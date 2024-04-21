В США готовят оружие для ВСУ, ослабление блокады границы, Грузия шантажирует ЕС: новости выходных

Проривні вихідні! Нарешті Палата представників Конгресу США схвалила багатомільярдну допомогу Україні, яку блокували впродовж місяців!

Європу закликають не розслаблятися. У неділю почалися литовсько-польські військові навчання у Сувальському коридорі. Орбан вважає, що Захід за крок до введення військ в Україну.

Канцлер Німеччини після нещодавнього візиту до Китаю заявив, що партнери Росії мають сумніви щодо доцільності її загарбницької війни.

Про все важливе і цікаве за вихідні, 20 та 21 квітня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Палата представників схвалила допомогу

20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України.

За схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112, ще 7 не голосували, а один утримався.

Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.

Крім того, Палата представників США у суботу схвалила законопроєкт, який передбачає можливість конфіскації на користь України суверенних активів РФ та розширення антиросійських санкцій.

А Сенат затвердить ухвалений в суботу в Палаті представників пакет законопроєктів, включно з допомогою Україні, у вівторок.

Як дізналося The New York Times, спікер палати представників Конгресу США Мак Джонсон, який тривалий час відмовлявся від схвалення допомоги Україні без вирішення ситуації на південному кордоні країни, змінив свою думку після ознайомлення з розвідувальними даними і свідченнями про російські злочини.

Глава Пентагону назвав пакет з допомогою Україні інвестицією в майбутнє Америки.

"Надаючи близько 50 мільярдів доларів, які будуть спрямовані безпосередньо в нашу оборонно-промислову базу, цей законопроєкт створить хороші американські робочі місця в більш ніж 30 штатах, а також зміцнить довгострокову безпеку США", – зазначив Ллойд Остін.

За даними The Washington Post, Пентагону знадобиться менше тижня після завершення усіх процедур ухвалення відповідного законодавства, щоб доставити частину зброї українським підрозділам.

А голова комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер навіть допустив відправку Україні далекобійних ATACMS до кінця наступного тижня.

Президент Володимир Зеленський подякував Палаті представників США за схвалення допомоги Україні.

"Життєво важливий законопроект про допомогу США, ухвалений сьогодні Палатою представників, допоможе запобігти розповзанню війни, збереже тисячі й тисячі життів і зробить обидва наші народи сильнішими", – вважає президент.

Лідери інституцій Євросоюзу також привітали схвалення Палатою представників Конгресу США законопроєкту про допомогу Україні.

Привітав схвалення законопроєкту про допомогу Україні і генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Україна використовує зброю, надану союзниками по НАТО для знищення російського бойового потенціалу. Це означає для нас більшу безпеку в Європі і Північній Америці", – написав Столтенберг.

Тим часом, як пише Politico, Сполучені Штати подумують надіслати додаткових військових радників в Україну.

Європі не розслаблятися

Прем’єр-міністр Угорщини вважає, що Захід перебуває за крок від введення військ в Україну, однак, за його словами, він не дозволить втягнути у це Будапешт.

Угорський прем’єр поскаржився на військові настрої, які нібито панують у європейській політиці.

В Естонії, Швеції і Чехії закликали Європу не розслаблятися після голосування у США, а у Німеччині побоюються, що затверджена у США допомога Україні може стати останньою.

Віцеканцлер Німеччини після візиту до Києва закликав дати більше зброї Україні.

Тим часом, Литва передала Україні бойовий літак L-39, а Британія, як пише The Guardian, має проблеми із використанням коштів фонду підтримки України.

Зазначається, що Міністерство оборони Великої Британії не використало більше половини міжнародного військового фонду для України у розмірі 900 мільйонів фунтів (понад 1 млрд євро) через бюрократичні затримки з укладанням контрактів.

За даними видання, з 900 млн фунтів, що пожертвували уряди дев'яти країн за останні два роки, де 500 млн фунтів надійшли від Великої Британії, лише 404 млн фунтів стерлінгів було виділено або витрачено.

А німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що країни, які підтримують тісні відносини з Росією, також мають сумніви щодо доцільності загарбницької війни, яку РФ веде в Україні.

За його словами, у світі немає практично жодного глави уряду, який вірив би, що ця війна має для РФ якийсь сенс.

"Це стосується і тих, хто дуже близький до Росії", – зазначив Шольц після свого нещодавнього візиту до Китаю.

На його думку, переговори з китайськими посадовцями про війну в Україні під час його нещодавньої поїздки дали "дуже важливий поштовх" дипломатичним зусиллям, спрямованим на досягнення миру.

Лідер німецької опозиції назвав Китай загрозою безпеці країни.

У неділю розпочалися спільні литовсько-польські тактичні навчання з авіаційним елементом "Хоробрий грифон 24/II" ("Brave Griffin 24/II").

Під час навчань 1,5 тис. військовослужбовців піхотної бригади "Жямайтія" ім. Великого гетьмана Литовського Яна Ходкевича спільно з союзниками випробуватимуть оборонні сценарії у так званому Сувальському коридорі відповідно до двостороннього литовсько-польського "Оршанського плану".

Сувальський коридор – це приблизно 100-кілометрова прикордонна ділянка між Литвою та Польщею, яка із заходу межує з Калінінградською областю, а зі сходу – з Білоруссю.

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