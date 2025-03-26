Частичное перемирие с РФ, условия Европы по санкциям, Армения хочет в ЕС: новости дня

В Україні і Росії повідомили, що вважають припинення ударів по об’єктах енергетики вже чинним. Але умови "енергетичного перемир’я", які Київ погодив із Вашингтоном, розходяться з версією РФ.

Американський президент припускає, що Путін затягує час. Тим часом в Росії кажуть, що обговорюють зі Сполученими Штатами тему "Північних потоків". Це окрім того, що американці, за результатами переговорів у Саудівській Аравії, пообіцяли допомогти із послабленням санкцій проти РФ.

Тим часом Євросоюз тримається і поки не бачить передумов для послаблення санкцій проти Росії.

Все важливе і цікаве за середу, 26 березня – в дайджесті "Європейської правди".

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Щодо "енергетичного перемир’я"

Україна узгодила зі Сполученими Штатами перелік енергетичних об’єктів, удари по яких Росія має припинити у рамках часткового припинення вогню.

Цей перелік розходиться з тим, на якому наполягає російська сторона.

"Україна передала та узгодила з американською стороною типологію об’єктів по всіх об’єктах енергетичної інфраструктури в межах домовленості про зупинку взаємних ударів. Це стосується електроенергетичного, нафтогазового комплексів, атомної та вугільної промисловості, енергетичного машинобудування – виробництва енергетичного обладнання", – заявили у пресслужбі Міністерства енергетики України.

У переліку, який опублікувала російська сторона як нібито погоджений зі США (що американська сторона до цього часу не заперечила) відсутні українські об’єкти нафто– й газовидобування, по яких останнім часом завдається найбільше ударів.

Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко в своїй ранковій статті зазначив, що у Саудівській Аравії Кремль зміг нав’язати США свою версію бачення "енергетичного перемир’я".

В опублікованому на сайті Кремля переліку об’єктів на території України та Росії, по яких заборонено здійснювати удари, немає об’єктів українського нафтогазовидобування.

Він наголошує, що це не одностороння заява, а "узгоджений між російською та американською сторонами перелік", стверджує Кремль. За понад пів доби після його публікації з американського боку не було заперечень або спростувань цього.

Сидоренко також підкреслив, що лідери Росії і України підтвердили, що вважають припинення ударів по об’єктах енергетики вже чинним. Моментом його старту Україна вважає вечір 25 березня, пояснив український президент.

Докладно про результати "технічних" переговорів в Ер-Ріяді – в ґрунтовному аналізі редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Два перемир’я на користь Росії. Пояснюємо деталі та проблеми "мирних переговорів" у Ер-Ріяді.

Трамп: РФ, можливо, затягує час

Американський президент Дональд Трамп припустив, що очільник Кремля Владімір Путін може "зволікати" в питанні домовленостей щодо перемир'я з Україною.

"Я думаю, що Росія хоче покласти цьому край, але, можливо, вони затягують час", – сказав він.

На тлі перемовин в Ер-Ріяді між Україною, Росією та США щодо перемир'я в Чорному морі та відмови від ударів по енергетичних об'єктах, Велика Британія закликала Москву не зволікаючи погодитися на безумовне припинення вогню з Україною.

Міністерка закордонних справ Німеччини, яка завершує роботу на посаді, – Анналена Бербок – привітала посередницькі зусилля США між Росією і Україною, але застерегла від введення в оману очільником Кремля Владіміром Путіним.

Бербок заявила, що справжній діалог не може відбутися, коли припинення вогню постійно пов'язане з новими вимогами і поступками.

"Вікно можливостей" для РФ

Росія, судячи з усього, використовує переговори для "нормалізації" відносин з Заходом.

Глава російського Міністерства закордонних справ Сергєй Лавров заявив, що зараз США та Росія обговорюють тему "Північних потоків" та помріяв "натиснути" на Європу, щоб та не відмовлялася від російського газу.

ЗМІ раніше повідомили, що німецький друг Путіна Маттіас Варніг з часів роботи в таємній поліції Штазі лобіює у США перезапуск "Північного потоку-2".

Тим часом у Сполучених Штатах заявили, що передана Україною РФ ядерна зброя за Будапештським меморандумом "була російською".

"Та ядерна зброя була російською і це були залишки. Україна повернула ту ядерку Росії. Вона не належала Україні. Це такий некомфортний факт", – написав у своєму X посол Дональда Трампа з особливих доручень Річард Гренелл.

У коментарях йому нагадали, що у підсумку Росія порушила зобов’язання за Будапештським меморандумом. Гренелл погодився з цим коротким "Правда".

Нагадаємо, Будапештський меморандум був підписаний 4 грудня 1994 року Україною, Росією, США та Великою Британією та передбачав надання "безпекових запевнень" (security assurances) в обмін на відмову Києва від ядерної зброї, яку вона успадкувала після розпаду СРСР.

Крім того, за результатами переговорів у Саудівській Аравії про часткове перемир’я Сполучені Штати пообіцяли Росії "допомогти відновити доступ до світового ринку для експорту сільськогосподарської продукції та добрив".

Президент України Володимир Зеленський вважає згоду США допомогти Росії з доступом її сільськогосподарської продукції та добрив на світовий ринок послабленням антиросійських санкцій.

Умови ЄС для зняття санкцій

Натомість Євросоюз поки не обіцяє послаблювати свої санкції проти Росії.

Речниця Єврокомісії Анітта Гіппер заявила, що припинення російської агресії проти України і виведення окупаційних військ є однією з головних передумов для зміни або скасування санкцій ЄС проти РФ.

Більш того, порти ЄС припиняють послуги перевалки для російського скрапленого природного газу через закінчення винятку із санкцій.

Водночас послуги будуть дозволені, коли йдеться про транспортування газу до країни-члена ЄС для її енергетичних потреб.

Загрози з РФ

Європейський Союз представив свою Стратегію готовності, в якій викладені плани щодо запобігання і реагування на нові кризи і загрози, такі як повені, лісові пожежі або конфлікти.

Стратегію представили на тлі того, що Європейський Союз стикається з дедалі складнішими кризами та викликами, які не можна ігнорувати.

Стратегія пропонує 30 заходів, серед яких розробка "мінімальних критеріїв готовності" для основних послуг, збільшення запасів критично важливого обладнання та матеріалів, а також заохочення громадськості до прийняття практичних заходів, включаючи "підтримання необхідних запасів протягом щонайменше 72 годин у надзвичайних ситуаціях".

Фінляндія запускає програму покращення фізичної форми призовників.

В Естонії дали 15 років чоловіку, який збирав військові дані для Росії, а також позбавили громадян РФ і Білорусі права голосу на місцевих виборах.

У Польщі вважають, що країні вистачить снарядів на тиждень-два війни з Росією.

"Ми сподіваємося, що за два-три роки, які ми виграємо завдяки тому, що Україна чинить опір, ми відновимо достатній потенціал, щоб реально бути здатними протистояти російській агресії", – заявив голова Бюро національної безпеки Польщі генерал Даріуш Луковський.

Сьогодні до Варшави прибув генсек НАТО Марк Рютте, який переконував, що Сполучені Штати досі віддані Альянсу.

Рютте пообіцяв нищівну відповідь Путіну за напад на Польщу чи іншу державу НАТО.

А вчора державний секретар США Марко Рубіо у Вашингтоні провів зустріч з очільниками Міністерств закордонних справ держав Балтії.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна акцентував, що важливо зберігати військову допомогу Україні та продовжувати економічний тиск на Росію, щоб мир став можливим.

Тим часом, у Литві, за даними ЗМІ, загинули четверо солдатів США. Зазначається, що трагедія сталася на полігоні неподалік кордону з Білоруссю.

Ну а поки представники угорської влади продовжують підтримувати зв’язки з Росією. Глава МЗС Угорщини 13-й раз з початку великої війни прибув у Москву, що викликало підозри в Євросоюзі.

Не вистачає рішучості?

Європа шукає альтернативи "миротворцям" в Україні через складність втілення, пише Reuters.

Джерела агентства у європейських дипломатичних колах кажуть про все більші сумніви в реалістичності плану так званої "коаліції рішучих", яку очолюють Франція та Британія, щодо відправки тисяч військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

Один з дипломатів сказав, що ідея введення військ "була привабливою", коли Україна "була в кращому становищі", але зараз це не так з огляду на ситуацію на полі бою та позицію адміністрації США.

Деякі європейські держави обурюються перспективою відправки військ без твердих гарантій з боку США і міжнародного мандата, а також стурбовані витратами, нестачею живої сили і техніки і, зрештою, перспективою опинитись у стані війни з Росією, йдеться в матеріалі.

Тим часом, Україна очікує на "серйозний" внесок європейських країн у потенційну місію з гарантування миру у вигляді готових до потенційного бою військ, а не формальних миротворців.

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква пояснив, що Київ очікує від Європи потужної присутності в Україні і солдатів, готових до різних сценаріїв, зокрема до ракетних атак або атак з безпілотників.

"Йдеться також про їхню готовність воювати, їхню готовність захищати, їхню готовність бути екіпірованими, їхню готовність розуміти, що Україна є невід'ємною частиною європейської безпеки", – зазначив Жовква.

Він припустив, що європейські сили могли б допомогти захистити кордон України з Білоруссю, вивільнивши українські війська для розгортання в більш небезпечних регіонах.

Сьогодні Володимир Зеленський прибув до Франції. Завтра у Парижі відбудеться засідання "коаліції рішучих".

Президенти України та Франції Володимир Зеленський і Емманюель Макрон обговорили збільшення поставок винищувачів Mirage Україні.

Макрон оголосив пакет військової підтримки Україні на 2 млрд євро.

До пакета, за словами французького президента, увійшли протитанкові ракети, засоби ППО, ракети для винищувачів Mirage, "ракети наземного захисту Mistral", а також бронемашини VAB AMX-10 RX.

Зізнання Волца

В ефірі Fox News радник з нацбезпеки в адміністрації президента США Дональда Трампа Майк Волц сказав, що взяв "повну відповідальність" за помилку у скандалі з чатом у Signal.

Нагадаємо, головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг розповів, як його випадково додали до чату в Signal, де посадовці Трампа обговорювали плани авіаударів по хуситах у Ємені.

Він отримав запрошення від користувача на імʼя Майкл Волц.

Під час розмови на Fox News радник з нацбезпеки припустив, що номер головного редактор був записаний під якимось неправильним ім’ям і саме це спричинило помилку.

"Я не прихильник теорій змов, але чомусь з усіх людей саме ця людина, що брехала про президента (...) якось потрапляє до когось у контакти і просочується у цю групу", – додав він.

Волц додав, що слід розібратися, чи журналіст "зробив це умисно, чи це сталося через якісь технічні причини".

У Білому домі залучили Департамент ефективності Ілона Маска до з’ясування обставин.

Тим часом, неурядова організація American Oversight подала позов проти п’яти топпосадовців Трампа через скандал з чатом у Signal.

Організація у позові заявила, що використання месенджера для таких розмов виглядає як порушення федерального законодавства щодо збереження документації стосовно ухвалення рішень.

Відповідачами назвали главу Пентагону Піта Гегсета, директорку національної розвідки Тульсі Габбард, директора ЦРУ Джона Реткілффа, очільника Мінфіну Скотта Бессента, держсекретаря Марко Рубіо, а також Національне управління з архівів і документації.

Новий "злив" з чату Signal

Тим часом, The Atlantic опублікувало більше повідомлень з чату топпосадовців США у Signal.

Оприлюднені в новій публікації The Atlantic скріншоти переписки демонструють, що міністр оборони США Піт Гегсет надсилав у чат в Signal повідомлення з конкретним часом і послідовністю запланованих ударів США по хуситах в Ємені.

Через кілька хвилин після першого прицільного удару радник з питань національної безпеки Майк Волц надав детальну інформацію про завдані збитки і деякі відомості про те, хто з лідерів хуситів був уражений.

Журналісти The Atlantic наголосили: експерти неодноразово повідомляли, що використання чату Signal для таких делікатних обговорень становить загрозу національній безпеці.

Вони вирішили опублікувати нову інформацію після намагань дискредитувати головного редактора Джеффрі Голдберга представниками адміністрації Трампа.

Представники Білого дому після нової публікації заявили про "містифікацію" та відсутність обговорень "воєнних планів".

Представники Демократичної партії США наполягають на відставці глави Пентагону через скандальний чат у Signal.

Наприклад, сенатор від Арізони Рубен Галлего, колишній морський піхотинець, вважає, що міністр оборони Піт Гегсет повинен піти у відставку.

"Це могло призвести до загибелі наших чоловіків і жінок! Час завдання ударів, коли злітають літаки, яка зброя використовується – все це передається в небезпечний спосіб. Міністр оборони має піти у відставку. Некомпетентність і покривання є ганебними", – написав він.

Президент США Дональд Трамп наполягає, що в переписці між його командою у месенджері Signal не було нічого, що могло б "скомпрометувати" плани атаки в Ємені, хоча він і визнав, що хтось, можливо, "облажався".

Більшість американців розчарована призначеннями в адміністрації Трампа.

Трамп не відступає від Гренландії

У Данії привітали рішення США скасувати візит на перегони на собачих нартах у Гренландії: "Замість цього вони відвідають свою власну базу Пітуффік, і ми не маємо нічого проти цього". За результатами опитування Yahoo News/YouGov, менше п'ятої частини американців підтримують анексію Канади і Гренландії.

Сьогодні Дональд Трамп прямо сказав, що США "мусять мати" Гренландію.

Бойкот компаній США

Більшість населення Франції розглядає можливість бойкоту компаній США.

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Різне щодо України

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