Вучич уходит в отставку, конец "духа Анкориджа", США возобновили войну с Ираном: новости выходных

Міністр закордонних справ Польщі зазначив, що ініціатива у війні більше не належить Росії, а глава польської розвідки попередив, що РФ може використати "зелених чоловічків" в країнах Балтії.

У Барселоні українізували написання назви "Київ" на одній з найвідоміших церков, а Росія порадила своїм громадянам не їхати у Молдову через загрозу "знущань".

Все важливе і цікаве за вихідні, 27 та 28 червня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Кінець "духу Анкориджа"

За даними Axios, президент США Дональд Трамп в ході саміту G7 у Франції минулого тижня дав зрозуміти, що може відмовитись від так званого "духу Анкориджа" – терміну, яким Кремль позначав своє переконання, що США підтримують передачу під контроль Москви всієї території Донбасу в обмін на тимчасове заморожування лінії фронту.

Як відомо, нещодавно помічник російського диктатора Юрій Ушаков та глава МЗС РФ Сергєй Лавров звинуватили Сполучені Штати у зраді так званого "духу Анкориджа" – концепту, яким Москва позначала свої сподівання на капітуляцію України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що ніхто окрім російської сторони до кінця не розуміє, що вони вкладають у так званий "дух Анкориджа", говорячи про домовленості на зустрічі лідерів РФ і США на Алясці.

"Реальність чітко засвідчує одне: якщо "дух Анкориджа" навіть існував, то зараз він точно мертвий. Для Росії урок Анкориджа полягає в тому, що будь-який мирний план, розроблений без участі України, приречений стати духом і розвіятися", – заявив він.

На його думку, Москві час перестати вірити у духів і натомість відповісти на серйозні пропозиції України сісти за стіл переговорів та завершити війну.

"Що довше Путін відмовлятиметься визнавати реальність – а саме те, що він ніколи не досягне жодних цілей на полі бою, – то гірше все ставитиме для Росії", – додав Сибіга.

Сікорський: ініціатива вже не за Росією

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи перебіг війні в України, висловив думку, що ініціатива більше не належить Росії.

"Україна, безперечно, здобула перемогу на Чорному морі. Росія явно не має переваги в повітрі над Україною. Вона може запускати ракети та безпілотники, але не може вільно літати над Україною. Наземні бойові дії зайшли в глухий кут, і, схоже, Україна встановила вогневий контроль над стратегічною автомагістраллю, що веде з Донбасу до Криму", – сказав він.

В британському Міноборони зазначають, що наразі у Криму спостерігається повсюдна нестача палива та затримки на пунктах переправи.

"Україна з дедалі більшою інтенсивністю завдає ударів по мережах російської військової логістики на окупованій території України, чому сприяє наявність різних засобів ураження, зокрема одноразових ударних дронів та боєприпасів дальньої дії. Масштабність українських ударів також послаблює російську протиповітряну оборону навіть у таких добре укріплених пріоритетних точках, як Керченська протока", – наголошується в огляді.

Це розширює можливості України щодо нанесення ударів по Кримському мосту – стратегічній і політично чутливій цілі, визначеній господарем Кремля Владіміром Путіним, резюмують в огляді.

На війні в Україні, на жаль, загинули двоє добровольців з Грузії. Зокрема, Ігор Бекурашвілі, а також 30-річний Георгій Даменія.

Найближчими днями на згадку про загиблих грузинських добровольців відбудуться траурні панахиди.

Загрози для ЄС

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Росія організує "операцію під чужим прапором", щоб виправдати напад на країну-члена НАТО.

"Я не виключаю, що росіяни можуть організувати якусь операцію під чужим прапором на території Росії, щоб отримати привід для удару по одній із країн НАТО", – сказав Сікорський.

Голова Агентства розвідки Польщі (AW) Павел Шота припустив, що Росія може використати "зелених чоловічків" для провокацій у країнах Балтії, щоб перевірити реакцію НАТО.

Шота наголосив, що війна проти України стала величезним приниженням для правителя РФ Владіміра Путіна, тому "ми маємо справу з непередбачуваністю з російського боку".

Країни Балтії, Польща та Румунія скоординували позиції перед самітом НАТО.

До речі, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо проти допомоги Україні, яку хочуть оголосити на саміті НАТО.

Колишній начальник штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін попередив потенційного наступного прем’єр-міністра Енді Бернема про безпекові виклики та необхідність посилювати обороноздатність країни на тлі російської загрози.

В британському Міноборони повідомили, що виділить понад 500 млн євро на зброю для елітних підрозділів спецпризначенців.

Щодо напруги у відносинах з Польщею

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Україна і Польща мають подолати суперечку й зосередитися на спільному ворогові в Москві.

"Ми не повинні дозволяти Путіну використовувати наші розбіжності у своїх інтересах", – підкреслив глава МЗС Польщі.

У Польщі затримали українця, який погрожував президенту Каролю Навроцькому в інтернеті.

Підозрюваним є 36-річний громадянин України.

У Польщі зазначають, що цей вчинок є порушенням статті 226 Кримінального кодексу. За нього передбачено штраф або покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі ухвалив рішення про відкликання врученої президенту України нагороди у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА.

Міністерка культури та національної спадщини Польщі Марта Ченковська повідомила про завершення другого етапу пошуків масових поховань поляків, вбитих УПА, на місці колишнього села Пужники на Тернопільщині.

"Цього разу другу колективну могилу жертв не знайдено. Це важка новина, але вона не змінює нашої мети", – заявила Ченковська.

Різне щодо України і українців

У суботу до Києва приїздила міністерка фінансів Британії Рейчел Рівз. Викладені фото з поїздки також розкрили, що Рівз, проходячи через парк Шевченка, зупинилася пограти у шахи зі звичайними киянами, яких зустріла там.

Тимчасова повірена США Джулі Девіс завершує роботу в Україні.

У Барселоні українізували написання назви "Київ" на одній з найвідоміших церков.

В горах Румунії врятували трьох українців, один з них блукав 7 днів.

США знову вдарили по Ірану

США вдарили по Ірану вперше після домовленості про перемир'я.

Американські військові завдали удару по Ірану у відповідь на удар іранського безпілотника по вантажному судні в Ормузькій протоці, при цьому кожна зі сторін звинувачує іншу в порушенні умов перемир’я, про яке домовилися минулого тижня.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що "на насильство буде відповідь насильством" після ударів США по іранських об’єктах зберігання ракет і дронів.

Іран заявив про порушення перемир’я з боку США та "удари у відповідь" по Бахрейну і Кувейту.

Президент Сполучених Штатів пригрозив Ірану "знищенням", якщо Тегеран не припинить удари.

Спека в Європі

Лікарні Парижа не витримують навантаження через сильну спеку.

Німеччина продовжує бити рекорди спеки.

На тлі сильної спеки в країні закликали відмовитись від поїздок на поїздах, поліція застусовувала водомети, через спеку "плавиться" автобан між заходом і сходом, а у Лейпцигу через екстремальну спеку зупинили трамваї до понеділка.

У Данії також зафіксували найспекотніший день в історії.

Решта новин

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