписала документ про стратегічне партнерство зі США.

Маску, за даними ЗМІ, готують кабінет у Білому домі поряд з Трампом, а у Китаї нібито роздумують продати американському мільярдеру TikTok.

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У Єврокомісії вважають, що цього року зможуть відкрити два кластери переговорів з Україною.

Більше важливого і цікавого за вівторок, 14 січня, – в дайджесті "Європейської правди".

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У Трампа хочуть вигідну позицію для Києва?

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зустрітися з главою Кремля Владіміром Путіним "дуже швидко" після того, як вступить на посаду наступного тижня.

Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава Пентагону Ллойд Остін, які залишають посади, у спільній колонці для видання The New York Times пояснили небезпеку скорочення військової допомоги Україні та передчасного припинення вогню.

Блінкен та Остін підкреслили, що Путін зберігає свої імперські амбіції, тому потенційне скорочення допомоги Україні і примус до передчасного припинення вогню просто "дозволять Путіну відпочити, переозброїтися і врешті-решт знову атакувати".

"Це був би мир через капітуляцію, який не був би миром взагалі", – заявили Блінкен та Остін.

За їхніми словами, проведення політики миру через силу є життєво важливим для виживання України та безпеки Америки.

За даними CNN, адміністрація президента США Джо Байдена робить останні спроби використати мільярди РФ як важіль впливу.

Агентство Bloomberg з посиланням на європейських посадовців пише, що Трамп не штовхатиме Україну до передчасних переговорів з РФ.

На думку співрозмовників, нова адміністрація може допомогти виснаженій війною Україні повернутися до позиції сили ще до того, як відбудуться будь-які переговори.

Піт Гегсет, номінований Дональдом Трампом на посаду міністра оборони США, заявив, що США хотіли б бачити вирішення конфлікту "якомога вигіднішим для українців". "Але ця війна повинна припинитись", – підкреслив Гегсет.

Німеччина і "данська модель"

Президент Володимир Зеленський сьогодні провів зустріч у Києві з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Зеленський та Пісторіус обговорили розбудову комплексного щита протиповітряної оборони, інвестиції в українську оборонну промисловість, посилення обороноздатності України, підготовку та підтримку українських солдатів на полі бою.

Український президент подякував Німеччині за відчутний внесок в обороноздатність України: близько 16% з усієї допомоги, яку отримали українці.

Пісторіус у Києві, відповідаючи на запитання "Європейської правди", заявив, що наразі Німеччина працює над різними заходами за аналогією з "данською моделлю" – прямою підтримкою оборонного сектору України.

А ще він повідомив, що німецький уряд підготував усе необхідне для додаткової військової допомоги для України на 3 млрд євро, але всередині нього все ще тривають перемовини щодо фінансування.

Німецька "подруга Путіна" обурена пропозиціями нової допомоги Україні.

Сара Вагенкнехт, голова ультралівого Альянсу Сари Вагенкнехт застерегла інші партії від ухвалення рішення про додаткову військову допомогу Україні перед федеральними виборами.

Європа "повинна прокинутись"

Тим часом, генеральний секретар НАТО Марк Рютте не припиняє спроб пробудити Європу. Вчора під час виступу перед європарламентарями він вкотре закликав членів Альянсу збільшити витрати на оборону: "або ми збільшимо витрати на оборону, або діставайте підручники з російської".

А ще Рютте застеріг від абиякого "миру" для України:" мир не буде тривати, якщо Путін отримає своє в Україні – тому що тоді він буде йти далі".

До речі, помічник Путіна Ніколай Патрушев заявив, що Молдова може перестати існувати. Міністерство закордонних справ Молдови засудило цю заяву: "Такі заяви є неприпустимим втручанням у внутрішні справи нашої країни і спрямовані на дестабілізацію регіону.

Але у Європі, здається, досі не усі усвідомлюють нову жорстку реальність.

Наприклад, іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес каже, що "Іспанія вірить в мир і дипломатію як формулу вирішення конфліктів.

"І я завжди буду стверджувати, що безпека виходить далеко за межі оборонних витрат", – висловився Санчез.

При цьому, він також визнає, що Європа "повинна прокинутися раз і назавжди", оскільки в нинішньому світі "недостатньо пристосовуватися до геополітичної реальності".

"Європа повинна бути здатною зміцнити себе, щоб впливати на цю реальність і захищати свої інтереси і цінності", – наголосив іспанський премʼєр.

На території аеропорту Риги помітили невідомі безпілотники, а у поліції Швеції розповіли про вербування іноземними державами підлітків для нападів.

Тим часом, Євросоюз готує нові санкції проти Росії. Вони будуть спрямовані на алюміній, аграрку, "тіньовий флот" та СПГ.

НАТО захищає Балтику

Поліція Фінляндії почала слідство щодо дев’ятого члена екіпажу танкера Eagle S, затриманого наприкінці грудня за підозрою в пошкодженні підводного кабелю звʼязку.

Крім того, голова фінського слідства повідомив, що екіпаж на борту нафтового танкера, звинуваченого в диверсії щодо підводних силових і комунікаційних кабелів у Балтійському морі, – Eagle S – був готовий перерізати інші кабелі і трубопроводи, якби фінська влада цьому не завадила минулого місяця.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає Росію відповідальною за всі інциденти, які відбулися довкола об’єктів інфраструктури у Балтійському морі останнім часом.

Сьогодні у Гельсінкі після саміту балтійських членів НАТО щодо безпеки інфраструктури генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про запуск місії "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулюватиме у найважливіших районах Балтійського моря.

Місія включатиме "невеликий флот морських дронів, які забезпечуватимуть ефективніший моніторинг і стримування".

У спільній заяві за підсумками саміту вісім держав-членів НАТО, які мають вихід до Балтійського моря, оголосили, що налаштовані стримувати, виявляти і протидіяти будь-яким спробам диверсії. Вони оголосили свій план дій.

Маск і ультраправі

Як пише газета The New York Times, американському мільярдеру Ілону Маску готують кабінети неподалік від Трампа у комплексі Білого дому.

Газета зазначає, що таке розташування дозволить Маску продовжувати мати значний доступ до Трампа, коли він вступить на посаду цього місяця.

За даними агентства Bloomberg, у Китаї нібито розмірковують над продажем застосунку TikTok американському мільярдеру Ілону Маску, щоб уникнути його заборони у США.

Містечко Глогувек в Польщі пропонує Ілону Маску відкрити в себе штаб-квартиру.

Тим часом, у Британії права партія Найджела Фараджа Reform UK стала другою за популярністю політичною силою і відстає від керівної Лейбористської партії лише на один процентний пункт.

Reform UK підтримує Ілон Маск, близький союзник обраного президента США Дональда Трампа, хоча бос Tesla і відкликав свою підтримку Фараджа.

Ультраправі і популісти отримують більше прихильності у Європі, у тому числі, на тлі проблем з міграцією.

Влади країн Європи, в першу чергу – ЄС, намагаються реагувати на невдоволення. Нелегальна міграція в Євросоюзі торік різко скоротилася, але зросло число прибуттів з РФ і Білорусі.

Вотум недовіри для Фіцо

Словацька опозиція готує вотум недовіри для прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Опозиційні депутати з партій "Прогресивна Словаччина", "Свобода і солідарність", християнські демократи, "Словаччина", "За народ" і "Християнський союз" у наступні кілька днів ініціюють вотум недовіри уряду Фіцо, про що вони оголосили на пресконференції 14 січня.

"Роберт Фіцо залишив Словаччину. Замість того, щоб бути вдома і вирішувати проблеми, які турбують людей, він мандрує світом, кланяється диктаторам, насолоджується розкішшю десь у В’єтнамі. Він ображає наших сусідів і партнерів… Ми не дозволимо Фіцо розвернути Словаччину на схід", – заявив лідер "Прогресивної Словаччини" Міхал Шимечка, якого цитує Aktuality.

Він додав, що причиною їхньої ініціативи є не лише скандальна поїздка Фіцо до Москви та зустріч з Путіним.

"Причин багато. За 14 років, коли Роберт Фіцо відповідав за керівництво країною, він завдав стільки шкоди, що описати це не вийде і за десять годин", – заявив Шимечка.

Тим часом, віцеспікер парламенту Словаччини Андрей Данко, який поїхав на чолі делегації до Москви, сьогодні зустрівся із міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим.

Під час зустрічі Данко та Лавров, як зазначили в російському МЗС, обговорили "перспективи двостороннього співробітництва" та провели "зацікавлений обмін думками з актуальних питань міжнародного порядку денного".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не поїде до Києва на запрошення президента Володимира Зеленського, щоб обговорити транзит газу.

"Учора голова уряду Фіцо опублікував відкритий лист для Зеленського і запросив його на переговори. Зеленський відповів, що треба приїхати в п'ятницю до Києва. Це неможливо. Я думаю, що цього не буде", – сказав віцеспікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар.

Газ для Придністров’я

Лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський провів у Москві переговори щодо енергетичної кризи, яка склалась у регіоні після зупинки транзиту російського газу через Україну.

У Кишиневі вважають, що Росія скоро відновить постачання газу Придністров’ю.

Різне щодо України і українців

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