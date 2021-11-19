"Кримнаш" по-болгарськи, перші таблетки від ковід, новий локдаун у Європі: головні новини дня

Євросоюз планує зняти санкції з Олександра Клименка; Китай висловив обурення Литві у зв’язку з відкриттям представництва Тайваню; Німеччина і Нідерланди вперше відправили дипломатів на перемовини з "Талібаном"; у Болгарії групі військових висунули звинувачення у шпигунстві на користь Росії; вулкан на Канарах вивергається вже 2 місяці - найдовше на острові за 300 років.

Більше цікавих новин 19 листопада у нашому дайджесті.

Про заяву глави Болгарії

Президент Болгарії Румен Радев, який хоче переобратися на другий термін, вважає Крим російською територією та заявляє про неефективність антиросійських санкцій ЄС.

Варто відзначити, що Радев має послідовно проросійські погляди. Відразу після своєї перемоги на виборах у 2016 році він оголосив, що працюватиме над відмовою ЄС від санкцій проти Росії, і згодом відзначився відповідними заявами.

У зв’язку з заявою чинного президента Болгарії про приналежність тимчасово окупованого Криму до Росії 19 листопада до Міністерства закордонних справ України запросили посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева.

Українська сторона довела до посла позицію про некоректність та неприпустимість висловлювань президента Болгарії Румена Радева стосовно Криму під час вчорашніх передвиборчих теледебатів.

У МЗС наголосили, що слова чинного болгарського президента не сприяють розвитку добросусідських відносин України та Болгарії та різко дисонують з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

У Єврокомісії нагадали, що ЄС вважає окупований Крим українською територією, що протиправно анексована Російською Федерацією.

Головний речник Ерік Мамер заявив, що позиція ЄС щодо Криму дуже чітка з 2014 року, і відтоді ми безліч разів наголошували на ній. З точки зору ЄС і його 27 країн-членів, Крим - це Україна, це українська територія, протиправно анексована з порушенням міжнародного права Російською Федерацією

Про співробітництво з НАТО

Україна наступного року вперше візьме участь у військово-морських навчаннях НАТО Dynamic Move.

Було визначено, що протимінні навчання Dynamic Move-2022 орієнтовно проходитимуть з 31 січня по 8 лютого в Остенде, Бельгія. Але все залежить від епідемічної ситуації, адже торік також відбувалося планування навчань цієї серії, проте у зв’язку з пандемією їх не провели. Метою навчань буде відпрацювання дій багатонаціонального штабу з управління морськими протимінними силами НАТО, а також зміцнення можливостей командного складу міжнародної спеціальної групи для проведення комплексу операцій з розмінування.

Як Україна поглиблює співпрацю з НАТО у сфері кібербезпеки читайте в колонці Оксани Горбач Разом із НАТО у кіберпросторі: для чого потрібен Національний хакатон із кіберзахисту.

Тим часом, біля кордонів України лишається велика та незвичайна концентрація російських військ. Генсек НАТО закликав Росію до прозорості щодо нарощування військ біля України.

За його словами, НАТО уважно стежить за ситуацією і продовжує надавати Україні політичну та практичну підтримку.

Про відносини з Євросоюзом

Керівниця групи підтримки України в Європейській комісії Катаріна Матернова наголошує, що Києву слід продовжувати формувати консенсус у ЄС щодо своєї європерспективи, якого бракує сьогодні, адже для цього є підстави для успіху в майбутньому.

Представниця Єврокомісії наголосила, що ЄС визнає європейські прагнення України та вітає її європейський вибір, про що прямо йдеться в Угоді про асоціацію та що підтверджено у заяві саміту Україна-ЄС 12 жовтня.

Водночас Матернова визнала, що на цей момент у ЄС немає консенсусу щодо наступних конкретних кроків, коли йдеться про можливе членство України.

А сьогодні Україна могла тільки погіршити відносини з Євросоюзом.

У п’ятницю Верховна Рада мала голосувати вдруге за процедурою швидкого ухвалення законопроєкт, який передбачає преференції для вітчизняного машинобудування, відомий також як "законопроєкт про локалізацію". Після більше року паузи через резонанс щодо можливих наслідків його прийняття для відносин України з ЄС, передусім через суперечність Угоді про асоціацію, його планували винести на розгляд. Проте, прибрали з порядку денного Верховної Ради України на 19 листопада.

Про спроби прориву та переговори

"Мігранти Лукашенка" не полишають надій прорватися через кордон у Польщу.

Польські прикордонники за добу зафіксували 255 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі. У двох випадках це були великі групи мігрантів: одна налічувала 500, інша - 50 осіб. Польські прикордонники повідомляють, що люди були агресивні.

У четвер ввечері чотири мігранти пробували перетнути кордон Польщі на понтонному човні через Західний Буг. Людей повернули до Білорусі.

Четверо польських солдатів були поранені під час запобігання спробі силового перетину польсько-білоруського кордону мігрантами протягом останньої доби.

Проте, президент Росії Владімір Путін і самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко не бачать агресії зі сторони мігрантів, а критикують дії польських прикордонників. В ході телефонної розмови вони назвали їхні дії, "включаючи активне використання грубої сили та спецзасобів", жорстокими.

А ще, в інтерв'ю ВВС, Лукашенко заявив, що "цілком можливо", що його силовики допомагали мігрантам потрапити до Польщі, але заперечує, що мігрантів запрошували до Білорусі.

Тим часом Естонія запроваджує тимчасову заборону польотів на кордоні з РФ та відправляє до Польщі 100 військових для допомоги на кордоні.

Про тривожну ситуацію з COVID в Європі

У країнах Євросоюзу через пандемію коронавірусу вводять нові жорсткі обмеження.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і прем’єри земель погодили нові жорсткі кроки для боротьби з епідемією. Баварія скасувала різдвяні ярмарки і готується до локдауну.

У Греції запровадили нові обмеження для невакцинованих, Норвегія посилює правила в’їзду і закликає відмовитися від рукостискань.

Загальний локдаун на 20 днів оголосила Австрія, в якій знову зареєстровано рекорд заражень. Рекордне число нових випадків COVID-19 також в Угорщині.

Президент Європарламенту скасував обов'язкову явку депутатів через погіршення ситуації з COVID.

В країнах продовжують захищатися щепленням. Австрія першою в Європі зробить щеплення від коронавірусу обов’язковим для всього населення.

В ЄС закликали Болгарію прискорити вакцинацію, побоюючись "болгарського штаму".

Покращити ситуацію можуть і таблетки від коронавірусу, які першими схвалили у Євросоюзі.

Інше: санкції Клименка, перемовини з "Талібаном"

Євросоюз планує зняти санкції з Олександра Клименка - ЗМІ.

МЗС України закликає перевести ув’язненого експрезидента Грузії та громадянина України Михеїла Саакашвілі до багатопрофільної лікарні, з огляду на погіршення стану здоров’я, а також намагається організувати візит до нього українських дипломатів. У п’ятницю ввечері стало відомо, що Саакашвілі погодився на переведення у військовий госпіталь і пообіцяв припинити голодування.

Китай висловив обурення Литві у зв’язку з відкриттям представництва Тайваню.

Німеччина і Нідерланди вперше відправили дипломатів на перемовини з "Талібаном".

У Болгарії групі військових висунули звинувачення у шпигунстві на користь Росії.

Вулкан на Канарах вивергається вже 2 місяці - найдовше на острові за 300 років.

Вірменія уточнила свої втрати під час останніх боїв з Азербайджаном.

Іспанія видала міжнародний ордер на арешт 14 туристів з Нідерландів, які втекли з карантину.

Це лише частина цікавих новин 19 листопада, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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