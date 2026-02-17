Переговори у Женеві, Польща хоче репарацій від РФ, контрабанда матрьошок: новини дня

У швейцарській Женеві завершився перший день тристоронніх переговорів.

Латвія виділить 10 млн євро на закупівлю американської зброї для України у межах ініціативи НАТО PURL, а Єврокомісія готує 20-й пакет санкцій проти РФ до річниці повномасштабного вторгнення.

Шведська розвідка вважає Росію найбільшою загрозою безпеці, а чеські активісти покажуть макети "Шахедів" на вулицях міст у Чехії та Словаччині, щоб нагадати про важливість підтримки України.

Все важливе і цікаве за вівторок, 17 лютого – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Переговори у Женеві

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що нова масована атака РФ перед переговорами у Женеві свідчить про потребу збільшити тиск на Росію, аби вона поклала край війні.

Він зауважив, що масований ракетний і безпілотний удар по Україні у ніч на вівторок свідчить про ступінь зневаги РФ до мирних зусиль.

У небо Польщі вранці 17 лютого підняли військову авіацію у зв’язку з російською повітряною атакою на Україну.

Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист, наголосили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

Ввечері 16 лютого українська делегація прибула до Женеви на дводенні тристоронні переговори з РФ і США.

Черговий раунд переговорів України, США і Росії триватиме 17-18 лютого.

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, перед тристоронніми перемовинами, що Україні краще "швидко сісти за стіл переговорів" з Росією.

"Це важливі переговори. Все дуже просто: Україна має якнайшвидше сісти за стіл переговорів. Це все, що я вам кажу. Ми зараз у такому становищі, що хочемо, щоб вони прийшли", – заявив американський президент.

Сьогодні вдень у Женеві розпочалися переговори США, України та Росії.

За словами глави української делегації і секретаря РНБО Рустема Умєрова, на переговорах обговорювали безпекові та гуманітарні питання.

"Працюємо конструктивно, зосереджено і без зайвих очікувань. Наше завдання – максимально просунути ті рішення, які можуть наблизити стійкий мир", – написав Умєров в Telegram.

Після спільної частини команди продовжили роботу у групах за напрямами.

Італійське видання La Stampa повідомило, що радники з національної безпеки Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії також прибули до Женеви і "стежать" за перебігом переговорів.

Ввечері переговорні команди України, США та Росії завершили обговорення політичних питань, переговори продовжать завтра, 18 лютого.

10 млн євро Латвії на зброю ЗСУ

Латвія виділить 10 млн євро на закупівлю американської зброї для України у межах ініціативи НАТО PURL.

Санкції до річниці вторгнення РФ

За даними Bloomberg, заваді ухваленню 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії стали Угорщина, Греція, Мальта, Італія та Іспанія.

Італія та Угорщина висловили особливу стурбованість щодо внесення у список порту Кулеві в Грузії. Побоювання Риму джерела пояснюють тим, що через цей порт постачається також газ з Азербайджану, який став ключовим джерелом енергії для Європи.

Окремо Італія та Іспанія висловлюють незгоду із запропонованими санкціями щодо банку на Кубі. За словами джерел, він є єдиним на острові, який працює з іноземною валютою та обслуговує дипломатів та громадян ЄС, яким "може знадобитися допомога".

Греція та Мальта виступають проти заміни обмеження цін на російську нафту забороною на морські послуги, такі як страхування та транспортування.

За словами посадовців, ознайомлених з переговорами, позиції чотирьох держав можуть послабити 20-й пакет санкцій, який Єврокомісія пропонує схвалити до річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого.

Politico пише, що ухвалення санкцій може загальмувати й Угорщина – через обмеження проти російських спортивних посадовців.

А у Франції після виплати штрафу відпустили танкер "тіньового флоту" РФ.

Польща хоче від РФ репарацій

Варшава готує репараційні вимоги до РФ у зв’язку зі злочинами та втратами країни внаслідок контролю СРСР над Центрально-Східною Європою.

Директор Інституту втрат внаслідок війни Бартош Гондек зазначив, що у цьому випадку дослідницька робота буде значно масштабнішою, аніж щодо нацистських злочинів на теренах Польщі – оскільки йдеться про чотири додаткових десятиліття холодної війни.

Тим часом від Росії – зокрема, колишнього спікера Держдуми В’ячеслава Володіна – у 2023 лунала претензія, що Польща має заплатити Росії 750 млрд доларів за звільнення від нацистської окупації та повоєнну відбудову.

Загрози з Росії

Шведська розвідка вважає Росію найбільшою загрозою безпеці.

У звіті наголосили, що ця загроза є "серйозною та конкретною", а поведінка Москви – "опортуністичною та агресивною".

Чеські активісти покажуть макети "Шахедів" на вулицях міст у Чехії та Словаччині.

"Ми хочемо нагадати кожному, що якщо Україна впаде – наша країна також може стати ціллю", – зазначив один зі співлідерів ініціативи "Подарунок для Путіна" Мартін Ондрачек.

Інциденти у Польщі

У понеділок у Польщі на території військової частини знайшли невеликий БпЛА, а у ніч на вівторок до Польщі знову залетіли повітряні кулі з Білорусі.

Сьогодні вранці на прикордонному переході з Україною в польському Долгобичові в одного з пасажирів виявили гранату.

19 осіб було евакуйовано з однієї з будівель.

А ще у Польщі затримали громадянина Молдови після того, як він увімкнув ручне гальмо у вантажному вагоні поїзда, що курсував за маршрутом Щецин – Дорогуськ: на момент затримання 25-річний чоловік перебував між вагонами.

Поліцейські, які втрутилися, виконували службу в рамках операції, що була розпочата в середині листопада після виявлення акту диверсії на цій залізничній лінії.

Слід також додати, що Польща судитиме двох працівників "Укрзалізниці" за незаконне перевезення українців.

Щодо ресурсів

У ЄС відреагували на зупинку постачання російської нафти в Угорщину й Словаччину через Україну.

"Нагадаю, що короткострокових ризиків для безпеки постачання (нафти) немає, оскільки обидві держави-члени – Угорщина та Словаччина – мають запаси нафти на 90 днів. Це стало можливим завдяки політиці REPowerEU, яку ми впроваджуємо з 2020 року", – повідомила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.

Також вона поінформувала, що ЄС "перебуває в контакті з Україною щодо термінів ремонту трубопроводу – як швидко він зможе знову запрацювати".

А Румунія і США побудують завод з переробки рідкісноземельних металів з Гренландії.

Решта новин

На КПП на кордоні з Румунією "Солотвино – Сігету Мармацієй" до 3 квітня 2026 року обмежили автомобільний рух.

Ексміністра енергетики Германа Галущенка відправили у СІЗО з альтернативою застави у 200 мільйонів.

В Естонії відкрили справу проти чоловіка, який хотів ввезти з Росії 170 матрьошок.

Президент Польщі Кароль Навроцький не полетить на засідання Ради миру.

Німецька федеральна земля Нижня Саксонія вперше визнала партію "Альтернатива для Німеччини" правоекстремістською. Депутата ультраправої "АдН" оштрафували за нацистський салют на передвиборчому плакаті.