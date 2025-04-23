Провал мирного плану Трампа, провокація у Польщі, штраф ЄС для Apple та Meta: новини дня

Держсекретар США не приїхав на переговори у Лондон, а Трамп звинуватив Зеленського у затягуванні війни. Тим не менш переговори у британській столиці відбулись. Українська делегація провела окрему зустріч з посланцем американського президента Кітом Келлогом, якому повідомила про червоні лінії Києва.

Не тільки Україна, але й європейські партнери скептично поставились до "плану Трампа", який, серед іншого, пропонує офіційне визнання Вашингтоном російського контролю над Кримом.

Тим часом у США, за даними ЗМІ, звільнили з посади координатора, уповноваженого збирати дані про воєнні злочини, скоєні Росією проти України.

Все важливе і цікаве за середу, 23 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

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"План Трампа"

Видання Axios пише, що минулого тижня в Парижі адміністрація Трампа передала Україні односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" президента США щодо мирного врегулювання.

Серед іншого американці нібито запропонували Росії офіційне визнання Вашингтоном російського контролю над Кримом, скасування запроваджених з 2014 року санкцій, обіцянку про неможливість членства України в НАТО, посилення економічної співпраці.

Джерело, близьке до українського уряду, повідомило, що Київ вважає цю пропозицію дуже необ'єктивною стосовно Росії.

"У пропозиції дуже чітко сказано, які відчутні вигоди отримає Росія, але лише туманно і в загальних рисах сказано, що отримає Україна", – сказав український співрозмовник виданню.

Вчора ввечері президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не отримувала офіційних пропозицій "мирної угоди" від США, але наголосив, що Київ "не визнає юридично окупацію Криму", оскільки це забороняє Конституція, і що країни за межами НАТО не можуть ветувати вступ Києва в цю організацію.

Того ж вечора видання Financial Times повідомило, що державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланник президента США Стівен Віткофф не будуть присутні на зустрічі з Україною та європейськими державами в Лондоні 23 квітня.

Водночас, як зазначило видання, на зустріч прибуде спецпредставник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог.

А вранці Британія повідомила, що сьогоднішні "мирні переговори" міністрів закордонних справ у Лондоні скасовані.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що зустріч міністрів закордонних справ США, України, Франції, Британії та Німеччини у середу не відбулась через те, що "не вдалося наблизити позиції" з деяких питань.

Реакція Європи на "план Трампа"

За даними Bloomberg, Україна та її європейські союзники намагались переконати США у тому, що припинення вогню і ясність щодо гарантій безпеки для Києва мають передувати будь-якій мирній угоді з Росією, яка потенційно передбачала б розмови про територіальні поступки.

Як зазначає агентство, напередодні зустрічі в Лондоні офіційні особи намагалися отримати від Вашингтона більш детальну інформацію про послідовність виконання його пропозицій щодо припинення бойових дій в Україні та закінчення повномасштабної війни, яку розв’язала РФ.

Європейці стурбовані тим, що в поспіху, пов'язаному з припиненням бойових дій, шанси можуть дедалі більше складатися проти Києва, зазначає Bloomberg.

Переговори у Лондоні

Незважаючи на скасування переговорів на рівні глав МЗС, українська делегація прибула до британської столиці, де все ж пройшли переговори.

Видання Axios повідомило, що Україна хоче обговорити в Лондоні 30-денне перемир’я, а не "мирний план" Трампа.

Спочатку відбулася зустріч на рівні міністрів закордонних справ та оборони України та Великої Британії.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі підсумував зустріч у Лондоні із главою українського МЗС Андрієм Сибігою і міністром оборони Рустемом Умєровим, назвавши її "цінною".

Переговори щодо миру на робочому рівні стартували у Лондоні сьогодні вдень. Їх вели високопосадовці Великої Британії, Франції та Німеччини, а також представники США та України.

Віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко на тлі зустрічі у Лондоні заявила, що Україна готова вести переговори, але не здатися.

За словами Свириденко, повне припинення вогню на суходолі, в повітрі і на морі – це необхідний перший крок, а якщо "Росія віддасть перевагу обмеженій паузі, Україна відповість тим самим".

У Франції заявили, що європейські країни вважають, що будь-яка мирна угода щодо припинення розв’язаної РФ війни має включати повагу до територіальної цілісності України.

За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, на зустрічі у Лондоні команди продовжили глибокий діалог, спрямований на досягнення справедливого та стійкого миру в Україні.

"Наголосили, що ми віддані мирним зусиллям президента США Дональда Трампа", – зазначив глава Офісу президента.

Після переговорів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо.

А ще українська делегація під час візиту до Лондона 23 квітня провела зустріч із спецпредставником президента США Кітом Келлогом.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що "за будь-яких обставин Україна буде захищати свої принципові позиції під час переговорів, оскільки вони становлять основи її суверенітету та територіальної цілісності".

Він також вказав, що з Келлогом домовилися "продовжувати діалог та регулярні контакти".

Докладніше про пропозиції Дональда Трампа, переговори у Лондоні і червоні лінії читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Не тільки Крим, не тільки НАТО. Нерозкриті деталі "мирної угоди" між Україною, США і Росією.

Трамп накинувся на Зеленського

Американський президент Дональд Трамп розкритикував вчорашню заяву Володимира Зеленського про невизнання анексії Криму з боку Росії.

"Саме такі підбурювальні заяви, як у Зеленського, ускладнюють врегулювання цієї війни. Йому нема чим похвалитися! Ситуація для України жахлива – він може отримати мир або воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну", – вважає Трамп.

На його думку, Україна і Росія зараз "дуже близькі до угоди", і саме Зеленський (якого Трамп назвав людиною, "в якої "немає карт для гри"), повинен погодитись на запропоновані умови.

Як йшлося вище, українці і європейці скептично поставилися до "плану Трампа". За даними ЗМІ, у Києві його вважають більш вигідним Росії.

Тим часом The Washington Post пише, що у США звільнили з посади координатора, уповноваженого збирати дані про воєнні злочини, скоєні Росією проти України.

Кроки Європи

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський жорстко звернувся до росіян під час виступу у Сеймі у середу, 23 квітня.

"Ви більше ніколи тут не будете правити. Ні в Києві, ні в Ризі, ні в Таллінні, ні в Кишиневі. Замість того, щоб фантазувати про повторне завоювання Варшави, краще подбайте про Хайшенвай (традиційна китайська назва Владивостока. – Ред.)", – сказав він.

Також на його думку, результат війни між Росією та Україною визначить рівень безпеки в регіоні на багато років уперед. Він вирішить долю Білорусі, а також стане орієнтиром для європейського шляху Молдови, Грузії та Вірменії. Результат також буде важливим для країн Центральної Азії.

"Допоки Росія не відмовиться від своїх завойовницьких планів, вона залишатиметься агресором. Російський імперіалізм – наш ворог. Це наша поточна політика щодо режиму Путіна. І іншої не буде", – підсумував глава польського зовнішньополітичного відомства.

Вільнюс підготував оновлений план дій на випадок війни, де врахували досвід України, а Естонія планує облаштувати військову базу біля кордону з РФ.

Крім того, за даними Reuters, Євросоюз розглядає варіанти заборони нових контрактів на російський газ.

Одночасно Європа шукає шляхи зменшення залежності від США, включно з крайніми опціями.

Серед іншого, ідеться про пошук альтернативних до США постачальників військової техніки і боєприпасів та зменшення залежності Європи від американських технологічних гігантів.

Крім того, Єврокомісія оштрафувала Apple і Meta на 700 млн євро.

Нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила великі технологічні компанії – зокрема X, Meta, Apple і TikTok, – що ЄС готовий повністю застосовувати свої цифрові закони незалежно від того, хто керує цими фірмами або де вони базуються.

Провокація у Польщі

У Польщі невідомі встановили провокативну таблицю на могилі воїнів УПА.

На ній викарбувано напис: "Братська могила українців, членів Української повстанської армії, відповідальних за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення. Господи Боже, помилуй їх і не відплати їм за жахливі вчинки, які вони вчинили проти своїх братів. Прощення не означає забуття, але зцілення болю".

Мінкульти України та Польщі відреагували на провокативну табличку на могилі воїнів УПА.

"Це свідома провокація, яка слугує, серед іншого, інтересам країни-агресора – Росії, та має на меті зашкодити конструктивному діалогу, який триває останніми місяцями між двома країнами", – зазначили міністри культури обох країн.

Гібридні атаки Росії на Європу

Розвідка Литви розповіла, як Москва і Мінськ готували атаки на білоруську діаспору, німецькі ЗМІ розповіли про зв’язок російського ГРУ з "вибуховими посилками" у Європі.

Німецькі ЗМІ дізналися, що європейські слідчі, залучені до розслідування інцидентів з "вибуховими посилками", вважають, що їх підлаштували російські спецслужби, а серед завербованих виконавців є українці.

Крім того, журналісти встановили особи декількох фігурантів розслідування, серед яких – оперативники ГРУ.

Тим часом у Латвії кажуть, що РФ на 2 місяці затримує гроші на пенсії для своїх пенсіонерів в країні.

Євроінтеграція

Процес скринінгу відповідності українського законодавства європейському у рамках перемовин про вступ України до ЄС наразі досяг половини шляху.

Про це на запит кореспондентки "Європейської правди" повідомив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє.

Крім того, джерела у Брюсселі також повідомили нашій кореспондентці, що Молдова може відкрити перший кластер у перемовинах з ЄС раніше за Україну.

Решта новин

Данія виділить понад 40 мільйонів євро на боєприпаси для України.

Президент Литви прийшов на прощання з добровольцем, який загинув, захищаючи Україну. У Литві Томаса Валентеліса посмертно нагородять однією з найвищих військових нагород країни.

У Німеччині погрожують вигнати посла РФ, якщо той приїде на урочистості до 9 травня.

Маск зменшить час роботи на Трампа через падіння прибутків Tesla.

У Стамбулі менш як за годину сталося вісім землетрусів.