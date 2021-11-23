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2 млн смертей в Европе, новое оружие для Украины, самое масштабное ДТП: главные новости дня

Дайджест
Вторник, 23 ноября 2021, 21:29

Додаткові санкції США у зв'язку з газопроводом "Північний потік-2"; зменшення напливу мігрантів до Білорусі; підконтрольний росіянам "Молдовагаз" отримає гроші з бюджету для сплати боргу Газпрому; вибух на фабриці з виробництва протиградових ракет у Сербії; екcпрезиденту Вірменії висунули обвинувачення в отриманні хабара.

Більше цікавих новин 23 листопада у нашому дайджесті.

Про озброєння Україні

За даними CNN, адміністрація Байдена розглядає можливість відправити в Україну військових радників та нове обладнання, включаючи зброю, на тлі нарощення Росією сил біля українського кордону. 

За словами джерел, пакет може включати нові протитанкові ракети "Джавелін", а також міномети. Також розглядаються системи протиповітряної оборони, такі як зенітно-ракетні комплекси "Стінгер".

Пентагон також наполягає на відправленні в Україну деякого обладнання, яке мало бути відправлене до Афганістану. Наприклад, гелікоптерів Мі-17, які США спочатку закупили для передачі афганцям. Після виходу США з Афганістану у серпні Пентагон зараз зважує, що робити з вертольотами.

Тим часом, в Україну прибули два передані США патрульні катери типу Island

Кремль заявив, що подальша військова допомога США Україні посилить напруженість. За словами речника Кремля Дмитрія Пєскова, в Україну вже "прибувають військові радники, надходять системи озброєнь не лише зі Сполучених Штатів, а й інших країн НАТО". 

В ГУР Міноборони України раніше розповіли, що РФ сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною і готується атакувати до кінця січня – початку лютого. 

Глава МЗС Німеччини стривожений пересуванням військ РФ біля кордонів України. 

Більше про загрозу вторгнення Росії в Україну читайте в статті журналіста ЄвроПравди Юрія Онищенка Загроза нового нападу РФ: про що Пентагон попередив Єрмака та Кулебу

Додаткові санкції проти нового газогону РФ

Сполучені Штати у понеділок оголосили про рішення ввести додаткові санкції у зв'язку з газопроводом "Північний потік-2".

Держсекретар Ентоні Блінкен розповів, що Держдепартамент подав до Конгресу США звіт із включенням у санкційний список двох суден і пов’язаної з Росією компанії Transadria Ltd., які беруть участь у проєкті. Звіт подано відповідно до Закону про захист енергетичної безпеки Європи 2019 року (PEESA). 

Він підкреслив, що загалом адміністрація США вже наклала санкції на 8 осіб та визначила 17 їхніх суден як заблоковану власність відповідно до PEESA у зв'язку з "Північним потоком-2".

Цього літа адміністрація Байдена відмовилась від санкцій проти оператора трубопроводу і в липні досягла домовленості з Німеччиною щодо завершення будівництва газогону. 

Німеччина погодилася вжити заходів проти РФ, якщо Росія використовуватиме газ як зброю у своїх відносинах з Україною, але в угоді зі США не було конкретних критеріїв того, як це оцінюватиметься.

Про мігрантів та санкції

Польські прикордонники повідомляють про 174 спроби незаконного перетину кордону з території Білорусі за останню добу, в одному випадку це була група з 50 мігрантів.

Також за цю добу щодо 66 мігрантів, яким все ж вдалось потрапити в країну, ухвалили рішення про видворення. 

У свою чергу, поліція Підляського воєводства повідомила про затримання ще 6 водіїв, які допомагали 23 мігрантам продовжити подорож далі вглиб ЄС. Затримані виявлись громадянами Польщі, Туреччини, Казахстану, Узбекистану та Шрі-Ланки. 

Прем’єр Польщі заявив про зменшення напливу мігрантів до Білорусі. Він наголосив, що розмови з прем’єром Іраку, з главою автономного регіону в Курдистані і з відповідними посадовцями в Туреччині та Близькому Сході, а також співпраця з такими державами, як Узбекистан, призвели до того, що на сьогодні наплив нових мігрантів до Білорусі є набагато меншим, ніж у пікові дні два-три тижні тому.

Він додав, що йдеться про політичну кризу, в якій людей у співпраці з режимом Лукашенка використовують контрабандисти і мафія, щоб чинити тиск на ЄС.

Європейська комісія запропонувала новий тип режиму горизонтальних санкцій щодо транспортних операторів, які займаються контрабандою людей або сприяють їй.

Згідно з документами, ЄС вважає, що нещодавні події не могли статися без участі деяких транспортних операторів, свідомо чи несвідомо.

Згідно з висунутою пропозицією, всі транспортні оператори - наземні, повітряні, внутрішні водні та морські - які, як вважається, беруть участь у контрабанді чи торгівлі людьми в ЄС або сприяють їм, можуть зіткнутися з призупиненням дії ліцензій, обмеженнями на операції в Європі та заморожуванням транзиту через ЄС.

А ще Єврокомісія обіцяє виділити до 3,5 млн євро на репатріацію мігрантів, які перебувають на території Білорусі.

Про "дуже серйозну" ситуацію з COVID

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, до березня 2022 року кількість померлих від коронавірусної хвороби у Європі, ймовірно, досягне 2,2 мільйона.

Також в організації зазначають, що COVID-19 став головною причиною смерті у регіоні.

У ВООЗ зазначили, що вважають ситуацію "дуже серйозною" і прогнозують високе або критичне навантаження на медичну систему у 25 з 53 країн, які відносять до європейського регіону, а велике навантаження на реанімації загрожує майже всім країнам - 49.

Німеччина зафіксувала черговий максимум захворюваності на COVID-19. До того ж, до країни переправляють важкохворих пацієнтів з COVID з Нідерландів. 

Професор Йоахім Зауер, чоловік канцлерки Німеччини Ангели Меркель, заявив, що "лінь та самозаспокоєння" його співвітчизників є причиною порівняно низького рівня вакцинації від коронавірусу. 

Тим часом, у Нідерландах підрахували кількість затриманих на з початку масових заворушень у минулі вихідні через невдоволення карантином. Зокрема, затримано 173 людини.

За словами міністра юстиції і безпеки Нідерландів, проти бунтівників буде застосовано спрощене правосуддя і з них буде відшкодовано шкоду. 

А у Празі сотні людей протестували проти нових обмежень для нещеплених у понеділок. Демонстранти вимагали "Свободи!" для нещеплених та відкидали заклики уряду робити щеплення проти коронавірусу.

На відміну від недавніх мітингів у Нідерландах та Брюсселі, цей протест був мирним. Кількість учасників була меншою, аніж на аналогічній демонстрації минулого тижня. 

На початку грудня Європейська комісія запропонує внести додаткову дозу вакцини від COVID-19 у термін дії цифрового сертифіката ЄС.

Європейські чиновники схиляються до сценарію необхідності отримання третього щеплення протягом дев'яти місяців після останньої вакцинації.

Про найбільше ДТП десятиліття

У вівторок вранці на трасі Софія-Благоєвград в Болгарії сталася найбільша автобусна трагедія в Європі за останні 10 років. Внаслідок ДТП загинуло 46 людей, зокрема 12 неповнолітніх. 

Загалом автобусі перебували 52 пасажири - шестеро вижили.

За попередніми даними, аварія могла статися через наїзд на дорожній знак, після якого почалася пожежа.

Автобус прямував зі Стамбула до столиці Північної Македонії Скоп'є. Більшість пасажирів – представники македонських туристів.

Востаннє аварія з подібною кількістю жертв сталася у 2015 році у Франції. Тоді 43 особи загинули внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою в південно-західній частині країни.

Інше: вибух в Сербії, програш ХАМАС у суді

Близько 20 фінів воювали за бойовиків на Донбасі без покарання.

У Сербії прогримів вибух на фабриці з виробництва протиградових ракет.

На півдні Іспанії поліція з допомогою гумових куль розігнала протест металургів.

Екcпрезиденту Вірменії висунули обвинувачення в отриманні хабара.

ХАМАС програв у Суді ЄС щодо свого статусу терористичної організації.

Литва висловила Мінську протест через плани запуску другого блоку  Білоруської АЕС.

Підконтрольний росіянам "Молдовагаз" отримає гроші з бюджету для сплати боргу Газпрому.

У Німеччині богослов прикинувся лікарем, щоб вакцинувати людей від коронавірусу.

Це лише частина цікавих новин 23 листопада, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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