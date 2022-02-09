$1,5 млрд військової допомоги, санкції за Крим, “відкрите небо” в Раді: головне за день

Глава ОБСЄ відвідає Україну, а потім поїде до Москви; у Борисполі приземлився 9-й літак з 80 тоннами боєприпасів від США; Україна отримала від західних партнерів військову допомогу вже на майже півтора мільярда доларів; Папа Римський закликав молитися за успіх Нормандського формату; посли ЄС затвердили розширення списку санкцій за вибори в Криму; угоду про "відкрите небо" з ЄС внесли на ратифікацію в Раді; глава комітету парламенту Фінляндії подав у відставку через твіт про членство України в НАТО; Словаччина спростила правила в'їзду для іноземців; в Україну з Франції привезуть оригінал щоденника Пилипа Орлика.

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Про візити голови ОБСЄ

Чинний голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау цього тижня відвідає Україну для зустрічей з високопосадовцями.

Рау зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та віцепрем’єр-міністром і міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук.

Переговори будуть зосереджені на поточних подіях в Україні, кроках щодо сприяння деескалації та вирішенню кризи в країні і навколо неї, а також співпраці між ОБСЄ та Україною.

Рау також проведе переговори зі спеціальним представником чинного голови в Україні та в Тристоронній контактній групі, головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та Координатором проєктів ОБСЄ в Україні.

11 лютого він відвідає схід України для ознайомлення з безпековою та гуманітарною ситуаціями в постраждалих від конфлікту районах.

А 15 лютого Рау відвідає Москву і зустрінеться з главою МЗС Росії Сергєєм Лавровим.

На порядку денному переговорів - широкий спектр питань щодо діяльності ОБСЄ, плани роботи організації на поточний 2022 рік.

Слід додати, що заступник глави МЗС Польщі Мартін Пшидач заявив, що Захід не готовий до компромісів із засадничих питань і не погодиться на те, щоб віддати Україну в створювану Росією сферу впливу.

Заступник міністра запевнив, що зараз ситуація дещо відрізняється від 1938 року зі спробами замирення агресора шляхом поступок.

Він зазначив, що Польща активно домагається, щоб не повторити помилок 1930-х років, коли застосовувалася політика поступок, щоб заспокоїти агресивного актора.

Мартін Пшидач додав, що існує необхідність твердої політики стосовно Росії.

Він також заперечив імовірність того, що Франція чи США можуть таємно піти на поступки РФ.

Про $1,5 млрд військової допомоги та санкції

До України вдень 9 лютого прибув дев’ятий літак з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки. До Києва, зокрема, прибули понад 80 тонн боєприпасів.

Загалом Україна отримала від західних партнерів військову допомогу вже на майже півтора мільярда доларів.

Міністр оборони України Олексій Резніков уточнив, що літак з військовою допомогою від Британії, який прибув вдень 9 лютого, привіз спорядження для загонів територіальної оборони.

Тим часом, Іспанія вважає, що у зв’язку з російською кризою довкола України зараз час зосередитись на дипломатичних зусиллях, а не на "гіпотетичних сценаріях", які не є реальністю.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Альбарес на брифінгу в Києві підтвердив, що у разі загострення ЄС застосує погоджений пакет санкцій проти Росії.

Слід додати, що канцлер Німеччини підтвердив сенаторам США можливість зупинки "Північного потоку-2". Проте, у Білому домі проти ідеї негайного введення санкцій проти газогону.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Москва зрозуміла, що Захід єдиний у своїй рішучості запровадити жорсткі санкції у разі вторгнення в Україну.

Також зазначимо, що Євросоюз у листі до Кремля запропонував більше переговорів і закликав до деескалації.

Про "вирішальні дні" та зустріч радників "Нормандії"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав не сприймати буквально слова президента Франції Еммануеля Макрона у контексті напруги між Росією і Заходом про те, що найближчі дні можуть бути вирішальними.

Кулеба також закликав не прив’язуватися категорично до календаря - днів, тижнів, місяців - треба планово працювати. Він нагадав, що сторони поки що перебувають в дипломатичному процесі.

На запитання про те, з якими пропозиціями до України приїхав Макрон після розмови у Москві, Кулеба зазначив, що він приїхав з "думками, а не пропозиціями".

Він додав, що хоча у суспільстві поширені припущення про те, що Україну на таких переговорах можуть примушувати до певних поступок, для президента Володимира Зеленського і для глави МЗС "така модель є неприпустимою".

Дмитро Кулеба запевнив, що у розмові Зеленського й Макрона не піднімали питання відмови України від євроатлантичних прагнень і ніяких "зрад" не сталося.

Більшість європейців вважають імовірною війну між РФ і Україною в цьому році.

За інформацією американського Wall Street Journal, США погодили план допомоги американцям в Україні з евакуацією на випадок масштабної війни.

Естонія готова приймати у себе потенційних біженців з України, а Литва готується це робити на випадок масштабної війни.

Тим часом, Папа Римський Франциск закликав молитися про успіх переговорів у Нормандському форматі для врегулювання ситуації на Донбасі.

Папа Римський подякував вірянам, які почули його заклик і 26 січня, міжнародного дня молитви, згадали про мир в Україні.

На зустрічі політичних радників лідерів "нормандської четвірки" у Берліні, за словами Дмитра Кулеби, Україна ставить завдання розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи.

Він додав, що попри потужне військове угруповання Росії на кордонах на Донбасі зберігається відносна тиша. Кулеба також підкреслив, що Україна не планує вести прямі переговори з ватажками ОРДЛО.

Скандали в Євросоюзі щодо України

Посольство України у Братиславі засудило інцидент у парламенті Словаччини, під час якого депутат від ультраправої партії Андрей Медвецький вилив на прапор України воду.

Нагадаємо, напередодні депутати від проросійських партій SMER та "Народної партії Наша Словаччина" постійно зривали засідання парламенту і не давали виступати представникам провладних партій та влади.

Депутати від ультраправої партії "Народна партія Наша Словаччина" Петер Крупа та Андрей Медвецький заблокували трибуну і розтягнули перед мікрофоном прапор Словаччини.

Натомість представники партії "Свобода та Солідарність" (SaS) Яна Циганікова та Мирослав Жияк розтягнули перед трибуною прапор України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна чекає вибачень від словацького опозиційного депутата Андрея Медвецького, який у парламенті облив водою прапор України.

А глава комітету із закордонних справ парламенту Фінляндії Міка Ніікко подав у відставку зі своєї посади після публікації твіта з позицією про Україну й НАТО, яка суперечить зовнішньополітичній позиції країни.

Пізніше Ніікко довелось вибачатися за свою заяву. Він видалив цей твіт і уточнив, що мав на увазі, що перспектива вступу України до Північноатлантичного військового альянсу "нереалістична".

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