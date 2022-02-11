Нидерланды ждут нападения РФ, 130 тонн военной помощи, 9 часов "Нормандии": главное за день

Україна активувала механізм ОБСЄ через російські війська біля кордонів; американська компанія показала супутникові знімки з новими силами РФ довкола України; Байден закликав американців покинути Україну вже зараз, Нідерланди також радять це зробити своїм громадянам; до України доставили ще 130 тонн військової допомоги США; зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки" тривала 9 годин, в Києві кажуть, що не поступилися; РФ не визнала спільну відповідь країн ЄС на лист Лаврова; ЄС і Китай визначили дату саміту на тлі напруженості щодо торгівлі та геополітики; Британія полегшила правила в’їзду у зв’язку з COVID-19; Косово запровадило санкції проти режиму Лукашенка; на Сицилії поновилося виверження Етни.

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Про звернення до РФ

Україна активувала механізм зниження ризиків ОБСЄ і звернулася до Росії у зв’язку з її військовою діяльністю поруч з кордонами України та в окупованому Криму.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна офіційно звернулася до Російської Федерації з запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території України та в тимчасово окупованому Криму.

Згідно з положеннями Віденського документа, РФ має надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь та військової техніки, які беруть у ній участь.

Росія має надати відповідь протягом 48 годин.

У разі її відсутності або надання недостатньої чи неналежної інформації, Україна звернеться до РФ та решти держав-учасниць Віденського документа щодо скликання надзвичайної зустрічі, на якій РФ повинна буде надати роз’яснення.

Тим часом, американська компанія показала супутникові знімки з новими силами РФ довкола України.

Компанія вже деякий час відстежує нарощування Росією сил довкола України та на окупованих територіях. Знімки, про які йдеться, були зроблені 9-10 лютого.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія спрямувала більше сил до свого кордону з Україною і може розпочати вторгнення у будь-який момент, навіть під час зимових Олімпійських ігор.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що хоча визначеності щодо подальших намірів Росії немає, загроза вторгнення в Україну - реальна, а також є ризики агресії в інших формах.

За його словами, чисельність російських військових зростає, часу для завчасного попередження залишається все менше.

Столтенберг зазначив, що крім ризику повномасштабного вторгнення є ризик агресії і в іншій формі - у тому числі спроб скинути український уряд, гібридних кібератак, тощо.

Наразі генсек НАТО перебуває у Румунії. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Столтенберг в Румунії мав підняти питання блокади РФ у Чорному та Азовському морях заради "навчань".

Американців просять покинути Україну, а ЄС - працює

Президент США Джо Байден закликав американців негайно покинути Україну, оскільки ситуація може швидко зійти на божевілля.

Він зазначив, що "це не схоже на те, як все відбувається у випадку терористичної організації, ми маємо справу з однією з найбільших армій світу".

Коли Байдена запитали, який сценарій може спонукати його відправити війська для порятунку американців, які тікають з України, він відповів: "Жодного. Це світова війна, коли американці та Росія починають стріляти один в одного".

Байден заявив також, що якщо президент Росії Владімір Путін "досить дурний, щоб вторгнутись, він достатньо розумний, щоб не робити нічого, що негативно вплинуло б на американських громадян".

Окремо в четвер Держдепартамент оприлюднив консультативне попередження про те, що США "не зможуть евакуювати американських громадян у разі російських військових дій будь-де в Україні".

Посольство Нідерландів в Україні рекомендувало своїм громадянам залишити країну якнайшвидше.

Йдеться не про евакуацію, а про добровільний вибір покинути країну на підставі дуже вагомих рекомендацій.

За словами посла Нідерландів у Києві Йоганнеса де Мола, ситуація непередбачувана, і нідерландці повинні поставити собі питання, наскільки їхнє перебування дійсно необхідне.

Напередодні на пресконференції з главою МЗС Британії у Москві Лавров заявив, що Росії, можливо, теж варто вивозити своїх дипломатів з України, якщо так зробили деякі країни Заходу - тому що "можливо саме англосакси щось готують, якщо вони евакуюють своїх співробітників".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав спробою перекладання відповідальності на іншу сторону заяву глави МЗС РФ Сєргєя Лаврова.

Кулеба зазначив, що цю заяву потрібно розглядати в контексті поширюваного Росією наративу про те що саме Україна готує якісь агресивні дії…: "Все це зараз така гра наративів, боротьба за те, хто переможе у грі з назвою "хто винен".

Він додав, що серед партнерів України завдяки дипломатичній роботі є чітке розуміння, що відповідальність за нинішню ескалацію несе РФ.

Тим часом, Євросоюз продовжує свою діяльність в Україні, про евакуацію поки не йдеться.

Допомога України: 130 тонн військової допомоги

Міністр оборони Олексій Резніков вчора ввечері повідомив, що в Україну зі США прибуло ще 130 тонн оборонної зброї.

За його словами, вантаж складається з Javelins, бойових пострілів для гранатометів та іншої оборонної амуніції для Збройних Сил України.

Сьогодні вдень стало відомо, що в Україну прибув новий літак з боєприпасами зі США - 90 тонн боєприпасів.

Крім того, глава МЗС Дмитро Кулеба каже, що низка європейських держав, які поки що не надавали Україні військову підтримку, розглядають зараз такі рішення.

Естонія виділить майже 400 тисяч євро гумдопомоги для Сходу України.

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Листування ЄС з Кремлем

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала "неповагою" те, що країни ЄС надіслали спільну відповідь на лист глави МЗС РФ Сєргєя Лаврова щодо безпекових питань, та заявила, що Росія чекає відповідь від кожної окремої країни.

Вона зауважила, що лист Лаврова був окремо надісланий міністрам закордонних справ 37 окремих країн Європи і Північної Америки, і що Росія дала зрозуміти, що очікує відповідь від кожної країни.

Вона додала, що Росія хоче отримати розгорнуту відповідь кожної окремої країни, а ухилення від відповіді буде означати, що на Заході "не хочуть визнавати взяті по лінії ОБСЄ і Росія-НАТО зобов’язання і намагаються подбати про свою безпеку за наш рахунок".

Нагадаємо, ЄС в четвер вранці передав представнику Росії спільну відповідь блоку на лист глави МЗС РФ Сергєя Лаврова, в якому від країн Євросоюзу вимагали прояснити свою точку зору на кілька міжнародних угод, стверджуючи, що західні союзники вибірково підходять до їхнього виконання.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель наголосив на важливості спільної відповіді Євросоюзу на лист глави МЗС РФ Сергєя Лаврова, заявивши, що тільки ті, хто хоче розділити блок, вимагатимуть окремих відповідей від кожної держави.

Він заявив, що надіслав листа Лаврову, відповідаючи на його письмове послання кожній із держав членів 28 січня.

За словами Борреля, у листі розглядаються питання, порушені міністром Лавровим, і повторюється пропозиція ЄС та його держав-членів продовжити діалог з Росією щодо шляхів зміцнення безпеки всіх.

В ЄС заявляють, що ніхто не може вказувати, чи стане Україна членом ЄС і НАТО; хоч це питання наразі не розглядається, рішення по ньому залежить від народу України і відповідних організацій.

Представник Єврокомісії Петер Стано на брифінгу у Брюсселі заявив, що не третім сторонам вирішувати, не Росії, намагатися впливати на цей вибір.

Нормандська зустріч

10 лютого в Берліні відбулися переговори політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки".

Зустріч тривала майже 9 годин. Під час переговорів політичних радників лідерів країн Нормандського формату сторонам не вдалося узгодити спільний документ.

Разом з тим, учасники зустрічі висловили прихильність режиму припинення вогню і підтвердили настрій на продовження переговорів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба каже, що перемовини були складними, але українська сторона не поступилася жодними принциповими позиціями.

За його словами, ключовим суперечливим питанням був прямий діалог між Україною і представниками ОРДЛО - на чому наполягає Росія, щоб виглядати не стороною конфлікту, а посередником у ньому.

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