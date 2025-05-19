Разговор Трампа и Путина, новый президент Румынии, ультраправая угроза в Польше: новости дня

Сьогодні президент США провів раніше анонсовану телефонну розмову з господарем Кремля. Путін відкинув безумовне припинення вогню, а Трамп анонсував "негайні" переговори.

Британія і ЄС на спільному саміті погодили оборонний пакет, який, за словами президентки Єврокомісії, посилить і підтримку України.

У Румунії обрали проєвропейського президента, але їхати до України він не поспішає.

А у Польщі перший тур виборів президента приніс несподіванки, навіть шок, для частини поляків.

Все важливе і цікаве за понеділок, 19 травня – в дайджесті "Європейської правди".

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Розмова Трампа та Путіна

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з господарем Кремля Владіміром Путіним.

Путін знову відкинув безумовне припинення вогню. Він заявив, що "необхідно виробити найбільш ефективні шляхи руху до миру" і що Росія готова працювати над якимось "меморандумом" з Україною, що стосується і припинення вогню.

За його словами, розмова тривала понад дві години.

Трамп після розмови анонсував "негайні" переговори між Україною та РФ про припинення вогню.

"Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що ще важливіше, про закінчення війни. Умови цього будуть обговорені між двома сторонами, як це і має бути, оскільки тільки вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не може знати", – анонсував він.

За його словами, "Ватикан, представлений Папою Римським, заявив, що буде дуже зацікавлений у проведенні переговорів. Нехай процес розпочнеться!".

Трамп також повідомив, що поінформував про розмову президента України Володимира Зеленського, президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, а також європейських лідерів: президента Франції Емманюеля Макрона, прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Фінляндії Александра Стубба.

За даними журналіста американського порталу Axios Барака Равіда, Трамп поговорив із Зеленським "кілька хвилин".

Угода Британія-ЄС

Сьогодні, під час першого після Brexit двостороннього саміту, ЄС і Британія закликали Росію до повного і безумовного припинення вогню.

"Як і в минулому, зараз саме Росія має продемонструвати свою готовність до досягнення миру", – наголосили у спільній заяві керівники Британії і Євросоюзу.

Крім того, вони підтвердили спільну підтримку України.

А ще Британія і ЄС погодили риболовну угоду і оборонний пакт, який, за словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, посилює підтримку України.

Вона підкреслила, що документ зміцнює співпрацю у сфері безпеки та оборони, і назвала це "першим кроком" до участі Великої Британії в європейській програмі інвестицій у сферу оборони.

"Це створить нові можливості для наших оборонних галузей та відкриє шлях до більш сильної і скоординованої підтримки України", – заявила вона.

У Лондоні кажуть, що угода з ЄС принесе 9 млрд фунтів стерлінгів британській економіці, а колишній британський прем’єр Борис Джонсон напосівся на свого наступника за зближення з Брюсселем.

Слід також додати, що, за даними джерел "ЄвроПравди", у Євросоюзі узгодили фонд на 150 млрд євро для інвестицій в оборонпром.

До речі, Фінляндія постачатиме Україні боєприпаси за кошти з доходів від заморожених активів РФ.

Атака мігрантами і інші інциденти

Польща фіксує активізацію нелегальної міграції з території Білорусі, а Литва подала до суду ООН на Білорусь через міграційний шантаж Лукашенка.

У позові МЗС Литви йдеться про порушення Білоруссю міжнародних зобов’язань за Протоколом ООН проти незаконного перевезення мігрантів сушею, морем і повітрям.

"Зібрані литовськими органами докази підтверджують пряму участь білоруського режиму в організації цього потоку", – йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Литви.

А у Польщі конфіскували шини для літаків Boeing, які прямували до Росії.

Тим часом, у Європі продовжують фіксувати різні інциденти.

У Британії стався масштабний витік персональних даних внаслідок кібератаки, а у другому за величиною аеропорту Франції другий день поспіль фіксують порушення роботи через збій.

Новий президент Румунії

На виборах президента Румунії переміг прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан. Він отримав 53,60% голосів виборців.

За ультраправого і проросійського кандидата Джордже Сіміона проголосували 46,40% виборців.

Скандальний політик Сіміон подякував "п’ятьом мільйонам румунів, які довірились йому", і пообіцяв "не підвести їх".

"Ми були одні проти всіх. Я пишаюся вами і вітаю свого суперника з перемогою. Це була воля румунського народу… Ми будемо йти до кінця, навіть якщо зараз важко пережити гіркий смак поразки", – додав він.

На голосуванні в другому турі виборів президента Румунії ультраправий і проросійський кандидат програв на закордонних дільницях в Україні. Та найбільше проти нього голосували діаспора в Угорщині та Молдові.

Президент України Володимир Зеленський привітав мера Бухареста Нікушора Дана з перемогою на виборах президента Румунії.

"Вітаю Нікушора Дана з історичною перемогою на президентських виборах у Румунії. Для України – як сусіда й друга – важливо мати надійного партнера в особі Румунії. І ми впевнені, що саме так і буде. Працюючи разом, ми можемо зміцнити і наші країни, і нашу Європу", – зазначив він.

Зеленський запросив обраного президента Румунії відвідати Україну.

Нікушор Дан каже, що перші закордонні візити як глава держави він може здійснити до Брюсселя, Кишинева і Вашингтона.

Угорський прем’єр Віктор Орбан, який відкрито підтримував суперника Дана, також привітав переможця виборів.

"Розраховую на спільну роботу над зміцненням співпраці між Угорщиною та Румунією на благо наших народів", – додав глава угорського уряду.

Обраний президентом Румунії може скласти присягу і приступити до виконання своїх повноважень уже наступного понеділка, 26 травня.

Тим часом Нікушор Дан анонсував переговори про формування нового уряду.

А, поки, тимчасовий президент Румунії Іліє Боложан підписав закон, який розширив повноваження армії і дозволив збивати БПЛА, що незаконно перебувають у повітряному просторі країни.

До речі, Іліє Боложан може стати новим прем’єром Румунії.

Про те, що означає для України румунська "електоральна сенсація" і з якими труднощами зіткнеться новий президент, читайте в інтерв’ю заступника виконавчого директора Ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергія Герасимчука Румунія обирає ЄС: чому президентські вибори у сусідів стали сенсацією європейського масштабу.

Ультраправа загроза у Польщі

У Польщі підрахунок голосів зі 100% виборчих дільниць показав, що мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади набрав 31,36%, а директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", – 29,54%.

Це означає, що Тшасковський і Навроцький зустрінуться у другому турі виборів президента Польщі, який відбудеться 1 червня.

Замикає трійку антиукраїнський кандидат Славомір Менцен, який набрав 14,81%.

Коментуючи результати, прем'єр Польщі Дональд Туск зазначив, що "гра за все тільки починається".

"Ці два тижні вирішать майбутнє нашої батьківщини. Тому ми не можемо відступити ні на крок", – підкреслив польський прем’єр.

Про результати першого туру виборів президента Польщі і те, хто та чому може перемогти у другому турі, читайте в аналітиці редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Тріумф українофобів. Як вибори президента стали сигналом тривоги і для Києва, і для поляків.

А у Португалії на дострокових парламентських виборах керівний альянс перемагає, але не здобуває більшість.

Керівний Демократичний альянс (AD) отримує 89 місць у 230-місному парламенті, що на 9 більше, ніж на попередніх виборах.

Друге місце майже поділили між собою Соціалістична партія і ультраправа політсила Chega ("Досить").

Зокрема, португальські ультраправі перевершили більшість прогнозів опитувань і отримали 58 місць, що на 8 більше, ніж минулого року.

Хвороба Байдена

У попереднього президента США Джо Байдена виявили агресивну форму раку, який дав метастази.

"Хоча це більш агресивна форма захворювання, рак, ймовірно чутливий до гормонів, що дає змогу ефективно лікувати його. Президент і його сім'я розглядають варіанти лікування разом із лікарями", – йдеться в заяві офісу Байдена.

Чинний президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія "із сумом дізнались про нещодавній діагноз Байдена".

"Висловлюємо наші найтепліші та найкращі побажання Джилл (колишній першій леді. – Ред.) та їхній родині, а також бажаємо Джо швидкого та успішного одужання", – зазначив Трамп.

Джо Байден від імені своєї родини подякував усім за підтримку.

Решта новин

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Молдовська політикиня з групи Шора виступила за анексію частини Одещини.

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