ЄС призупиняє допомогу Палестині, рішення "Венеційки" по ОПЗЖ, теракти на Корсиці: новини дня

ЄС призупиняє допомогу Палестині і збирає на екстрене засідання міністрів закордонних справ.

Країни світу підраховують кількість своїх загиблих громадян в Ізраїлі через напад угруповання ХАМАС, а також здійснюють евакуаційні операції.

У ЄС запевнили, що ситуація в Ізраїлі не похитне підтримку України.

Все важливе і цікаве за понеділок 9 жовтня – у дайджесті "Європейської правди".

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ЄС призупиняє допомогу Палестині

Увага Заходу і у понеділок була прикута до ситуації в Ізраїлі.

Нагадаємо, в суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, випустивши кілька тисяч ракет по ізраїльській території, а також прорвавши кордон у кількох місцях.

Обстріли території Ізраїлю тривали і сьогодні.

Загалом, внаслідок нападу угруповання ХАМАС за офіційними даними загинуло щонайменше: 9 громадян США, двоє громадян Франції, а також румун, який належав до ізраїльської армії.

Крім того, за даними BBC і Sky News, загинули або опинилися в полоні вже більше 10 громадян Британії. А у секторі Гази, звідки почався напад на Ізраїль, заблоковані близькі родичі першого міністра Шотландії.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про контртерористичну операцію "Залізні мечі" й розпочала обстріл інфраструктури сектора Гази.

США і країни Європи займаються евакуацією своїх громадян.

Сполучені Штати, зокрема, опрацьовують плани можливої евакуації своїх громадян з Ізраїлю за допомогою кораблів Військово-морських сил, повідомляє NBC News. До речі, Пентагон якраз направив авіаносну групу на чолі з авіаносцем "Gerald R. Ford" ближче до східного Середземномор'я.

Угорщина протягом ночі евакуювала з Ізраїлю 215 осіб.

Також вранці стало відомо, що Польща евакуювала звідти перших громадян. Країна евакуюватиме своїх туристів з Ізраїлю військовими літаками.

Болгарія, Румунія та Швейцарія евакуюють своїх громадян з Ізраїлю.

Низка авіакомпаній призупинили або скасували рейси до Ізраїлю.

Крім ударів у відповідь Ізраїль влаштував повну блокаду сектора Гази.

Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, відповідаючи на прохання оцінити оголошення блокади, нагадав про заяву стосовно подій в Ізраїлі глави дипломатії ЄС Жозепа Боррель від імені Євросоюзу, оприлюднену 7 жовтня: "Ізраїль має право захищати себе у відповідності до міжнародного права. Цим все сказано".

Тим часом президент Сполучених Штатів Джо Байден розпорядився надати Ізраїлю "додаткову допомогу", а державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Туреччину, Саудівську Аравію та ОАЕ до взаємодії щодо нападу на Ізраїль.

Британія запевнила Ізраїль, що зробить все можливе для допомоги, а прем'єр країни нібито скликав засідання надзвичайного комітету через події на Близькому Сході.

Єврокомісія призупиняє допомогу палестинцям після агресії проти Ізраїлю.

"Як найбільший донор палестинців, Європейська комісія переглядає весь свій портфель проєктів розвитку на загальну суму 691 мільйон євро", – зазначив єврокомісар із питань сусідства Олівер Варгеї.

Крім того, Єврокомісія "негайно призупиняє" виплати за наявними проєктами для Палестини, переглядає всі проєкти, а нові пропозиції щодо фінансування допомоги палестинцям відкладені "до подальшого повідомлення".

Також міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг оголосив, що Австрія призупиняє свою допомогу палестинцям на загальну суму близько 19 мільйонів євро.

"Масштаби терору настільки жахливі... що ми не можемо повернутися до звичайного ведення справ. Тому ми тимчасово призупиняємо всі платежі з австрійської співпраці у сфері розвитку", – сказав Шалленберг в інтерв'ю радіо ORF.

А завтра, 10 жовтня, ЄС проведе екстрене засідання міністрів закордонних справ.

Тим часом, у Франції повідомляють про випадки антисемітизму на тлі ситуації в Ізраїлі, а французьких лівих критикують через відмову засудити агресію ХАМАС проти Ізраїлю.

У берлінському районі Нойкьольн пройшли пропалестинські демонстрації, учасники яких фактично схвалювали дії бойовиків ХАМАС проти Ізраїлю.

Німецькі політики різко розкритикували демонстрації у Берліні.

Щодо іранського сліду

Президент України Володимир Зеленський під час звернення до засідання Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені пов'язав Іран з вторгненням в Україну і нападом на Ізраїль.

Розвідувальна спільнота Міністерства оборони Великої Британії заявила, що міжнародна ізоляція змусила Росію переорієнтувати свої зовнішньополітичні зусилля на партнерство з Іраном.

Взаємодія РФ з Іраном майже напевно зросте після нещодавнього прийняття Ірану до Шанхайської організації співробітництва та його запрошення приєднатися до БРІКС, переконані у відомстві.

Хоча США вважають, що Іран значною мірою причетний до атаки ХАМАСу на Ізраїль, на цей момент у Вашингтоні не мають "прямої інформації", яка б пов’язувала цю країну з нападами.

ЄС про допомогу Україні

У Єврокомісії запевнили, що загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту не стане причиною зменшення підтримки України у війні проти Росії.

А от зі сторони Сполучених Штатів таких конкретних запевнень після атаки ХАМАС на Ізраїль ніби і не звучало.

Разом з тим, допомога від США для України є найбільш суттєвою. Європа буде нездатна перекрити підтримку від Сполучених Штатів. Про це в інтерв’ю нам розповів колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк, який зберіг чудові стосунки з партнерами з держав-членів НАТО та очолює Центр оборонних стратегій, що працює над адвокацією військової допомоги ЗСУ.

До речі, він розповів нам багато цікавого. У тому числі про те, чи дійсно Захід втомився від війни в Україні.

Тим часом прем'єрка Данії заявила, що у НАТО не має бути місця втомі від війни в Україні.

А глава МЗС України Дмитро Кулеба попередив: якщо Україна програє, це буде кінець Європи.

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