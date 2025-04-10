Обмін полоненими США та РФ, "транспортний безвіз" до 2026, ЄС відкладе нові мита: новини дня

Євросоюз продовжує "транспортний безвіз", але думає посилити правила торгівлі з Україною з червня.

Завтра у Сполучених Штатах мають розпочатися технічні консультації по угоді про надра, а сьогодні американці провели переговори з росіянами щодо роботи посольств. Крім того, Вашингтон і Москва обмінялись заручниками.

Брюссель, у відповідь на рішення Трампа про призупинення дії американських тарифів, поставив свої контрзаходи на паузу.

Китай попередив президента США, що у тарифній війні буде боротися до кінця і що демонстрація поваги може змусити Пекін піти на переговори.

Дональд Трамп каже, що зустрівся би з Сі Цзіньпіном та назвав його другом.

Все важливе і цікаве за четвер, 10 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

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"Транспортний безвіз" продовжено

Український прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що "транспортний безвіз" з Європейським Союзом продовжили до кінця 2025 року.

Відтак, за словами Шмигаля, українські автомобільні перевізники й далі не потребуватимуть спеціальних дозволів.

Крім того, Україна розраховує, що ЄС продовжить дію чинного механізму торговельної лібералізації до кінця 2025 року, доки не буде розроблена альтернативна пропозиція. Якщо так званий "торговельний безвіз" не продовжити, то його дія завершиться вже 5 червня.

Про ризик різкої зміни правил торгівлі України з ЄС з червня українцям просигналізували на десятому, ювілейному засіданні Ради асоціації Україна-ЄС 9 квітня у Брюсселі.

Детально про результати ювілейного засідання читайте в статті кореспондентки "Європейської правди" у Брюсселі Тетяни Висоцької і редактора Сергія Сидоренка Неоднозначна асоціація: які проблеми та "перемоги" України проявив візит Шмигаля до ЄС.

Технічні консультації по угоді про надра

Очікується, що вже завтра у Сполучених Штатах стартують технічні консультації по угоді щодо надр.

Український прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що угода зі США щодо видобутку корисних копалин не може зашкодити прагненню України вступити до Європейського Союзу.

Президент Володимир Зеленський вважає, що міністр фінансів США Скотт Бессент, відповідальний за переговори щодо так званої угоди про надра з Україною, обрав "хибний" підхід.

"Він сказав "Ви зараз повинні це підписати". Я приховувати не буду: у мене є різні риси, як і у кожної людини, присутньої тут. Мої колеги знають, що стукати пальцем по договору і казати, "Зараз треба підписати" – на це я міг тільки сказати йому "Припиніть стукати пальцем і нумо говорити предметно", – сказав глава держава.

Він підкреслив, що не вважає Україну третьосортною країною і наголосив, що потрібно спілкуватись на рівних.

А ще Зеленський заявив, що Україна передала США свої прохання щодо пакета військової допомоги, який "ми хочемо купити в тому чи іншому вигляді".

"Це наш формат, як ми заплатимо за це. І ми не просили майбутній пакет безкоштовно. Ми на це розраховуємо навіть як гарантію безпеки", – зауважив Зеленський.

Переговори США з РФ

Державний департамент США повідомив, що в ході сьогоднішніх переговорів у Стамбулі делегації Сполучених Штатів і Росії обмінялися нотами, щоб "остаточно сформулювати домовленість щодо забезпечення стабільності дипломатичних банківських операцій для двосторонніх російських і американських місій".

"Сполучені Штати знову висловили свою стурбованість політикою Російської Федерації, яка забороняє наймати місцевий персонал, що є основною перешкодою для підтримання стабільного і стійкого кадрового складу посольства США в Москві", – йдеться в заяві.

Крім того, Вашингтон і Москва обмінялися заручниками.

Обмін полоненими провели сьогодні у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі.

Росія звільнила Ксенію Кареліну – громадянку США та Росії, яку минулого року засудили до 12 років колонії за "державну зраду" через пожертву менш як 100 доларів благодійній організації, що підтримує Україну.

У відповідь США звільнили Артура Петрова – громадянина Німеччини та Росії, якого було заарештовано на Кіпрі на запит США за підозрою в незаконному експорті мікроелектроніки до Росії.

У США наголосили, що цей обмін є позитивним кроком, хоча ще чимало американців залишаються за ґратами в Росії.

Засідання "коаліції рішучих"

"Коаліція рішучих" у Брюсселі озвучила чотири цілі для сил гарантування безпеки в Україні.

"Наші плани добре опрацьовані, і ми маємо чіткі цілі для України. По-перше, забезпечити безпечне небо. По-друге, забезпечити безпечне море. По-третє, підтримати мир на землі. І по-четверте, підтримати українські збройні сили, щоб вони стали найсильнішим стримуючим фактором", – оголосив міністр оборони Британії Джон Гілі на початку засідання "коаліції рішучих" у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 10 квітня.

Він наголосив, що на засіданні сьогоднішньому засіданні представники 30 держав-учасниць "коаліції рішучих" обговорили, зокрема, "військове планування" та "сфокусувалися на оперативному плануванні коаліції і тому, як нам забезпечити повну готовність до моменту досягнення мирної угоди".

До речі, Україна отримала ще одну карету "швидкої" зі Швейцарії.

Щодо військ у Європі

Республіканці і демократи американського Конгресу наполягають на збереженні чисельності військ США в Європі.

Республіканець Майкл Тернер каже, що "ідіотизм самого факту обговорення" відмови від ролі SACEUR "просто за межею мого розуміння".

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що потенційне створення спільної європейської армії не стане замінником НАТО.

"Моя порада – давайте не будемо шукати собі прихисток в альтернативах, яких немає у наявності. Європейська армія – це ідея. Але це не є адекватним замінником тієї безпеки, яку надає НАТО", – заявив президент Німеччини.

Він додав, що Німеччина у найближчі роки повинна буде збільшити свої внески у колективну безпеку, та висловив сподівання, що посилення Бундесверу буде пріоритетом нового уряду.

Під час військових навчань у Німеччині загинув 21-річний солдат з Нідерландів, а нідерландським військам наказали бути готовими до швидкого розгортання.

Слід додати, що глава Генштабу Британії вперше за десятиліття відвідав Китай.

ЄС відкладає нові тарифи

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала рішення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на 90 днів призупинити запровадження тарифів і наголосила, що ЄС залишається відданим конструктивним переговорам із США.

За даними NBC News, міністр фінансів Скотт Бессент і міністр торгівлі Говард Лютнік об’єднались, щоб закликати Трампа до призупинення дії тарифів.

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що рішучість Європи дати відсіч могла стати причиною 90-денної паузи президента США Дональда Трампа щодо тарифів.

Згодом Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС також ставить на паузу на 90 днів контрзаходи, які хотіли запровадити у відповідь на тарифи Сполучених Штатів.

"Якщо перемовини не завершаться задовільним результатом, наші контрзаходи почнуть діяти", – оголосила президентка Єврокомісії.

Португалія виділить понад 10 млрд євро на захист від тарифів Трампа.

Тарифи у 145% для Китаю

Коментуючи рішення про призупинення дії тарифів проти десятків країн, Дональд Трамп сказав, що хотів би укласти угоди з іншими країнами, щоб "зробити правильно" для Сполучених Штатів.

При цьому американський президент не призупинив тарифи проти Китаю. В останні дні загострилася торговельна напруженість між двома країнами.

Нагадаємо, спершу Дональд Трамп оголосив про запровадження 54% тарифів на весь китайський імпорт до США.

У відповідь Китай оголосив, що з 10 квітня введе 34-відсоткові тарифи на весь імпорт зі США. Це обурило очільника Білого дому і він заявив, що запровадить додаткові тарифи у 50% проти Китаю, якщо той не скасує свої останні тарифні заходи.

Після цього Пекін підняв тарифи проти США до 84%. 9 квітня Трамп заявив про "негайне" підвищення тарифної ставки щодо Китаю до 125%.

Згодом у Білому домі уточнили, що тарифи Трампа проти Китаю становлять вже 145%, бо ще раніше він запровадив тариф у 20% "через фентаніл".

При цьому американський президент каже, що зустрівся би з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та назвав його другом.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю попередив, що якщо США налаштовані на торговельну війну, "реакція Китаю триватиме до кінця".

Він наголосив, що "тиск, погрози та вимагання – це неправильний спосіб взаємодії".

"Якщо США хочуть говорити, вони повинні проявити ставлення рівності, поваги та взаємної вигоди", – акцентував він.

Інциденти у Європі

У Німеччині сталася масштабна пожежа на заводі з виробництва пластмас.

В Осло невідомі пошкодили меморіальну бруківку з іменами жертв Голокосту.

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