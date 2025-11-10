Заказ на 27 Patriot, Берлин обвиняет Залужного, два "Фламинго" от чехов: новости дня

У Бельгії невідомі дрони вже бачили і в районі АЕС. Велика Британія, Франція і Німеччина обіцяють допомогу з протидії безпілотникам.

Тим часом Євросоюз, на тлі побоювань Бельгії щодо використання заморожених росактивів, шукає альтернативні шляхи фінансування України на наступні два роки.

Німецька опозиція закликає припинити підтримку України на тлі даних слідчих про причетність українців до підриву газопроводів "Північного потоку".

Все важливе і цікаве за понеділок, 10 листопада – в дайджесті "Європейської правди".

Замовлення на 27 Patriot

Чеські активісти повідомили, що подарують Україні не одну, а дві ракети "Фламінго".

До речі, чеське видання Deník N присвятило обкладинку зборам для України після зняття прапора з парламенту.

Як відомо, 6 листопада з будівлі чеського парламенту прапор України зняв новий голова Палати представників Томіо Окамура, якого обрали головою нижньої палати.

"Один важливий символ, український прапор, зник з будівлі Палати депутатів завдяки Томіо Окамурі. Наша перша шпальта також є символом: символом того, що допомога Україні, яка зазнала нападу з боку Росії, є в інтересах усіх нас", – заявили у виданні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче замовити 27 систем протиповітряної оборони Patriot в американських виробників.

Тим часом Євросоюз готує альтернативи "репараційним позикам" Україні через позицію Бельгії.

Один з варіантів – "модель позик, яка передбачає, що держави-члени ЄС будуть брати кредити для фінансування України протягом наступних двох років".

До речі, у Словаччині закрили справу проти ексміністра оборони через передачу МіГ-29 Україні.

Невідомі дрони у Європі і загрози з РФ

В неділю ввечері над атомною електростанцією Дул у Бельгії помітили три безпілотники. Перед тим через дрони зупиняли роботу аеропорту Льєжа.

Велика Британія, Франція і Німеччина нададуть персонал і обладнання, щоб допомогти Бельгії протистояти вторгненням безпілотників навколо чутливих об'єктів.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що війна, яку Владімір Путін оголосив Заходу, також відбувається всередині європейських суспільств, і у російського правителя є інструменти, щоб зруйнувати ЄС.

За його словами, ці інструменти – російські п'яті колони, присутні в кожній європейській країні.

Туск також зазначив, що у Польщі війна проявляється у підпалах, нальотах безпілотників, ситуації на кордоні з Білоруссю, де незаконно переправляються мігранти, дедалі агресивніших кібератаках.

Він також сказав, що Польща повинна стратегічно використовувати свою ключову позицію в регіоні і продовжувати підтримку України, оскільки її поразка означатиме погіршення ситуації над Віслою.

А міністр оборони Швеції Пол Йонсон попередив, що країнам Північної Європи та Балтії потрібно максимально співпрацювати в оборонній сфері, тому що у безпекових питаннях вони "в одному човні".

"Я бачу увесь нордично-балтійський регіон як одну "оперативну зону". Тож ми або разом вигребемо, або разом потонемо", – сказав міністр.

Різне щодо України і українців

Потяг Київ-Бухарест почне зупинятися у Молдові.

У вересні в ЄС отримали тимчасовий захист найбільше українців з 2023 року, що може бути пов’язано з відкриттям кордонів для юнаків 18-22 років.

У Німеччині вважають, що підривачі "Північних потоків" діяли під проводом Залужного.

На тлі даних слідчих про причетність українців до підриву газопроводів "Північного потоку" німецька опозиція закликає припинити підтримку України.

The Wall Street Journal пише, що в оточенні німецького канцлера Фрідріха Мерца вважають, що зможуть впоратися з закликами опозиції.

У Франції відпустили кримського татарина, затриманого за ордером з РФ.

Новини щодо США

Американський президент Дональд Трамп помилував своїх найближчих соратників, які підтримували його спроби зірвати вибори 2020 року.

Еміграція німців до США скоротилася після початку другого терміну президентства Трампа.

Китай і США одночасно призупинили портові збори для суден одне одного.

Решта новин

У Швейцарії та Бельгії рекордне падіння народжуваності.

У Бельгії з'явилась політична партія під назвою TRUMP.

Вчора ввечері у Словаччині зіткнулися два потяги, десятки людей постраждали.

У Франції суд задовольнив прохання Саркозі про звільнення з в'язниці до розгляду апеляції.

Німецька "подруга Путіна" Сара Вагенкнехт іде з посади голови власної партії, але збереже посаду у виконавчому комітеті BSW.

Нідерланди продовжать посилений прикордонний контроль до наступного літа.

У французькому місті застрелили під час затримання чоловіка, що погрожував ножем поліції.