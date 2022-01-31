ЕС готов к газовой блокаде, Польша присылает оружие, 7 мифов роспропаганды: главное за день

Єврокомісія цього тижня затвердить рішення про 1,2 млрд євро макрофіну для України; лідери Британії і Польщі у Києві готуються оголосити про новий формат співпраці з Україною; Польща готова передати Україні десятки тисяч боєприпасів; генсек НАТО не бачить ознак сповільнення накопичення сил РФ біля України; Євросоюз готовий до припинення постачання газу з Росії; Україна та Польща почали вирішувати проблему транзитних автодозволів; Фінляндія у лютому скасує всі коронавірусні обмеження; у Німеччині під час перевірки дорожнього руху застрелили двох поліцейських.

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Візити до України: про співпрацю і пропозиції від Ердогана

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон скасував поїздку до Японії, заплановану на середину лютого, через зростання напруги довкола України.

Цього тижня Джонсон має відвідати Україну разом з главою уряду Польщі Матеушем Моравецьким.

За даними джерел "Європейської правди", вони планують оголосити про створення нового формату співпраці з Україною.

Також днями очікується розмова Джонсона з президентом РФ Владіміром Путіним.

Президент Туреччини цього тижня також планує відвідати Україну. Очікується, що сторони підписати угоду про зону вільної торгівлі. Також Туреччина пропонує Києву своє посередництво у діалозі з Кремлем, прагнучи замінити Мінськ.

Про те, чи варто Києву приймати цю пропозицію і чи немає в ній підводних каменів читайте в матеріалі Пропозиція від Ердогана: чого чекати Україні у відносинах із Туреччиною.

Також, цього тижня, Київ планує відвідати глава уряду Нідерландів.

Про звинувачення НАТО щодо нагнітань

Тим часом, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія продовжує нарощувати військові сили біля кордонів України.

Він назвав це нарощення невиправданим і заявив, що Росія має пояснити його, піти на деескалацію і вступити у серйозний політичний діалог з НАТО.

Нагадаємо, у п’ятницю 28 січня президент Володимир Зеленський на брифінгу для іноземних ЗМІ закликав світових лідерів та журналістів "не нагнітати паніку" щодо війни з Росією, тому що це шкодить економіці України.

Столтенберг відреагував на це заявивши, що було б безвідповідально не реагувати на військове нарощування Росії біля кордонів України. Він додав, що якби НАТО взагалі на це не реагував – тоді б нас критикували за пасивність

Також стало відомо, що більшість словаків вважають НАТО, а не РФ відповідальним за напругу в Україні.

Тим часом, Канада розпорядилась тимчасово відкликати з Києва частину співробітників посольства. А Греція не планує евакуацію дипломатів з України.

Зброя для України: хто її надає і готовий надати

У правлячій партії Нідерландів VVD (Народна партія за свободу і демократію) та опозиційній Партії праці висловилися за надання Україні оборонної зброї.

Депутат від партії Рубен Брекельманс висловив думку, що прем’єр-міністр Марк Рютте і міністр закордонних справ Вопке Хукстра мають приїхати в Україну з конкретними пропозиціями - "що ми можемо поставити і чи це відповідає потребам України".

Депутатка Каті Пірі з опозиційної Партії праці (PvdA) вважає, що Нідерланди можуть допомогти Україні в боротьбі проти кібератак, забезпечити навчання або постачати протитанкову зброю. І VVD, і PvdA наголошують, що виступають проти того, щоб відправляти до України нідерландських військовослужбовців.

У Данії також не виключають надання Україні зброї, якщо РФ продовжить ескалацію.

А Польща вже готова передати Києву десятки тисяч боєприпасів. Крім того, Варшава вже спрямувала до України 29 вантажівок з гумдопомогою.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що тонни військової допомоги для України, що почала надходити від країн Заходу, є "тоннами аргументів", що стримують Росію від ескалації.

Глава МЗС додав, що елементом стратегії стримування є і "парад візитів" посадовців західних країн до України, який готувався заздалегідь саме на січень-лютий.

Раніше Дмитро Кулеба вже вживав схоже порівняння щодо присутності у Чорному морі кораблів США і НАТО.

До речі, Франція відправляє фрегат у Чорне море.

Німеччина та Канада проти постачання зброї

А от Німеччина все ще проти надання летальної зброї Україні. Майбутній глава Мюнхенської конференції розкритикував таку позицію Берліна.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала Німеччину дослухатися до українців, які звернулися за допомогою в обороні від агресора. Як відомо, Естонія досі чекає відповіді Берліна, щоб мати можливість доставити гаубиці зі запасів НДР до Києва.

Тим часом, у Берліні відбулась акція протесту проти війни в Україні.

Слід додати, що Канада також вирішила, принаймні поки, не надавати летальну зброю Україні. Про те, чому канадський уряд відмовив Україні і що може змусити його змінити рішення у статті Трюдо передумав: чому Канада досі не надала Україні летальну зброю.

Про нищівні санкції у разі вторгнення РФ

Британія погрожує санкціями пов'язаним з Кремлем людям у разі нападу на Україну. Також США планують санкції проти найближчого оточення Путіна.

Крім того, у Сенаті США близькі до укладання угоди щодо проєкту закону про санкції проти Росії за її дії в Україні.

Проєкт закону включає також деякі заходи, які можуть набути чинності ще до нового нападу Росії на Україну.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив у разі запровадження санкцій ЄС проти Росії "вони завдадуть величезної шкоди російській економіці".

З іншого боку, Євросоюз готовий до припинення постачання газу з Росії на випадок, якщо РФ скоротить або припинить поставки у відповідь на потенційні нові санкції ЄС.

Про міфи роспропаганди про Україну

Проєкт Євросоюзу "ЄС проти дезінформації" розповів про основні міфи російської пропаганди щодо України, навівши спростування.

Перший міф - нібито нинішня напруга між Росією і колективним Заходом стала наслідком агресивної поведінки України та її західних партнерів, а Росія лише захищає свої законні інтереси.

У спростуванні зазначають, що Росія продовжує порушувати міжнародне законодавство й інші прийняті нею ж угоди. РФ порушила щонайменше 12 міжнародних та двосторонніх договорів…

Другий міф - що через "агресивне розширення НАТО" Росія нібито "оточена ворогами" і їй доводиться захищатися.

У спростуванні нагадують, що менше 1/16 сухопутного кордону Росії є спільним з країнами-членами НАТО, і лише п’ятеро з 14 сусідів РФ є членами Альянсу. ри цьому, Росія має одну з найбільших армій у світі з найбільшою кількістю ядерної зброї. Додають також, що Україна, як суверенна держава, має повне право сама визначати, з ким вступати в союзи.

Третій міф - про те, що буцімто Захід не зацікавлений в Україні, тому вона змушена звернутися за допомогою до РФ, хоча насправді західні партнери надають Україні велику підтримку, а торгівля України з ЄС складає 40% товарообігу.

Четвертий міф стверджує, що Росії нібито колись пообіцяли, що НАТО не буде розширюватися, і якби ця обіцянка була виконана - Росії зараз не доводилось би захищатися. Втім, насправді такої усної обіцянки радянському лідеру Михаїлу Горбачову не давали і він сам спростував це твердження в інтерв’ю 2014 року, заявивши, що тема розширення НАТО взагалі не обговорювалася.

Ще один наратив пропаганди стверджує, що Росія не може вважатись відповідальною за нинішню напругу, тому що буцімто це Україна порушує Мінські домовленості, а Захід продовжує озброювати її, тож Росія у відповідь на цю провокацію посилює захист своїх кордонів.

Також російські пропагандистські ресурси намагаються переконувати, що ЄС "слабкий і неактуальний" і тому з Євросоюзом "взагалі не варто говорити".

Інше: макрофін для України, транзитні перевезення

Єврокомісія цього тижня затвердить рішення про 1,2 млрд євро макрофіну для України.

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Це лише частина цікавих новин 31 січня, решту читайте на сайті "Європейської правди". Підписуйтеся на наш Telegram-канал - так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію! А ще "Європейська правда" запустила англомовну версію сайту.

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