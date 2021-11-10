Мигранты для Украины, новые правила безвиза, поражение Google в суде: главное за 10 ноября

У середу, котрий день поспіль, головними темами лишаються шантаж мігрантами з боку Лукашенка-Путіна, а також виключення України з "зеленого списку" ЄС. Але, були й інші цікаві новини:

В МВС визначилися, як Україна відреагує на ризики через Лукашенків "шантаж мігрантами"; у Польщі затримали набиту нелегалами псевдокарету швидкої; посли ЄС затвердили п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка; п`ять країн ЄС зберегли відкриті кордони для вакцинованих українців; РНБО схвалила рішення про санкції за представництво Нікарагуа в Криму; у США протягом менше ніж доби зробили низку жорстких заяв про дії влади Грузії у справі Саакашвілі; прем'єр-міністр Швеції подав у відставку; в Італії неповнолітня виграла в суді у батька-антивакцинатора, який не дозволяв їй щепитись.

Більше новин 10 листопада у нашому дайджесті.

Про міграційний виклик для України

Міграційна криза, організована самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у кордонів Польщі та Литви, може зачепити й Україну.

Ще вчора посол України в Польщі Андрій Дещиця заявляв про ризики потрапляння мігрантів з Білорусі в Україну, як сьогодні майже про те ж саме повідомив вже прем'єр Польщі.

У Євросоюзі починають розглядати Україну у якості місця для тимчасового розміщення "нелегалів Лукашенка".

Таку думку, зокрема, висловив експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільc Шмід. Слід зазначити, що це найбільша фракція у німецькому парламенті, а їхній лідер Олаф Шольц має очолити новий уряд замість Ангели Меркель.

У Раді нацбезпеки і оборони (РНБО) жорстко відповіли на пропозицію з Німеччини щодо білоруських мігрантів: "з якого переляку?". Секретар РНБО Олексій Данілов, у свою чергу, запропонував соціал-демократам Німеччини взяти собі додому десь по два, по три, по п’ять мігрантів, а якщо мало місця в Бундестазі, брати їх до себе у кабінети.

Проблема настільки наблизилася до України, що ситуація на польсько-білоруському кордоні була ключовим питанням сьогоднішнього засідання РНБО, яке скликав президент Володимир Зеленський. На ньому, зокрема, обговорили дії України у відповідь на міграційну кризу.

В МВС деталізували, як Україна відреагує на ризики через Лукашенків "шантаж мігрантами".

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що вже ухвалили рішення про посилення присутності Держприкордонслужби на українсько-білоруському кордоні, а також визначили найбільш імовірні ділянки масового скупчення мігрантів.

Про ситуацію на білорусько-польському кордоні

Тим часом, у Польщі продовжують затримувати мігрантів, які нелегально потрапляють до країни.

У вівторок, 9 листопада, у місті Велічкі Олецького повіту поліцейські з патрульної служби помітили карету швидкої допомоги. Її зовнішній вигляд та обладнання викликали підозри у співробітників поліції щодо справжнього призначення цього автомобіля. Виявилося, що вона вщент заповнена нелегальними мігрантами.

А в ніч на 10 листопада дві групи мігрантів прорвалися з Білорусі в Польщу. Вони прорвали огорожі на околицях Кринки та Біловежі. Прикордонна служба Польщі повідомила, що кілька людей вдалося видворити.

Пізніше у поліції повідомили, що всі мігранти були затримані.

Проте, країна чекає на черговий приплив "нелегалів Лукашенка" до кордону.

За словами речника міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслава Жарина, правоохоронні органи країни знають та очікують черговий наплив груп, які готуються у Мінську, для подальшого просування на захід. Очікується, що найближчими днями чи годинами група мігрантів на кордоні ставатиме дедалі більшою.

Литва направила додаткові сили на кордон із Білоруссю.

Тим часом, посли Євросоюзу затвердили п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка.

За інформацією кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка, політичне схвалення санкції, ймовірно, отримають на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 15 листопада. Фактична публікація рішення, тобто набуття чинності санкцій, очікується трохи згодом.

Раніше агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що Європейський Союз близький до введення нових санкцій проти Білорусі, спрямованих проти 30 фізичних та юридичних осіб, включаючи міністра закордонних справ та авіакомпанію "Белавіа".

Меркель просить Путіна вплинути на Мінськ. Канцлерка Меркель подзвонила сьогодні президенту РФ Владіміру Путіну щодо ситуації на білорусько-польському кордоні. Вона підкреслила, що інструменталізація мігрантів білоруським режимом є нелюдською та неприйнятною, і попросила президента Путіна вплинути на це.

Участь Росії у підтримці Лукашенка стає все більш явною. Від самого початку міграційної кризи було зрозуміло, що ключі від її вирішення знаходяться у Кремлі.

До чого може призвести міграційний шантаж Лукашенка-Путіна, читайте в статті Марії Авдєєвої та Юрія Панченка Лукашенко підіймає ставки: що дасть диктатору шантаж Брюсселя хвилею мігрантів.

Про туристичні подорожі в ЄС для українців

Не всі країни Європейського Союзу поки прислухалися до рішення про виключення України із "зеленого списку" для подорожей, яке Рада ЄС прийняла 9 листопада у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Кіпр, Чехія, Австрія, Хорватія та Данія зберегли відкриті кордони для вакцинованих українців.

А от Нідерланди змінили правила в'їзду.

У випадку України з 9.00 11 листопада Нідерланди вимагатимуть дотримання обов'язкового карантину, який можна скоротити, отримавши негативний результат тесту на коронавірус на п’ятий день після в’їзду. Від вимоги карантину звільняються повністю вакциновані мандрівники, а також ті, хто може надати доказ видужання від COVID-19.

Також з 9.00 13 листопада на додачу до сертифіката про повну вакцинацію від мандрівників вимагатимуть негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 48 годин в’їзду до Нідерландів, або ж негативний результат антиген-тесту, зробленого не раніше ніж за 24 години до в’їзду.

У країнах Євросоюзу нові максимуми випадків заражень на COVID-19 фіксують у Греції, у Чехії, у Німеччині та у Австрії.

А от Латвія виходить з локдауну, але обмеження для невакцинованих залишать.

Щодо вакцин, то у Німеччині не рекомендують щеплення вакциною Moderna людям до 30 років.

Про санкції щодо Криму

РНБО схвалила рішення про санкції за представництво Нікарагуа в Криму.

Під санкції потрапили вісім громадян: чотири громадяни Нікарагуа, чотири громадянина Російської Федерації.

Тим часом, в Білорусі все частіше називають Крим "російським". Зокрема, міністр закордонних справ Білорусі Владімір Макей висловився про Крим як "російську територію".

У Міністерстві закордонних справ України нагадали Мінську, що у разі офіційного визнання окупованого Криму як російської території для двосторонніх відносин настануть незворотні наслідки.

Про Саакашвілі

У Сполучених Штатах протягом менше ніж доби зробили низку жорстких заяв про дії влади Грузії у справі Міхеїла Саакашвілі, ставши на сторону експрезидента у питані його лікування та поводження із ним у в'язниці.

Речник Державного департаменту Нед Прайс на брифінгу у Вашингтоні закликав грузинський уряд гідно поводитися з Саакашвілі та забезпечити його медичною допомогою.

А у Тбілісі продовжуються акції опозиції. Біля будівель Служби державної безпеки (СДБ) та Міністерства охорони здоров'я Грузії затримали 46 активістів опозиції, які вимагали перевести експрезидента країни Михеїла Саакашвілі до цивільної клініки.

Ближче до вечора стало відомо, що міський суд Тбілісі скасував щодо Саакашвілі тримання під вартою як запобіжний захід у справі про розгін мирного зібрання 7 листопада 2007 року. Проте через інші вироки експрезидент все одно залишиться у в’язниці.

Інше: обвал будівлі, свідчення Олланда

В Італії неповнолітня виграла в суді у батька-антивакцинатора, який не дозволяв їй щепитись.

Google програв Єврокомісії справу про штраф на 2,42 млрд євро.

Прем'єр-міністр Швеції подав у відставку.

У Туреччині обвалилася двоповерхова будівля, понад 20 людей під завалами вдалось врятувати.

Експрезидент Франції Олланд свідчить у суді у справі про ісламістські теракти 2015 року.

Це лише частина цікавих новин 10листопада, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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