Беларусь получает ядерное оружие, НАТО о контрнаступлении, США не исключают ATACMS: новости дня

Гендиректор МАГАТЕ боїться їхати на ЗАЕС, а Лукашенко звітує про початок отримання російської ядерної зброї.

Через це завтра-післязавтра міністри країн НАТО проведуть засідання Групи ядерного планування – найвищого органу, відповідального за ядерну політику НАТО.

За словами генсека НАТО, українські війська просуваються вперед і звільняють більше окупованих територій.

Західні держави оцінюють, що з початку контрнаступальних дій українські сили змогли просунутись на близько сім кілометрів углиб окупованих Росією територій та звільнити щонайменше чотири села.

Перші такі дії, за оцінкою західних посадовців, є більш ніж "зондувальною операцією".

Західні посадовці прогнозують, що просування буде тривати, але повільно, через мінні поля і перешкоди, на які натрапляють військові.

Все важливе і цікаве за 14 червня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Контрнаступ і ядерна зброя

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, українські війська просуваються вперед і звільняють більше окупованих територій.

"Що більше досягне Україна, то більша ймовірність того, що президент Путін зрозуміє, що він не може перемогти і повинен вести переговори про справедливий мир", – додав генсек.

Разом з тим, на його думку, поки що рано робити висновки стосовно того, чи стане український контрнаступ поворотним у війні.

Західні держави оцінюють, що з початку контрнаступальних дій українські сили змогли просунутись на близько сім кілометрів углиб окупованих Росією територій та звільнити щонайменше чотири села.

Перші контрнаступальні дії, за оцінкою західних посадовців, є більш ніж "зондувальною операцією".

"Це повномасштабне переміщення бронетехніки та важкого озброєння в російську зону безпеки і просування вперед. Просування повільне через мінні поля і перешкоди, на які вони натрапляють, але це те, чого ми і очікували. Вони продовжуватимуть просуватися вперед", – сказали вони.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відклав заплановану поїздку на захоплену Росією Запорізьку АЕС через ситуацію з безпекою.

"Він (Гроссі. – Ред.) чекає, коли зможе безпечно доїхати", – сказав український урядовець, який говорив на умовах анонімності.

Ну а Лукашенко каже, що Білорусь почала отримувати російську ядерну зброю.

Через це в межах міністерської зустрічі НАТО у четвер та п’ятницю відбудеться засідання Групи ядерного планування – найвищого органу, відповідального за ядерну політику НАТО.

США і ATACMS, снаряди ЄС, Швейцарія

Американський президент Джо Байден заявив, що розв'язана РФ повномасштабна війна проти України зараз є одним з найбільших викликів для США.

А посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова заявила, що з кінця травня у Вашингтоні "змінили тональність", коментуючи можливу передачу Києву далекобійних ракет ATACMS.

ATACMS – це ракети класу "земля-земля", які можуть літати на відстань близько 300 кілометрів, що приблизно в чотири рази більше, ніж ракети, які використовуються мобільними системами HIMARS, які США почали надсилати в Україну минулого року.

Нідерланди відправляють Україні додаткові системи ППО.

Серед іншого, нідерландське Міністерство оборони придбає чотири радіолокаційні системи пасивного спостереження VERA-EG вартістю 150 мільйонів євро для України.

"Крім того, завтра на засіданні Контактної групи з питань оборони України буде оголошено, що Нідерланди виділяють 40 мільйонів євро на закупівлю обладнання для протиповітряної оборони в межах багатостороннього партнерства, яке буде доставлено в Україну в найкоротші терміни", – сказала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Естонія передасть Україні техніку для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, а Швеція передає 250 міношукачів для цивільного розмінування.

До речі, 94% фінів вважають важливим надання гуманітарної допомоги Україні.

У Північній Європі масово бойкотують виробника солодощів, оголошеного в Україні спонсором війни.

А от у Швейцарії, яка нібито долучилася до санкцій ЄС проти Росії, досі пручаються активній роботі у напрямку санкцій. Швейцарські сенатори, напередодні виступу Зеленського у парламенті країни, відхилили створення групи з контролю санкцій проти Росії і Білорусі.

Пропозиція передбачала створення спеціальної робочої групи, відповідальної за виявлення й блокування активів, якими володіють у Швейцарії заможні громадяни Росії та Білорусі із санкційного списку.

Тим часом, за даними Euractiv, більшість країн ЄС виступає за виключення низки положень із запропонованого Єврокомісією плану про нарощування виробництва боєприпасів.

В основі суперечок лежить питання про те, чи надавати Єврокомісії та невеликій групі країн-членів дозвіл на розміщення пріоритетних замовлень.

Також низка країн хоче виключити з плану виробництва боєприпасів вимогу щодо обміну конфіденційною інформацією, яку Єврокомісія використала б для виявлення проблем у логістиці.

Крім того, вони хочуть виключити із документа положення, які дозволять оборонним компаніям постачати військове обладнання на територію Євросоюзу без експортної ліцензії держави ЄС.

Вступ до НАТО України та Швеції

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що у НАТО тривають консультації щодо того, яким буде формулювання Вільнюського саміту щодо майбутнього приєднання України до Альянсу. Столтенберг очікує, що лідери знайдуть "добре рішення".

"Ми також погодились, що Україна стане членом Альянсу", – сказав генсек.

Але, йдеться про членство нашої країни вже після війни.

А поки, для поглиблення партнерства, Альянс думає запропонувати Україні створення Ради Україна-НАТО.

"Якщо союзники домовляться створити Раду НАТО-Україна, це означало би, що це буде 32 рівних учасників за одним столом, і що це орган, який може ухвалювати рішення… Це структура для набагато глибшої співпраці, для ухвалення спільних рішень, якщо всі члени Ради погодяться. І це позначило би значне зміцнення політичного партнерства між Україною і союзниками у НАТО", – пояснив Єнс Столтенберг.

Наразі існує Комісія Україна-НАТО, яка створена для консультацій союзників з країною-партнером, де не ухвалюють рішень.

У Києві на такі пропозиції вже відреагували.

"Позиція України чітка: створення Ради НАТО-Україна без ухвалення сильного кроку щодо членства – це наче надання танка без гармати. НАТО потребує Україну як союзника, а не просто привілейованого партнера", – зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Щодо вступу в НАТО Швеції, то президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дав зрозуміти, що Швеція, яка прагне вступити до НАТО, повинна зробити конкретні кроки для вступу в Альянс.

Ердоган заявив, що Туреччина не буде підтримувати приєднання Швеції до НАТО на липневому саміті у Вільнюсі.

"Той факт, що Швеція має певні очікування, не означає, що ми виправдаємо ці очікування. Перш за все, Швеція повинна виконати свої обов'язки, щоб ми виправдали її очікування", – сказав він.

Сьогодні в Анкарі відбулася четверта зустріч делегацій Туреччини, Швеції та Фінляндії і посланника генсека НАТО у рамках так званого Постійного спільного механізму.

Зустріч тривала близько трьох годин.

Перемовник Швеції щодо НАТО Оскар Стенстрьом на брифінгу після зустрічі розповів, що вдалося досягти певного прогресу, але "до фінішу ще далеко".

Туреччина та Угорщина є єдиними країнами-членами НАТО, які ще не ратифікували заявку Швеції, що вимагає одностайної ратифікації.

Нагадаємо, сенатор США заблокував продаж систем HIMARS Угорщині через позицію щодо вступу Швеції в НАТО.

Тим часом, угорський уряд продовжує пробивати дно. Міністр закордонних справ Петер Сійярто приїде на "російський Давос", який проігнорували навіть соратники Путіна.

Росія затримала естонців, а Сербія – косоварів

У РФ затримали двох співробітників прикордонної охорони Естонії.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що посольство ЕР у Москві пильно стежить за ситуацією у зв'язку із затриманням співробітників Департаменту поліції та прикордонної охорони, які у вівторок випадково порушили російський кордон.

У Сербії затримали трьох поліцейських із Косова.

Міністр внутрішніх справ Косова Джеляль Свечля заявив, що косовських поліцейських викрали сербські силовики, вторгшись на територію країни.

Тим часом, Євросоюз готує санкції проти Косова, а також призупинив візити і фінансову підтримку Косова в очікуванні деескалації.

Нагадаємо, на проміжних виборах у північних муніципалітетах Косова у травні, які серби бойкотували за вказівкою уряду в Белграді, перемогли політики албанського походження. Явка склала менше ніж 4%. Проти нових албанських політиків протестували косовські серби. Протестувальники атакували миротворців НАТО із застосуванням запалювальних пристроїв і каміння в селі Звечан.

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