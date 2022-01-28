Разговор Зеленского с Байденом, РФ действует как перед аннексией, Совбез ООН: главное за день

Байден та Зеленський провели телефонну розмову; Путін заявив, що у відповідях на російські безпекові занепокоєння США і НАТО проігнорували ключове питання; Керівник федеральної розвідки Німеччини повідомив, що Росія готова атакувати Україну, але остаточного рішення ще не прийнято; в Україну прибув четвертий літак США з 81 тонною боєприпасів; Україна та Канада анонсували переговори про розширення Угоди про ЗВТ; ексканцлер Німеччини звинуватив Україну у брязканні зброєю; у Гамбурзі пошкодили будівлю генконсульства України; у Греції ініціювали вотум недовіри уряду через його реагування на снігопади.

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Телефонна розмова Байдена-Зеленського

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову, у якій обговорили у тому числі дипломатичні зусилля для деескалації напруги та подальшу підтримку України на тлі російської загрози.

Білий дім зазначає, що Байден підтвердив готовність США дати рішучу відповідь, якщо президент РФ Владімір Путін наважиться на нову агресію.

Президент зазначив, що попри від’їзд родин співробітників посольства у Києві воно продовжує повноцінно працювати.

За інформацією CNN від анонімного "українського посадовця високого рівня", президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові посперечалися про те, наскільки серйозна загроза російського вторгнення.

Як розповів CNN український співрозмовник, розмова президентів була тривалою і відвертою, але проходила "не дуже гладко". За його словами, Байден казав Зеленському, що є загроза швидкої російської атаки і вторгнення майже безсумнівно буде, щойно трохи згодом у лютому грунт достатньо промерзне.

Зеленський, у свою чергу, наполягав, що загроза від Росії "небезпечна, але неоднозначна" і немає впевненості, що напад буде.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заперечив чутки про те, що президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський нібито посперечалися під час розмови.

Він заявив, що розмова президентів була тривалою, відвертою і конструктивною і що усі ключові позиції з боку США щодо недопустимості будь-яких домовленостей за спиною України та підтримки України конкретною допомогою були підтверджені.

Зазначимо, глави МЗС майже обов'язково присутні під час розмов лідерів держав.

Реакція Путіна на відповідь Заходу, Радбез ООН

Президент РФ Владімір Путін у п’ятницю заявив у телефонній розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном, що у відповідях на російські безпекові занепокоєння США і НАТО проігнорували ключове питання.

Під час дзвінка Путін зазначив, що російська сторона уважно вивчить отримані 26 січня від США та НАТО письмові відповіді на проєкти угод про так звані "гарантії безпеки". Після цього Москва визначиться зі своїми подальшими діями.

Представник адміністрації французького президента розповів, що президент РФ Владімір Путін у телефонній розмові з Еммануелем Макроном в п’ятницю запевнив у прагненні до діалогу та відсутності намірів загострювати ситуацію довкола України.

Тим часом, в ЄС помітили зміни у роспропаганді щодо України: діє як перед анексією.

Представник ЄС наголосив, що Росія, за їхніми спостереженнями намагається вплинути на суспільну думку також у ЄС, при цьому впадає в очі те, що РФ виправдовує можливі дії проти України.

Посадовець розповів, що Євросоюз бачить потенційне виправдання наступних кроків РФ – це те, що вже бачили у 2014 році перед анексією РФ... Йдеться, зокрема, про прославляння військових.

США скликають Раду безпеки ООН через загрозу нападу РФ на Україну. РФ, у свою чергу, хоче заблокувати Радбез.

Крім того, Сполучені Штати закликали Китай вплинути на РФ, щоб не допустити вторгнення в Україну.

Прогнози щодо вторгнення РФ

Керівник федеральної розвідки Німеччини Бруно Каль заявив, що Росія готова атакувати Україну, але остаточного рішення ще не прийнято.

Він відмовився коментувати, які санкції слід застосовувати проти Росії в разі нападу, але підтримав підхід Німеччини, який тримає Москву в невідомості щодо того, які кроки вона може зробити.

Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів та засоби масової інформації не нагнітати паніку щодо війни з Росією, бо це шкодить економіці України.

Зеленський зазначив, що сьогодні він не бачить загрози більшої ескалації, ніж вона була раніше, на початку минулого року.

Про боєприпаси та візити до України

В Україну прибув четвертий літак США з військовою допомогою, на борту 81 тонна боєприпасів.

Міністерство оборони Латвії підготувало проєкт Сейму щодо рішення відправити військовослужбовців Національних збройних сил на навчальну операцію в Україні.

Міноборони направило проєкт на погодження міністерствам фінансів, юстиції та закордонних справ. Проєкт передбачає участь Національних збройних сил Латвії у канадській операції Unifier на території України.

Депутати Європарламенту здійснять візит до України з 30 січня по 2 лютого, щоб зібрати інформацію про поточну кризу та продемонструвати солідарність з українцями у "години невизначеності".

У ході місії депутати Європарламенту проведуть низку зустрічей, зокрема з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та головою Верховної ради України.

Міністри закордонних справ Німеччини та Франції Анналена Бербок та Жан-Ів Ле Діан відвідають Україну за тиждень.

Новина в Чорногорії про "напад України"

Сайт державної телерадіокомпанії Чорногорії RTCG опублікував новину про те, що українські військові нібито атакували сепаратистів так званої "Луганської народної республіки".

Вранці 28 січня на сайті з'явилася новина під заголовком "Українці напали на Луганську республіку?".

Інформація базується на заяві "офіцера пресслужби ЛНР Олександра Мазейкіна", який заявив, що під час артобстрілу української армії "загинув боєць Народної міліції ЛНР".

При цьому видання пише про "ЛНР" і "народне ополчення" без будь-яких вказівок на те, що це проросійські незаконні збройні формування, які перебувають на окупованій українській території.

Більше того, у новині вказано, що "Київ сконцентрував половину своїх військ на Донбасі", а "напругу в регіоні підігрівають США та інші країни НАТО, які постачають Україні зброю та військових інструкторів".

Посольство України в Чорногорії вимагає від державної телекомпанії RTCG видалити новину, в якій заявляється про "напад України" на сепаратистів з так званої "ЛНР".

Згодом державна телерадіокомпанія Чорногорії RTCG вибачилась за новину про те, що українські військові нібито атакували сепаратистів так званої "Луганської народної республіки".

Інше стосовно України

Ексканцлер Німеччини звинуватив Україну у брязканні зброєю.

В МЗС відповіли Угорщині на заяви, що їй важко підтримувати Київ через "утиски нацменшин".

У Гамбурзі пошкодили будівлю генконсульства України.

Байден і ЄС заявили про спільну роботу над поставками газу на тлі потенційного нападу Росії на Україну.

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Кулеба і головний дипломат ЄС обговорили підготовку потенційних санкцій проти Росії.

Зеленський хоче конкретики від НАТО про членство України.

Про Захід та Росію

Росія заборонила в’їзд низці представників Євросоюзу.

Італійський UniCredit відмовився купувати російський банк через напруженість довкола України.

Чеські активісти "поховали" Північний потік-2 перед посольством Німеччини у Празі.

У Британії попередили бізнес про ризик кібератак з боку РФ.

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Інше: вотум недовіри, ріст економіки

Економіка Франції у 2021 році зросла найбільше за пів століття після рекордного падіння.

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У Греції ініціювали вотум недовіри уряду через його реагування на снігопади.

Це лише частина цікавих новин 28 січня, решту читайте на сайті "Європейської правди". Підписуйтеся на наш Telegram-канал - так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію! А ще "Європейська правда" запустила англомовну версію сайту.

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