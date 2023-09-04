Удар дронами РФ по Румунії, Шольц блокує Taurus, Молдова обнулила борг "Газпрому": новини дня

Серед головних тем дня – російські дрони у Румунії, переговори щодо "зернової угоди" та далекобійні крилаті ракети для України.

Байден розчарувався президентом Китаю, а американці розчарувалися у Байдені – вважають застарим для переобрання.

Папа Римський пояснив слова про "великую Росію".

А ще: у Нідерландах – нова очільниця МЗС, інцидент з винищувачем в Туреччині та протест прибічників теорій змови у Греції.

Всі важливі і цікаві новини понеділка 4 вересня – у дайджесті "Європейської правди".

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Удар дронами РФ по Румунії

Під час атаки у ніч на понеділок на українські порти на Дунаї російські "Шахеди" впали на території Румунії.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, посилаючись на дані Держприкордонслужби.

Він також опублікував фото вибуху з румунського боку Дунаю, зняте українськими прикордонниками поблизу Ізмаїла.

Згодом в українській Держприкордонслужбі повідомили деталі атаки.

"Це сталося в районі Ізмаїльського порту. Прикордонні загони, які несли службу на тому напрямку, фіксували детонацію двох ворожих БПЛА на румунському боці. Українські прикордонники через визначені канали зв'язку поінформували румунських колег про це. Також запропоновано надати можливу інформацію щодо цих випадків", – розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

В Міністерстві національної оборони Румунії заперечили, що "Шахеди" вибухнули на її території.

Ввечері глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ має фотодокази падіння дронів Shahed на території Румунії, які запускала РФ для атак на українську інфраструктуру на півдні.

Він припустив, що зараз представники румунської влади детально вивчають інцидент.

"Безглуздо заперечувати, що туди щось впало. І ми авторитетно стверджуємо, із доказами, що це прилетіли дрони Shahed. Ми маємо фотодокази того, що там щось впало", – додав український міністр.

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заявила, що російські атаки по інфраструктурі на півдні України несуть ризики для її країни, але вона заперечує, що досі були якість загрозливі інциденти.

Зерно без прориву

Сьогодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідав російське місто Сочі для зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним.

Як відомо, на зустріч президентів РФ і Туреччини покладали значні надії щодо повернення Росії до Чорноморської зернової ініціативи, відомої як "зернова угода".

Спершу очікували візиту Путіна до Туреччини для зустрічі з Ердоганом, однак згодом стало відомо, що турецький президент натомість поїде до Росії.

Ця зустріч стала рідкісним візитом до Росії лідера країни-члена НАТО під час повномасштабної війни РФ в Україні.

В адміністрації президента Туреччини заявили, що під час переговорів Ердоган обговорив з лідером РФ "поточні регіональні і глобальні питання, як і турецько-російські відносини".

Президент РФ Владімір Путін на початку зустрічі заявив, що відкритий до обговорення відновлення участі Росії у "зерновій угоді".

Хоча ЄС і очікував на повернення РФ до Чорноморської зернової ініціативи, Ердоган не зміг переконати Путіна повернутись до угоди.

Путін зазначив, що чекає зняття частини санкцій стосовно постачання російського зерна і добрив на європейські ринки.

А президент Туреччини заявив, що "Україні, звичайно, потрібно пом'якшити свій підхід, щоб зробити спільні кроки з Росією".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що Чорноморська зернова ініціатива має бути відновлена, але не за рахунок забаганок Росії.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок різко розкритикувала президента Росії Владіміра Путіна за блокування "зернової угоди" та атаки на портову інфраструктуру на півдні України.

"Гра Путіна із "зерновою угодою" є цинічною", – підкреслила глава німецького зовнішньополітичного відомства.

Шольц і ракети

Очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що канцлер Олаф Шольц – єдиний у коаліції, хто блокує постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Уряд Німеччини поки що не визначився, чи постачатиме Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. Водночас в Україні впевнені, що це рішення не ухвалюватимуть "цілий рік".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що у канцлера Німеччини лежить рішення про передання Україні ракет Taurus на столі.

"Він має його прийняти", – зазначив український міністр.

Кулеба додав, що рішення щодо можливого постачання ракет ATACMS Україні з боку США теж ще відкрите.

До речі, сьогодні Шольц розмістив у Twitter свою світлину з пов’язкою на оці після того, як впав і травмувався під час пробіжки в суботу.

В дописі канцлера легко прочитується самоіронія, і він зазначає, що вже очікує на меми на основі такого його образу.

Байден розчарований Сі Цзіньпінем

Президент Китаю Сі Цзіньпін, швидше за все, не буде присутній на саміті лідерів G20 в Індії.

Його американський колега Джо Байден розчарований цим, але все одно збирається зустрітися з Сі Цзіньпінем.

Нагадаємо, Китай називає Росію своїм "стратегічним партнером".

Щодо Байдена слід додати, що більшість американців вважають його застарим для переобрання президентом.

Щодо "великої Росії" та росіян

Папа Римський пояснив свої слова про "велику Росію".

"Я не мав на увазі імперіалізм, коли говорив це, я говорив про культуру, а передавання культури ніколи не є імперіалістичним, ніколи; це завжди діалог, і я говорив про це", – запевнив він.

США арештували російських активів на понад $1 млрд за кордоном.

У Швеції судять уродженця РФ, звинуваченого у зборі інформації для ГРУ, а Болгарія надала притулок росіянину, який протестував проти війни в Україні.

Скандал у Естонії

Прем’єрка Естонії Кая Каллас сьогодні давала пояснення у парламенті через "російський бізнес" чоловіка. Спілкування проходило емоційно.

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що вважав би за краще б відставку прем'єр-міністерки Каї Каллас на самому початку скандалу довкола "російського бізнесу" її чоловіка.

Слід додати, що понад пів тисячі компаній Естонії ведуть бізнес із Росією на десятки мільйонів євро на місяць.

До речі, після запровадження санкцій різко зріс експорт Латвії до країн-партнерів РФ.

Решта новин дня

Польська газета уточнила, що Україні видають громадян, які переправляли нелегалів, а не ухилянтів.

Міжнародні аудитори не знайшли боргу Молдови перед "Газпромом".

В Нідерландах назвали ім’я нової очільниці МЗС.

У Греції на протест проти нових ID-карт вийшли тисячі прибічників теорій змови.

В Анкарі під час прольоту винищувача його частина впала на автомобілі.

У Литві стартували міжнародні навчання військових інженерів.

Представника дипслужби ЄС зі Швеції понад 500 днів утримують у в'язниці Ірану.