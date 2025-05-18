Выборы в Польше и Румынии, Трамп защитил Путина, встреча Папой с Зеленским: новости выходных

Після переговорів у Стамбулі в Європі закликають до посилення санкційного тиску на Путіна і мобілізації для довготривалої підтримки української армії.

Тим часом Трамп каже, що Путін "перебуває за столом" переговорів, що той вже втомився від війни і що збирається поговорити з господарем Кремля у понеділок.

Водночас американський лідер змістив акцент на президента Володимира Зеленського, зазначивши, що мав з ним "доволі важку розмову".

Данія оголосила пакет довгострокової військової підтримки України на $628 млн, а Росія вперше затримала танкер, який вийшов з естонського порту.

Все важливе і цікаве за вихідні, 17 та 18 травня – в дайджесті "Європейської правди".

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Реакція на удар по автобусу

17 травня, наступного дня після переговорів між делегаціями України та РФ у Стамбулі, Росія вдарила дроном "Ланцет" по автобусу з пасажирами біля Білопілля Сумської області. Внаслідок атаки загинули дев'ятеро осіб, ще сім – поранені.

У Міністерстві закордонних справ Польщі висловили співчуття українським родинам загиблих внаслідок російської атаки на автобус поблизу Сум.

"Їхня загибель – одразу після мирних переговорів – викриває справжні наміри Кремля", – заявили там.

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі також обурився ударом РФ на Сумщині, та нагадав, що це відбулося одразу ж після перших за три роки перемовин російської та української делегації у Стамбулі.

"Якщо Путін якось серйозно налаштований на мир, Росія має погодитись на повне й безумовне припинення вогню – як зробила Україна", – наголосив він.

Президент Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Андрій Сибіга чекають від Європейського Союзу та США на санкції проти Росії на тлі смертоносного удару по автобусу у Сумській області.

"Тут не повинно бути ілюзій. Тиск на Москву має бути посилений, щоб покласти край російському терору", – підкреслив очільник МЗС.

"Випробування намірів РФ"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає переговори 16 травня у Туреччині випробування намірів РФ.

"Це випробування намірів Росії. Якщо Росія не погодиться на припинення вогню або висуне неприйнятні вимоги, це лише підтвердить нашу думку, що Путін не готовий до миру", – сказав глава МЗС Польщі.

Він також зазначив, що не надто сподівається на прорив у російсько-українській війні.

За даними Bloomberg, під час перемовин української та російської делегацій щодо війни, Росія висунула жорсткі вимоги.

Серед них співрозмовники назвали:

– Україна повинна прийняти нейтральний статус без присутності іноземних військ чи зброї масового ураження;

– відмовитися від вимог репарацій від Росії;

– визнання втрати Криму та ще чотирьох регіонів, які наразі частково окуповані російськими військами (у тексті не вказується, про які саме території йде мова).

За словами співрозмовників агентства, російська делегація заявила, що очільник Кремля Владімір Путін погодиться на припинення вогню лише після того, як Україна виведе війська з цих регіонів і здасть їх.

Щодо посилення тиску на РФ

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та глава дипломатії ЄС Кая Каллас домовилися про необхідність посилення тиску на Москву після переговорів української та російської делегацій у Туреччині.

Прем’єр-міністр Чехії Петер Фіала також вважає, що підхід Москви до переговорів з Україною має зустрітися з посиленим санкційним тиском.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль повідомив, що ЄС "безпосередньо запровадить нові санкції" проти "тіньового флоту" Росії.

"Це також допоможе Україні, адже тіньовий флот щодня транспортує нафту, яку Росія продає в обхід санкцій", – додав глава німецького зовнішньополітичного відомства.

Міноборони Франції закликало ЄС мобілізуватися для довготривалої підтримки української армії.

До речі, Данія оголосила пакет довгострокової військової підтримки України на $628 млн.

Демократ Річард Блументал та республіканець Ліндсі Грем закликали Сенат Сполучених Штатів ухвалити санкції проти Росії.

"Путін і далі буде затягувати припинення вогню, доки його економіка не зазнає серйозного удару – аж до фінансової ізоляції", – заявив Блументаль, закликаючи до голосування за санкційний законопроєкт.

Звернемо увагу: 1 квітня половина Сенату США на чолі з Гремом та Блюменталем представили двопартійний законопроєкт про введення санкцій проти Росії у випадку, якщо Кремль зірве мирні зусилля президента США щодо України.

Серед покарань, до яких може призвести закон, – 500-відсоткові мита на імпортні товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти РФ.

Фінський президент Александр Стубб вважає, що Дональд Трамп "починає втрачати терпіння, але в правильному напрямку, тобто в напрямку Путіна".

Трамп захистив Путіна

Як пише агентство Bloomberg, у приватних розмовах європейські посадовці висловлюють розчарування й здивування постійними змінами позиції американського президента Дональда Трампа.

Один зі співрозмовників висловив сподівання, що події цього тижня дадуть Трампу зрозуміти, що росіяни не налаштовані серйозно на мирні переговори, і США мають відповісти жорстко.

Посадовці також зауважують, що позиція США щодо Росії останнім часом стала жорсткішою, а посадовці адміністрації Трампа розглядають Путіна як головну перепону до мирної угоди.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив впевненість, що президент США "відреагує на цинізм Путіна".

В інтерв’ю Fox News Дональд Трамп взявся захищати господаря Кремля Владіміра Путіна. Американський президент зазначив, що Путін "перебуває за столом" переговорів і що його російський колега втомився від війни та шукає способи зберегти обличчя.

Окрім цього, Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання ведучого, чи вважає він Путіна головною перешкодою для досягнення миру в Україні.

Натомість американський лідер змістив акцент на президента Володимира Зеленського, зазначивши, що мав з ним "доволі важку розмову".

"Я завжди казав: у нього немає козирів. І їх справді немає", – додав Трамп.

У понеділок президент США збирається телефонувати Путіну, а після того – Володимиру Зеленському.

Спеціальний посланник президента США Стівен Віткофф вважає, що телефонна розмова Дональда Трампа і Владіміра Путіна 19 травня стане "важливим днем" для вирішення війни РФ проти України.

Перед анонсом телефонної розмови стало відомо про телефонну розмову держсекретаря США Марко Рубіо з главою МЗС Росії Сергєєм Лавровим, які обговорювали переговори у Стамбулі 16 травня.

"Держсекретар Рубіо привітав домовленість про обмін полоненими, досягнену під час перемовин України й РФ 16 травня у Стамбулі, та передав рішучий сигнал від президента Трампа: США налаштовані досягти тривалого кінця у російсько українській війні", – йдеться у комюніке американської сторони.

У заяві додали, що "комплексний мирний план, запропонований США, окреслює найкращий шлях до цього".

Пізніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп якомога швидше хоче провести зустріч з кремлівським правителем Владіміром Путіним.

Рубіо висловив переконання, що єдиний спосіб просування переговорів між Україною та РФ – це особиста зустріч Трампа і Путіна.

"Організація такої зустрічі вимагає певних зусиль, тому я не можу сказати, що наразі вже планується вибір місця і дати. Але президент хоче цього. Він хоче зробити це якомога швидше", – розповів держсекретар США.

Зустріч Зеленського з Папою Римським

Новий Папа Римський Лев XIV офіційно зійшов на престол. Він згадав Україну у своїй промові з нагоди вступу на престол.

Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілись із Папою Римським Левом XIV після завершення його інавгураційної меси у Ватикані в неділю.

"Дякуємо Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією. Ми готові до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів", – відзначив президент.

Після інавгураційної меси Папи Римського Лева XIV у Ватикані Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

На зустрічі був також присутній державний секретар США Марко Рубіо.

Президент України назвав зустріч "хорошою".

За його словами, серед іншого, "торкнулися питання необхідності санкцій проти Росії, двосторонньої торгівлі, оборонної співпраці, ситуації на полі бою та майбутнього обміну полоненими".

Зеленський зазначив, що надіслав Трампу листа "з новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах".

РФ затримала танкер

Росія вперше затримала танкер, який вийшов з естонського порту.

Танкер Green Admire, який йшов під прапором Ліберії, затримали у територіальних водах Росії, де судно рухалось за раніше погодженим маршрутом.

"Сьогоднішній інцидент показує, що Росія продовжує поводитися непередбачувано. Я також поінформував про цей випадок наших союзників", – прокоментував міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що його країна продовжить перевірку суден російського "тіньового флоту", незважаючи на нещодавній інцидент із порушенням естонського повітряного простору винищувачем РФ.

Цього тижня ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. Вважається, що судно належить до "тіньового флоту" РФ.

У відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.

Вибори у трьох країнах ЄС

В Румунії у неділю, 18 травня, проходить голосування у другому турі виборів президента, в який вийшли прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан і одіозний лідер ультраправої партії AUR Джордже Сіміон.

Виборчі дільниці в країні відкрились о 07:00 за місцевим часом, завершиться голосування о 21:00.

При цьому румуни за кордоном мають можливість проголосувати з п’ятниці.

Явка румунських виборців за кордоном бʼє рекорди.

Нагадаємо, влада Молдови та лідери громадської думки румунської спільноти протягом останніх двох тижнів активно агітували за Нікушора Дана.

Партія ультраправого кандидата у президенти Румунії Джордже Сіміона "Альянс за об’єднання румунів" у суботу заявила про нібито "електоральний туризм у Молдові" та низці країн ЄС.

За даними G4Media, ультраправі румунські партії "Альянс за об’єднання румунів" та Партія молоді мають план оскаржувати результати 2-го туру президентських виборів, якщо їхній кандидат Джорже Сіміон програє.

Також слід додати, що у Польщі сьогодні проходить перший тур президентських виборів, а у Португалії – дострокові парламентські вибори.

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