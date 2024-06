Макрон розпустив парламент, підсумки євровиборів, Польща змінює умови для українців: новини дня

Головна тема понеділка, звісно, – результати виборів до Європарламенту. Ці вибори дуже важливі і для нас, адже зараз визначилася структура влади у Євросоюзі на наступні п’ять років. Що показали ці вибори і чи є загроза для України?

А ще – вибух на збройовому заводі у Польщі, порушення військовим літаком РФ повітряного простору Фінляндії та ініціатива США проти дезінформації в Україні.

У німецькому місті Лімбург-ан-дер-Лан здивували зоозахисників: більшість мешканців підтримала скручування шиї голубам.

Більше цікавого і важливого за понеділок, 10 червня – в дайджесті "Європейської правди".

Проукраїнський Європарламент?

У неділю у всіх державах Євросоюзу завершилися вибори до Європарламенту.

Зараз, вперше за багато років, буде правий Європарламент.

Але, Україні, як не дивно, не слід сильно хвилюватися.

Ультраправим і євроскептичним депутатам, попри прогнози, не вдалося забезпечити на виборах до Європарламенту достатню кількість мандатів, аби переважити центристські сили.

Як розповів редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко у свіжому відео про результати євровиборів, "правий" реванш в Євросоюзі точно є, але у питанні підтримки України – "це точно не погано".

"Ми можемо говорити, що цього разу "правий реванш", за великим рахунком, склався на користь України", – каже Сидоренко.

Правоцентристська Європейська народна партія (EPP) стане найбільшою політичною групою в новому скликанні Європарламенту, а центристські, ліберальні та соціалістичні партії збережуть більшість, яка в попередньому скликанні показала себе проукраїнською.

"Можна бути абсолютно впевненими, що нова коаліція буде проукраїнською", – пише Сергій Сидоренко у статті Європа йде вправо. Що означають результати євровиборів та чому вони стали історичними.

Крім того, математично ситуація виглядає і на користь Урсули фон дер Ляєн, якій потрібна підтримка 361 європейського депутата для переобрання на посаді президентки Єврокомісії.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що прагне сформувати альянс із політичними силами, які є проєвропейськими та проукраїнськими.

Розпуск парламенту Франції

Якщо на загальноєвропейському рівні можна говорити про помірний та не катастрофічний результат ультраправих, то у розрізі окремих країн ситуація зовсім інша, і це змушує хвилюватися.

У Польщі антиукраїнська "Конфедерація" взяла третє місце та 12% підтримки. "Альтернатива для Німеччини" на виборах до Європарламенту прийшла другою з майже 16%, а також тріумфувала на місцевих виборах на сході країни.

У Люксембурзі до Європарламенту вперше пройшли ультраправі. У Австрії ультраправа Австрійська партія свободи стала лідером, так само як і "Національне об’єднання" у Франції.

Президент Франції Емманюель Макрон, відразу після екзитполу і заклику ультраправих, не чекаючи на підрахунок бюлетенів, оголосив, що визнає провал однопартійців, і призначив термінові дострокові вибори парламенту Франції.

Перший тур голосування до Національних зборів (нижньої палати парламенту Франції) пройде вже 30 червня (а другий – 7 липня).

До речі, французькі ультраправі вже хочуть висунути у прем’єри 28-річного Жордана Барделлу, який має 1,2 мільйона підписників у TikTok. Він виявився головним активом у залученні молодших виборців.

Рішення про розпуск парламенту розкритикували навіть деякі соратники Макрона. Також і мер Парижа не розуміє рішення президента призначити вибори за кілька днів до Олімпіади.

Про те, навіщо французький президент пішов на цей крок і якою є ймовірність зменшення підтримки Францією України після цих дострокових парламентських виборів, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Макрон йде ва-банк: навіщо він оголосив дострокові вибори та які ризики це несе Україні.

В Німеччині прем’єр Баварії також закликав до якнайшвидшого проведення дострокових національних парламентських виборів, але в уряді країні не планують їх оголошувати.

Відставки після євровиборів

Прем’єр Бельгії, що головує в ЄС, йде у відставку через провал на виборах.

У Бельгії одночасно з виборами до Європарламенту відбувалися національні парламентські вибори. На національних виборах партія прем’єра, ліберальна Open VLD отримала менше 6% голосів виборців.

"Для нас це був особливо важкий вечір, ми програли. Із завтрашнього дня я подаю у відставку з посади прем'єр-міністра. Але ліберали сильні. We will be back", – заявив Александер де Кроо у неділю ввечері.

Король Бельгії прийняв відставку прем’єра, в країні почався процес консультацій щодо формування нового уряду.

Друга віцеголова уряду Іспанії Йоланда Діас оголосила про відставку з посади голови своєї лівої партії Sumar після того, як вона зазнала поразки на виборах до Європейського парламенту 9 червня.

Водночас вона продовжить працювати в іспанському уряді, де, окрім віцепрем'єрства, очолює Міністерство праці.

Євровибори в Іспанії виграли правоцентристи, партія прем’єра – друга.

"Ключовий урок ночі виборів – це те, що тепер вибори до Європейського парламенту можуть мати велике значення для національної політики в країнах-членах ЄС. Це дострокові вибори у Франції; це відставка прем'єр-міністра Бельгії Александера де Кроо; це те, що у Німеччині всі три партії коаліції зазнали електоральних втрат, і кожна отримала менше, ніж ультраправа "АдН", що послабило їхні позиції напередодні федеральних виборів наступного року", – прокоментував "ЄвроПравді" наслідки виборів Павел Зерка з Європейської ради зовнішніх відносин.

Щодо відставок слід додати, що прем’єр Британії, яка вже не приймає участь у Європарламенті, заперечив наміри йти у відставку перед британськими достроковими виборами до парламенту.

Цікаве щодо виборів до Європарламенту

Депутатами Європарламенту стали заарештована в Угорщині італійка та ув’язнений в Албанії етнічний грек.

На Кіпрі до Європарламенту обрали 24-річного ютюбера, який "нічого не знає про політику".

А тепер до приємного! Партія угорського прем’єра Віктора Орбана показала на євровиборах найпровальніший результат в історії. Крім того, мер Будапешта, що підтримує Україну, виграв вибори з перевагою у 324 голоси.

Новини з Польщі

Президент Польщі підписав зміни до закону про допомогу українським біженцям.

Уряд Польщі схвалив утворення тимчасової буферної зони на кордоні з Білоруссю.

На збройовому заводі Mesko у Свентокшиському воєводстві на півдні Польщі пролунав потужний вибух, у результаті загинув 59-річний співробітник.

У Польщі поки не бачать іноземного сліду у вибуху на збройовому заводі.

Загрози з РФ

Фінляндія заявила про порушення військовим літаком РФ її повітряного простору.

Прем'єр Чехії підозрює, що РФ стоїть за спробою підпалу автобусів у Празі.

США запускають у Варшаві ініціативу з протидії дезінформації в Україні.

Решта новин

Голова Міноборони Нідерландів несподівано прибула в Україну. Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив із нею військову допомогу, зокрема F-16.

Росія надіслала Вірменії ноту протесту через візит її посла у Бучу.

Болгарія вперше імпортувала паливо для своєї АЕС зі США, а не Росії.

Працівники суспільного мовника Словаччини страйкували проти втручання влади.

У німецькому Лімбургу на референдумі підтримали скручування шиї голубам.