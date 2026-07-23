21-й пакет санкций против РФ, встреча Рубио с Лавровым, ЕС карает Google на миллиард: новости дня

Лавров заявив Рубіо про "неприпустимість подальшого постачання зброї" Україні, а держсекретар США визнав провал "духу Анкориджа".

Білорусь каже, що поінформувала Польщу про підготовку теракту в країні, а в Естонії виник скандал через рекламу з натяком на "підсмажених" росіян.

Все важливе і цікаве за четвер, 23 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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21 пакет санкцій ЄС проти Росії

Рада ЄС 23 липня остаточно ухвалила 21-й пакет санкцій проти Росії, який, як зазначено, "завдає потужного удару по російській енергетиці, фінансових послугах та криптовалютах".

За словами президента України Володимира Зеленського, Євросоюз врахував українські пропозиції в новому пакеті санкцій проти РФ.

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга особливо привітав перші кроки до офіційної заборони російським воякам в’їжджати до ЄС.

"Ті, хто воюють, уможливлюють, виправдовують або мають вигоду з російської агресії, не повинні насолоджуватися свободами, безпекою і цінностями, які вони прагнуть знищити", – зазначив очільник МЗС.

У пакет санкцій потрапили великі російські регіональні банки, низка закордонних банків (які допомагають обходити санкції), криптовалютні оператори, судна "тіньового флоту", нафтопереробні заводи, "дронові" компанії тощо.

"Ми завдаємо удару по понад ста банках та операторах криптовалют, понад 40 суднах "тіньового флоту" Росії, а також кількох нафтопереробних заводах у Росії та Білорусі. До списку включено понад 50 підприємств військово-промислового комплексу – ключові учасники виробництва російських безпілотних літальних апаратів дальнього радіуса дії", – сказала глава європейської дипломатії Кая Каллас.

Греція "протиснула" виняток із заборони на транзит російського скрапленого газу з 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про те, які країни та чому блокували 21-й пакет санкцій та чим поступилися друзі України, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Тетяни Висоцької Компроміси заради санкцій. Як ЄС домовився про нову хвилю тиску на Росію і що довелося "здати".

До речі, Сейм Латвії схвалив заборону імпорту книг, іграшок та одягу з РФ та Білорусі.

Прем’єр Ірландії в Україні

Міхол Мартін, глава уряду Ірландії, яка у цьому півріччі головує у Раді ЄС, у четвер відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Ірландія виділяє пакет допомоги Україні на 125 млн євро.

"Оголошена сьогодні підтримка допоможе Україні захиститися від атак і врятувати життя мирних жителів. Вона також допоможе Україні підготуватися до майбутньої зими, забезпечивши захист і відновлення енергетичної інфраструктури", – сказав ірландський прем’єр Мартін

Слід також додати, що Фінляндія передала когенераційну установку для Львівської області, що полегшить наступну зиму.

Зустріч Рубіо з Лавровим

Держсекретар США провів зустріч з очільником Міністерства закордонних справ Росії.

Сергєй Лавров, як зазначили у російському МЗС, поінформував Марко Рубіо про "реальний" стан справ у російсько-української війни, а також заявив про "неприпустимість подальшого постачання зброї" Україні.

Лавров знову підтвердив готовність російської сторони "до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту" та прихильність тому, що у Москві називають "духом Анкориджу".

Окрім цього, вони також поспілкувалися щодо "нормалізації умов функціонування" дипломатичних місій Росії та США.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що підхід, запропонований росіянами торік в Анкориджі, провалився, оскільки був неприйнятним для України.

"Пропозиції, про які повідомлялося – вони називають це "3 + 2", розподіл територій, – ці спроби провалилися. Адже мирну угоду неможливо укласти, якщо обидві сторони не погодяться на неї, а українці на це не погодилися. Ось чому ці зусилля не дали результату", – заявив він.

Держсекретар США додав, що з огляду на це доведеться шукати нові пропозиції та нові ідеї, "бо, безперечно, той варіант був неприйнятним для України тоді, і я не думаю, що він є прийнятним для них і зараз".

Рубіо запевнив, що Сполучені Штати "готові втрутитися", коли з’явиться можливість досягти угоди щодо врегулювання російсько-української війни.

До речі, за даними Reuters, у США розслідують роль Росії в ударах Ірану по об’єктах ЦРУ.

Щодо Росії і росіян

В Естонії виник скандал через рекламу з натяком на "підсмажених" росіян.

Глава МЗС Молдови розповів, як Росія годинами утримує дипломатів на кордоні.

Білорусь каже, що поінформувала Польщу про підготовку теракту в країні.

Поновлення конфлікту США та Ірану

У Німеччині кажуть, що ситуація на Близькому Сході розвивається в неправильному напрямку. Берлін відкликає військові кораблі з Червоного моря через поновлення конфлікту США та Ірану.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив хуситам військовою силою, якщо вони атакуватимуть судна в Червоному морі.

За даними Axios, Трамп близький до прийняття рішення щодо "масштабного удару" по Ірану.

Палата представників США вдруге закликала Трампа припинити війну з Іраном.

Решта новин

В Угорщині проводять розслідування щодо китайської компанії, де знайшов роботу ексглави МЗС Сійярто.

У НАТО схвалили інвестиції на 27 млрд євро для модернізації постачання пального.

У Німеччині озброєний нападник захопив заручників у банку, а у Греції взяли під варту чоловіка, який з ножем напав на туристів на Акрополі.

Єврокомісія оштрафувала Google на $1 млрд.

Посол США сподівається, що минулі погляди нового міністра закордонних справ Великої Британії про "ідіотизм" Трампа змінилися.