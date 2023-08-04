Латвия депортирует россиян, 100 БТР из Болгарии, Литва закрывает границу с Беларусью: новости дня
Пятница, 4 августа 2023, 21:00
Ризики провакацій від "вагнерівців", превентивні заходи країн Балтії та напруження у відносинах Варшави з Києвом – серед головних тем котрий день поспіль. Але й не тільки вони.
Україна розпочала переговори зі США щодо "гарантій безпеки", а Китай підтвердив участь у зустрічі щодо української "формули миру". Міністр закордонних справ Кулеба назвав наміри представника Піднебесної відвідати Саудівську Аравію суперпроривом.
А ще – сотня бронетранспортерів для ЗСУ, іпідтримка закладів лікування постраждалих від війни в Україні, шпигунські пристрасті та вибори в США.
Швейцарія відкинула закиди в недостатньому виконанні санкцій проти Росії, а у Німеччині помітили атласи з анексованими територіями України, які суперечливо позначені.
Прекрасна новина з Чехії: там звільнили офіціанта, який збиткувався з українки, увімкнувши гімн Росії.
Все важливе і цікаве за 4 серпня читайте у дайджесті "Європейської правди".
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Гарантії, "формула миру" і Китай
Розвідувальний центр Сил оборони Естонії вважає, що російська окупаційна армія не здатна здійснити рішучий прорив української оборони на фронті та намагається виснажити економіку і населення України ударами дронів і ракет.
У зведенні сказано, що за останній тиждень російські війська атакували здебільшого на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, в районі Бахмута і на рубежі Донецьк – Авдіївка. Війська РФ досягли мінімальних успіхів.
Водночас ЗСУ домоглися обмежених успіхів під Бахмутом і на півдні в районі Оріхова Запорізької області і Великої Новосілки Донецької області.
Крім того, українці продовжують бити по важливих логістичних об'єктах росіян з метою ускладнення постачання фронтових частин.
Та у Пентагоні закликають не плекати ілюзій у важкій битві України проти РФ.
Уряд Болгарії слідом за парламентом схвалив надання Україні 100 бронетранспортерів радянського зразка, а Італія почала проєкт підтримки закладів лікування постраждалих від війни в Україні.
Тим часом, Україна розпочала переговори зі США щодо "гарантій безпеки" в рамках спільної декларації Групи семи, а Китай підтвердив участь у переговорах про українську "формулу миру" в Саудівській Аравії. Міністр закордонних справ України назвав участь представника Піднебесної суперпроривом.
Конфлікт Україна-Польща
Колишній польський міністр закордонних справ Яцек Чапутович, коментуючи напруженість у відносинах між Польщею та Україною, заявив, що Варшава веде "політику гієн і шакалів".
"Є держави сильні, як леви, є держави хитрі, як лисиці, а є держави, як гієни і шакали. І ми ведемо таку політику гієн і шакалів", – сказав колишній глава МЗС Польщі.
Він підкреслив, що коли сам приїздив до України, то всі українці, яких він зустрічав, висловлювали подяку полякам.
"Держава стікає кров'ю, а Польща в цей час вимагає рахунки", – додав Чапутович.
У вівторок посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького викликали до МЗС у Києві через заяви керівника офісу з питань міжнародної політики в адміністрації президента Польщі Марчина Пшидача, який казав, що Україні "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла протягом останніх місяців і років".
Відповідні висловлювання польського посадовця пролунали у контексті ситуації з блокуванням експорту українського збіжжя через Польщу.
У липні Варшава несподівано заявила, що з 15 вересня знову запровадить односторонню заборону на агропродукцію з України, якщо Єврокомісія її не продовжить. Саме це, разом із побоюванням нового "ефекту доміно", було першоджерелом роздратованих заяв з Києва, на які потім відповів Пшидач.
Більш того, Польща хоче 1 млрд євро від ЄС для збільшення транзиту зерна з України.
Поки українська сторона обурюється політизацією теми зерна в Польщі (в Україні зернову суперечку пов’язують саме з активною виборчою кампанією в Польщі), польська сторона теж має питання до дій Києва.
У Польщі побоюються, що замість будувати міцні регіональні альянси на основі спільних безпекових викликів, Україна робить ставку на великі держави "старого Заходу" – так, як було у 2014-2022 роках, включно з Нормандським форматом.
Докладніше про причини непорозуміння між країнами – у статті дослідниці Лондонської школи економіки Марії Золкіної.
А редактори ЄвроПравди Юрій Панченко та Сергій Сидоренко підготували найсвіжіше відео, в якому просто і доступно розповіли про те, звідки ця криза і як її зупинити.
Ввечері у Польщі повідомили, що Україна зняла заборону на імпорт її курятини та яєць.
"Вагнерівці" і закриття кордону з Білоруссю
Міністри внутрішніх справ Польщі та Литви скоординували плани реагування на можливі нові провокації з боку Білорусі.
"Обговорили також механізм, який застосують у разі необхідності закрити усі пункти перетину кордону з Білоруссю, результатом чого була би ізоляція режиму Лукашенка", – зазначили у заяві.
Нагадаємо, у середу Варшава почала перекидання до кордону з Білоруссю у Підляському воєводстві ударних гелікоптерів, як вирішили після провокації Мінська 1 серпня, коли двоє білоруських гелікоптерів залетіли вглиб території Польщі.
Читайте також статтю "ЄвроПравди" про нещодавній вояж білоруських гелікоптерів на територію Альянсу: НАТО провалює "тест на сміливість". Вторгнення гелікоптерів до Польщі може мати серйозні наслідки.
Варшава через посольство у Мінську передала Білорусі докази того, що цей інцидент справді був, та вимагає надати пояснення.
Крім того, днями Варшава й Вільнюс повідомили, що близько сотні "вагнерівців" перемістилися до так званого Сувальського коридору, група Вагнера розмістилася поблизу литовського кордону в Гродненській області Білорусі.
Посол Латвії в НАТО заявив, що провокації "вагнерівців" розцінюватимуться як дії, підтримувані РФ.
У Пентагоні заявили, що не бачать ризиків для НАТО через ситуацію на кордоні Польщі з Білоруссю.
Литва ухвалила рішення закрити два контрольно-пропускні пункти на кордоні з Білоруссю. Їх назвуть трохи пізніше
"Якщо в Польщі зараз практично діє один КПП на кордоні з Білоруссю, то у нас їх шість. Один із заходів превенції – скорочення їхньої кількості з шести до чотирьох", – зазначив віцеміністр внутрішніх справ країни Арнольдас Абрамавічюс.
Голова комітету Сейму Литви з питань національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас вважає, що повне закриття кордону з Білоруссю є лише "питанням часу".
За його словами, якщо безпекова ситуація буде погіршуватись, то ухвалять рішення про повне закриття кордону.
Таку ж думку висловив і президент країни.
Крім того, Литва визнала понад одну тисячу громадян РФ і Білорусі загрозою нацбезпеці, а Латвія попросить шість тисяч російських громадян покинути країну.
У Латвії йдеться про тих, хто навіть не спробував пройти перевірку на отримання статусу постійного жителя ЄС.
А ще у Латвії розповіли, як білоруські служби допомагають мігрантам перетнути кордон.
Шпигунські пристрасті
У США затримали двох моряків за підозрою у передачі секретних даних Китаю, а у Польщі – шпигуна з російської мережі.
А ще журналісти відстежили контакти між людиною німецьких ультраправих з AfD і Москвою.
Вибори в США
Суд у США обрав Трампу запобіжний захід. Визнання винним може створити для колишнього президента проблеми. У такому випадку близько половини виборців-республіканців не проголосували б за Дональда Трампа.
Ще один претендент на посаду президента США від республіканців приїхав в Україну. З ним зустрівся і президент Зеленський.
Кріс Крісті – один із представників проукраїнського крила чинних кандидатів від Республіканської партії США, який різко критикував проросійські заяви нинішнього фаворита внутрішньопартійних перегонів Дональда Трампа.
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