К ВСУ едет оружие из США, "нереальные требования" Трампа, атака бобра на ж/д: новости дня

Чарльз III на зустрічі з Трампом заявив про підтримку України. Зеленський подякував за підтримку, а також підписав закон, який ратифікує угоду про сторічне партнерство з Британією.

Трамп каже, що Путін його "підвів" і визнав, що війну в Україні можна завершити посиленням тиску на Росію, але сам, судячи з усього, з цим затягує.

Вперше сенатор США назвав геноцидом дії Ізраїлю в секторі Гази, а Подружжя Макронів надасть суду "наукові докази", що дружина Макрона – жінка.

Все важливе і цікаве за четвер, 18 вересня – в дайджесті "Європейської правди".

Чарльз III підтримав Україну

Вчора, під час державного обіду з президентом США Дональдом Трампом, король Великої Британії Чарльз ІІІ заявив про підтримку України.

"У той час, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники об'єднуємося на підтримку України, щоб стримати агресію та забезпечити мир", – сказав британський король.

Український президент Володимир Зеленський подякував за підтримку королю Чарльзу ІІІ.

"Коли тиранія знову загрожує Європі, ми всі повинні бути твердими, і Британія продовжує лідирувати у захисті свободи на багатьох фронтах. Разом ми багато чого досягли, і за підтримки волелюбних народів – Великої Британії, наших європейських партнерів і США – ми продовжуємо відстоювати цінності і захищати життя", – підкреслив Зеленський.

Сьогодні український президент остаточно схвалив ратифікацію угоди про 100-річне партнерство з Британією.

Путін "підвів" Трампа

А сьогодні американський президент і прем’єр Великої Британії Кір Стармер підписали "угоду про технологічне процвітання".

Угода передбачає поглиблену співпрацю країн у таких сферах, як квантові комп’ютери, ядерна енергетика та штучний інтелект.

На їхній спільній пресконференції лунали питання і щодо України.

Президент США Дональд Трамп заявив, що правитель Росії Владімір Путін "підвів його" у питанні завершення війни в Україні.

Крім того, він дав зрозуміти, що вважає фактор російських доходів від продажу енергоресурсів одним з ключових у питанні припинення російсько-української війни.

"Все дуже просто: якщо ціни на нафту знизяться – у Путіна не буде вибору, йому доведеться виходити з цієї війни", – сказав Трамп.

Він нагадав, що попередив Індію і Китай про заходи, якщо вони продовжать купувати російську нафту, та додав, що зниженню світових цін має посприяти ініційоване ним збільшення видобутку у США.

Стармер також повідомив ЗМІ, що вони з Трампом обговорили, "як далі розбудовувати нашу оборону, підтримувати Україну та посилювати тиск на Путіна, щоб змусити його погодитися на сталу мирну угоду".

"Ми маємо застосувати додатковий тиск на Путіна. І лише тоді, коли президент (Трамп) тиснув на Путіна, він демонстрував хоч якусь схильність (до перемовин – Ред.). Тож ми маємо наростити цей тиск", – додав прем’єр Британії.

"Нереальні вимоги" Трампа

Та поки президент США тільки обговорює посилення тиску і погрожує здебільшого на словах.

В Євросоюзі кажуть, що президент США висуває Брюсселю нереальні вимоги щодо санкцій проти РФ, щоб самому уникнути запровадження заходів проти Москви.

Як повідомили The Wall Street Journal європейські дипломати, Трамп висунув такі вимоги, знаючи, що ЄС не зможе їх виконати, що дасть йому змогу уникнути чинення додаткового економічного тиску на Росію.

Нагадаємо, цього тижня ЄС відклав презентацію санкційного пакета проти Росії, щоб виробити жорсткіші заходи.

Джерела у Брюсселі повідомили "Європейській правді", що 19 пакет санкцій Євросоюзу проти Росії може бути переданий на затвердження у Раду ЄС вже завтра, 19 вересня.

За даними Bloomberg, Європейська комісія розглядає можливість включення до 19-го пакета санкцій проти Росії положення про припинення імпорту всього російського СПГ раніше запланованого терміну – кінця 2027 року.

Естонія вже заявила, що з наступного року повністю заборонить імпорт скрапленого природного газу з Росії.

Також Єврокомісія розглядає можливість прискорити припинення імпорту скрапленого газу з Росії через коригування плану RePowerEU, спрямованого на припинення залежності від російських енергоносіїв, ідеться в публікації.

Тим часом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Європейський Союз повинен прагнути укласти торговельні угоди з такими країнами, як Індія, щоб зменшити залежність від США.

"Ми хочемо укласти угоду з Індією цього року", – сказала вона.

Щодо озброєння і навчань

"Суспільне" повідомляє, що до України прибуло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL – і найближчим часом очікуються нові постачання.

Наразі в межах програми PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) європейські члени НАТО профінансували чотири пакети озброєння для України.

Ірландія передає Україні роботів для розмінування і автомобілі.

Данія проводить великі військові навчання в Гренландії без участі США, а в Естонії стартують міжнародні військові навчання "Блискавка".

Пентагон завершив розробку плану "Золотого купола".

Польща готує оборону

У Польщі зафіксували посилену активність білоруських і російських дронів, а також перевіряють бомбосховища.

Державна пожежна служба та районні інспекції будівельного нагляду проводять детальні огляди будівель, які можуть виконувати захисні функції. Наразі проведено понад 2 тисячі візитів, в рамках яких надано технічні висновки для органів цивільного захисту.

Згідно з попередніми висновками, понад тисяча будівель відповідає вимогам.

Опитування інституту досліджень Pollster на замовлення порталу Super Express свідчить про те, що 30% поляків можуть покинути країну в разі нападу Росії.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Польща не зможе врятувати населення в разі масового нападу.

Колишній прем’єр-міністр Польщі Лешек Міллер розкритикував ці слова Зеленського.

"Це типова російська маріонетка. Людина, яка поширює російську пропаганду і каже, що Польща беззахисна, є російською маріонеткою", – сказав він.

Лешек Міллер оцінив, що український президент, окрім перемоги над Росією, зацікавлений у "провокації колективної військової відповіді з боку НАТО, щоб солдати з країн-членів з'явилися в Україні та розпочали прямі бойові дії з Росією".

Посольство України назвало заяви Міллера напередодні візиту віцепрем’єра Польщі до Києва "провокаційними і неприйнятними" та розцінило їх як спробу підірвати взаємну повагу та довіру, які є основою конструктивних і стратегічних відносин між Україною та Польщею.

Домовленості з Польщею

Сьогодні до Києва прибув міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш разом із делегацією Міністерства оборони та Збройних сил Польщі для обговорення питань "військової співпраці, подальшої підтримки України та безпекової ситуації в контексті російської агресії".

Польський міністр провів переговори зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем.

Міністри оборони домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, а також про посилення співпраці між підприємствами оборонно-промислового комплексу.

Програма SAFE має стати одним із ключових механізмів для спільних оборонних проєктів між Україною та Польщею.

До речі, британський уряд незабаром також розпочне переговори з ЄС щодо приєднання Великої Британії до програми оборонних позик ЄС на суму 150 млрд євро.

Програма під назвою "Безпечні заходи для Європи" (SAFE) надає державам-членам ЄС кредити на вигідних умовах для фінансування оборонного обладнання, як для своїх армій, так і для української.

Решта новин

Українським машиністам загрожує в Польщі до 8 років позбавлення волі через незаконне перевезення українських чоловіків.

У Польщі затримали підозрюваного, який міг зрізати хрест з української церкви.

Бобер паралізував на кілька днів рух залізницею на заході Данії.

Італія першою в ЄС ухвалила комплексний закон про регулювання штучного інтелекту.

Подружжя Макронів надасть суду "наукові докази", що дружина Макрона – жінка.

По всій Франції проходять демонстрації проти бюджетних скорочень. В МВС країни нарахували пів мільйона учасників страйків.

Вперше сенатор США назвав геноцидом дії Ізраїлю в секторі Гази.