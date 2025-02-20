США йдуть на поступки Росії, початок виборів у Німеччині, відповідь Трампу з ЄС: новини дня

У Бундестазі бачать кінець трансатлантичним відносинам. Тим часом США за адміністрації Трампа нібито відмовляються називати Росію агресором у заяві G7, а також вперше за роки не стали співавтором резолюції ООН на підтримку України.

Трамп продовжив атаку на Зеленського. Українського президента підтримали у Європі: британський міністр оборони порівняв його з Черчиллем, а державний секретар Франції у справах Європи назвав його героєм.

Жорсткі заяви нового президента США лунають на тлі відмови Києва підписувати невигідну для України угоду про надра. Сьогодні Зеленський зустрічався зі спецпосланником Трампа і каже, що українська сторона передала пропозиції для досягнення "дійсно корисної" угоди.

Радник президента США з національної безпеки закликав Київ збавити тон і підписати угоду щодо корисних копалин.

Макрон і Стармер готуються відвідати Сполучені Штати. Сьогодні туди відправився глава МЗС Польщі, а прем’єр країни ввечері запропонував свій план підтримки України і зміцнення безпеки Європи.

Більше важливого і цікавого за четвер, 20 лютого, – в дайджесті "Європейської правди".

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Розрив між США і Європою?

Голова комітету Бундестагу у закордонних справах Міхаель Рот вважає, що зближення американського президента Дональда Трампа з кремлівським лідером Владіміром Путіним означає кінець трансатлантичних відносин.

Нагадаємо, віцеканцлер та міністр закордонних справ Німеччини (1998-2005 рр.) Йошка Фішер вважає, що відтепер Росія, а не Європейський Союз, буде головним партнером США.

Financial Times пише, що на перемовинах у Саудівській Аравії Росія нібито попросила США для "нормалізації відносин" вивести сили НАТО зі Східної Європи.

Керівник офісу президента Румунії і радник з безпекових питань Крістіан Дьяконеску сказав, що хоча американська делегація відкинула цю вимогу, залишається побоювання, на які поступки готовий піти Дональд Трамп задля якоїсь домовленості з Росією.

Один з неназваних східноєвропейських посадовців зазначив, що у столицях регіону насправді стурбовані тим, як можуть далі розвиватись події, і не впевнені, чи почують їх у Білому домі.

Тим часом, видання Financial Times повідомляє, що США відмовляються називати Росію агресором у заяві G7 до 3-ї річниці великої війни, а Reuters дізналося, що Сполучені Штати вперше за роки не стали співавтором резолюції ООН на підтримку України.

У США допустили корекцію санкцій проти Росії на тлі переговорів з Москвою, а також призупиняють розгляд заявок українців, яким дозволили в'їзд за часів Байдена.

До того ж американський президент звертає увагу на те, що Росія нібито "має козирі" у потенційних мирних переговорах.

А ще Дональд Трамп знову запропонував Канаді стати "51-м штатом" і назвав канадського прем’єра Трюдо "губернатором".

Заяви 47 президента США і його оточення спонукають країни Європи до більш тісного співробітництва. Британія і Норвегія розпочали переговори щодо угоди про протидію Росії в Арктиці.

Підтримка Зеленського у Європі

Президент США Дональд Трамп під час виступу на заході у Маямі знову назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором", який нібито уникає виборів через низький рейтинг. Нагадаємо також, що американський президент тепер вже покладає на Зеленського відповідальність за початок війни.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що Україну не можна звинувачувати у війні, яку проти неї розв’язала Росія.

Як йшлося у нашому вчорашньому дайджесті, на захист Зеленського встали президенти Чехії і Фінляндії, прем’єр Норвегії, а також низка європейських політиків. Крім того, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також став на захист президента України: "Призупинення виборів у воєнний час, як це зробила Велика Британія під час Другої світової війни, є абсолютно розумним".

А британський міністр оборони Джон Гілі взагалі порівняв Зеленського з Черчиллем після заяв Трампа.

"Він був обраний. Він обраний лідер України, і він зробив те, що зробив Вінстон Черчилль у Великій Британії під час Другої світової війни – призупинив вибори під час війни", – заявив Гілі.

У Литві назвали тривожними заяви Трампа про "Зеленського-диктатора".

"Остання заява президента США стала великим сюрпризом не тільки для нас, а й для всіх союзників Вашингтона. Сам факт переговорів і прагнення до миру ще можна було зрозуміти, але настільки стрімке засвоєння російського наративу, який явно дезінформує і не відповідає реальності, пролунало як грім серед ясного неба", – зазначила головна радниця президента Литви Аста Скайсгіріте.

Речник Європейської комісії Стефан де Кеерсмахер підкреслив, що Володимир Зеленський – це легітимно обраний на чесних виборах президент.

24 лютого, у третю річницю повномасштабної війни, керівництво ЄС приїде до Києва.

"Я вирішив з цієї нагоди приїхати до Києва, разом з Урсулою фон дер Ляєн, щоб підтвердити нашу підтримку героїчного українського народу та демократично обраного президента Володимира Зеленського", – повідомив президент Євроради Антоніу Кошта.

Цього ж дня планує приїхати до Києва прем'єр Іспанії Педро Санчес.

Навіть лідер правопопулістів Британії заступився за Зеленського після заяв Трампа.

А в Італії закликали до спокою після жорстких заяв Трампа про Зеленського.

Реакція конгресменів США на заяви Трампа

Сенатори-республіканці занепокоєні останніми різкими висловлюваннями президента Дональда Трампа про Україну і його обвинуваченнями на адресу Володимира Зеленського.

Сенатор-республіканець Том Тілліс заявив, що все це "зрештою дасть змогу встановити моральну рівність між Зеленським і Путіним".

Сенаторка від Республіканської партії Сьюзан Коллінз своєю чергою заявила, що вона "надзвичайно захоплюється" Зеленським, який "мужньо керує своєю країною" під час війни.

Республіканець, член Палати представників Конгресу США Браян Фіцпатрік заступився за Україну і її президента та назвав неприпустимим будь-який "мир", що винагородить Москву за війну.

"Президент Зеленський і усі перемовники мають знати наступне: у Конгресі США є вирішальна кількість голосів від обох партій в обох палатах, які готові, хочуть і спроможні зробити все можливе, аби комуністичний диктатор Владімір Путін не отримав "винагороди" за своє протиправне вторгнення, гвалтування, викрадення, катування і вбивства українців… Ми маємо використати всі важелі впливу, всі доступні голоси, якими б не були для нас особисті чи політичні наслідки", – заявив конгресмен.

Він назвав це питання "нагальним, екзистенційним і таким, що визначить політичний спадок".

Член Палати представників США від Республіканської партії Дон Бейкон заявив, що Трамп був "неправий", назвавши Зеленського диктатором.

"Президенту потрібно зробити перерву – і почати все спочатку. Він зробив невдалий поворот", – сказав він.

Конгресмен підкреслив, що Зеленський був обраний демократичним шляхом і що конституція країни дозволяє відкладати вибори в умовах воєнного стану, який був запроваджений через вторгнення Росії.

"Багато республіканців знають, що те, що сьогодні сказав президент, було неправильним. Путін почав це вторгнення. Він – диктатор. Він убив усіх своїх опонентів. Зеленський був обраний законно", – зауважив Бейкон.

Ексрадник Трампа Джон Болтон застеріг, що поспішний мир в Україні може стати капітуляцією перед Кремлем.

Справа у корисних копалинах

Шквал нападів на українського президента зі сторони Трампа викликаний відмовою підписати невигідну для України угоду про розробку корисних копалин.

За словами радника президента США з національної безпеки Майка Волца, все це загострення пов’язане передусім із розбіжністю у поглядах на угоду про розподіл надр України.

"У нас була угода щодо рідкоземельних копалин та іншого, але вони зірвали цю угоду... вони зірвали її два дні тому. У нас була угода, бо я сказав, що витратили 350 мільярдів доларів, Європа отримає свої гроші назад у вигляді кредиту, а ми ні? Ми просто даємо гроші з рук у руки?", – заявив у Маямі Трамп.

Нагадаємо, 13 лютого Київ відвідав міністр фінансів США Скотт Бессент, який передав українській владі перший проєкт "угоди про партнерство".

Як стверджують американські джерела, коли Зеленський сказав, що йому потрібен час для вивчення документа, Бессент начебто відповів, що в президента України є "година" на його підписання – інакше можуть зірватися зустрічі української делегації з Джей Ді Венсом і держсекретарем Марком Рубіо на полях Мюнхенської безпекової конференції, заплановані 14 лютого.

Український президент відмовився підписувати документ.

Президент США заявив, що в Києві грубо повелись з його міністром фінансів. За його словами, що Бессент довго добирався до Києва, але Володимир Зеленський нібито "спав" і був недоступний для зустрічі.

Ну а 14 лютого, українська і американська делегації все-таки провели переговори у Мюнхені, хоча й з перенесенням часу, але Київ так нічого і не підписав.

Запропонований Сполученими Штатами проєкт угоди про надра не влаштовує Володимира Зеленського. Судячи з усього Трамп сконцентрований саме на отриманні ресурсів за вже поставлену за попереднього президента США Джо Байдена допомогу.

За словами джерел Reuters, для Трампа важливо, щоб він міг публічно повідомити американському народу, що США повертають гроші за надану допомогу.

При цьому, новий американський президент перебільшує обсяги наданої США допомоги.

Вчора Володимир Зеленський назвав дезінформацією те, що США надали Україні 90% усього об'єму допомоги.

За підрахунками України, додає Зеленський, війна з точки зору озброєння коштувала $320 млрд: $120 млрд вклав народ України, а ще $200 млрд – Сполучені Штати Америки і Європейський Союз.

Президент України подякував за гуманітарні програми, але "це не можна нарахувати 500 млрд доларів" і вимагати повернути 500 млрд мінералами або чимось там тощо.

"Це не серйозна розмова. Хоча ще раз говорю – ми готові до серйозного документа", – додав він.

Як повідомило CNN джерело, саме констатація факту про те, що Дональд Трамп став жертвою дезінформації розлютило американського президента.

Але Дональд Трамп не відступає. Він заявив, що збирається "відродити" угоду щодо корисних копалин з Україною.

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц закликав Київ збавити тон і підписати угоду щодо корисних копалин.

Як пише агентство Reuters, адміністрація президента США може спробувати укласти з Україною спрощену угоду щодо корисних копалин, щоб пришвидшити процес, а потім обговорити детальні умови.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський на зустрічі зі спецпосланником президента США Кітом Келлогом підтвердив готовність до "сильної, дійсно корисної угоди з президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки", маючи на увазі запропоновану раніше США угоду про використання українських корисних копалин.

"Ми запропонували найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату", – додав Зеленський без уточнень.

Про нову реальність, в якій Україні потрібно навчитися існувати та захищати свої інтереси, читайте в статті Олега Павлюка та Сергія Сидоренка з "Європейської правди" Трамп звинувачує Україну: які наслідки матиме новий ультиматум президента США.

Макрон і Стармер їдуть у США

Президент Франції Емманюель Макрон за підсумками вчорашньої екстреної зустрічі з колегами з Європейського Союзу, а також з Канади, Ісландії та Норвегії заявив про чітку і єдину позицію партнерів.

"Ми стоїмо разом з Україною і візьмемо на себе повну відповідальність за забезпечення миру і безпеки в Європі. Це фундаментальний інтерес Франції, і я є його гарантом", – зазначив Макрон.

Після саміту президент Франції телефоном поінформував Володимира Зеленського про свої контакти з лідерами країн Європи та Канади.

Вони скоординували дипломатичну роботу на найближчий час.

Це вже другий екстрений саміт щодо допомоги Україні і оборони Європи, який цього тижня збирав Емманюель Макрон.

Першу зустріч провели у понеділок, 17 лютого. На ній були лідери найбільших економік ЄС та Британія – загалом вісім країн, також генсек НАТО і керівництво Євросоюзу.

Український президент, до речі, провів телефонну розмову і з прем’єром Британії Кіром Стармером. Вони обговорили найближчі спільні плани та можливості.

За даними The Telegraph, 26 лютого британський прем’єр-міністр привезе американському президенту Дональду Трампу план розгортання в Україні менше ніж 30 тисяч європейських військових, аби спробувати забезпечити американський захист для розгортання.

За словами співрозмовників, Стармер закликатиме Трампа тримати американські винищувачі і ракети в готовності в Східній Європі, щоб відповісти, якщо Росія порушить умови будь-якого перемир'я.

Як зазначає видання, за планом, європейських військовослужбовців розташують в українських містах, портах та інших об'єктах критичної інфраструктури, таких як атомні електростанції, далеко від нинішньої лінії фронту.

За словами одного із співрозмовників, операція буде підкріплена достатньою вогневою потужністю, щоб "відстежувати і збивати ці атаки", щоб знову відкрити повітряний простір України і дозволити комерційні польоти.

У Кремлі кажуть, що миротворчі війська в Україні "будуть неприйнятними для РФ".

А 24 лютого США відвідає президент Франції Емманюель Макрон.

Він хоче виступити від імені європейців і сказати, що майбутнє України не може бути вирішене без них.

Державний секретар Франції у справах Європи Бенжамен Хаддад вважає, що Європа має низку козирів, які можна розіграти на переговорах. Зокрема, "економічний тиск на Росію", а також "здатність надати гарантії безпеки".

Коментуючи слова Трампа про те, що Зеленський є "диктатором без виборів", Хаддад підкреслив, що "єдиний диктатор у цій війні – Путін, а Зеленський – герой".

Сьогодні також стало відомо, що французький президент тепер збирає лідерів партій Франції, щоб обговорити Україну і безпеку в Європі.

Тим часом, за даними газети Rzeczpospolita, сьогодні до Сполучених Штатів вилетів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Співрозмовники газети розповіли, що ініціювала зустріч американська сторона.

У четвер ввечері прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запропонував три кроки для посилення підтримки України і зміцнення безпеки Європи.

"Досить говорити, час діяти! 1. Давайте фінансувати нашу допомогу Україні із заморожених російських активів. 2. Посильмо повітряну поліцію, "Балтійського вартового" та кордони ЄС з Росією. 3. Давайте швидко приймемо нові фіскальні правила для фінансування безпеки і оборони ЄС. Негайно!", – наголосив прем’єр Польщі, яка головує в Раді ЄС.

Грецький прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс вважає, що Європа повинна прокинутися та вибудувати власну оборонну політику після резонансних заяв США щодо України та геополітичних подій останніх місяців.

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