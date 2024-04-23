Рекордная помощь из Британии, новости о помощи США, МИД ограничивает "уклонистов": новости дня

Вівторок також видався досить потужним! Багато про допомогу Україні.

Угорський міністр закордонних справ пообіцяв блокувати гроші на зброю Україні через "полювання" на угорські компанії і заявляє, що в Євросоюзі існує "готовність до світової війни" через ситуацію в Україні.

Тим часом, влада Риги закликала містян облаштувати підвали будинків під укриття.

Також, у Європі, здається, серйозно взялися за боротьбу зі шпигунством. За останні дні чимало новин на цю тему.

Про все важливе і цікаве за вівторок, 23 квітня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Новини щодо допомоги США

Прямо зараз Сенат Конгресу США розглядає законопроєкти, які у суботу вже схвалила Палата представників. Вони включають і багатомільярдну допомогу Україні.

Поки голосування йде за оптимальним для затвердження нам допомоги сценарієм. Сенат вже підтримав скорочення процедури розгляду законопроєкту про додаткове фінансування, який містить зокрема фінансування військової та економічної допомоги Україні.

Після того, як в Конгресі затвердять пакет законопроєктів, їх направлять на підпис президенту Сполучених Штатів Джо Байдену.

Посол України у США Оксана Маркарова не виключила, що перший пакет американських озброєнь після схвалення в Конгресі нового законодавства про допомогу може надійти в Україну вже у квітні.

Про це, зокрема, вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

А ще вона заперечує, що Сполучені Штати забороняють Україні бити по нафтопереробних заводах у Росії власною зброєю.

Як повідомляє телеканал CNN, більшість зброї, яку США скоро передадуть Україні, вже на складах Німеччини і Польщі.

Це, очевидно, скоротить час, необхідний для її доставки в Україну.

Зазначається, що після перетину кордону українські посадовці намагатимуться доставити матеріали туди, де вони потрібні, якомога швидше – але це все одно становитиме значну логістичну проблему з огляду на величезну кількість відповідного озброєння.

За даними Reuters, США готують для України пакет військової допомоги на $1 млрд.

Агентство зазначає, що до пакета увійдуть зокрема транспортні засоби, зенітно-ракетні комплекси Stinger, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, 155-мм артилерійські снаряди, протитанкові боєприпаси TOW і Javelin.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що схвалений Палатою представників США пакет з допомогою Україні спонукатиме країни ЄС надавати активнішу підтримку.

Рекордна партія зброї з Британії

Прем’єр Британії, яка вже не є членом ЄС, оголосив про рекордний пакет військової допомоги Україні.

До пакета допомоги увійдуть 400 одиниць техніки, 4 млн набоїв, 60 човнів для здійснення водних рейдів, засоби протиповітряної оборони, ще одна партія далекобійних високоточних ракет Storm Shadow.

Україна сьогодні отримала від Литви партію командно-штабних броньованих машин M577.

Данія виділяє понад 400 млн євро на відбудову та енергетику України.

А жителі Словаччини, всупереч уряду, за кілька днів зібрали понад три мільйони євро на закупівлю снарядів для України в рамках чеської ініціативи.

Провідні українські діячі подякували за це жителям Словаччини.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто пообіцяв блокувати гроші на зброю Україні через "полювання" на угорські компанії.

Міністр зазначив, що лідери ЄС хочуть виділити ще 1,5 млрд євро із Європейського фонду миру для фінансування зброї, яку передають Україні.

Він заявляє, що в ЄС існує "готовність до світової війни" через ситуацію в Україні.

Тим часом, влада Риги закликала містян облаштувати підвали будинків під укриття.

Ворожий вплив

У Європі, здається, серйозно взялися за боротьбу зі шпигунством.

Вчора ми повідомляли, щоу у Німеччині затримали трьох підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю, а у Британії двох осіб офіційно звинуватили у шпигунстві на користь Китаю.

Сьогодні була нова порція новин з цього приводу.

ВМС Швеції підозрюють "тіньовий флот" Росії у шпигунстві.

"Ми знаходимо антени і щогли, які зазвичай не належать, наприклад, рибальським суднам, тож зрозуміло, що ми відчуваємо, що в тому, що рухається в морі, іноді є й інші цілі, пов'язані з їхньою діяльністю", – каже очільниця військово-морського флоту Єва Скуг Хаслум.

Напередодні на зустрічі ЄС з питань оборони і закордонних справ у Люксембурзі обговорювалися конкретні заходи для припинення цієї діяльності.

"Існує дуже широкий консенсус щодо того, що "тіньовий флот" є проблемою", – каже міністр закордонних справ Тобіас Білльстрьом.

А у Дрездені заарештовали асистента депутата Європарламенту від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Максиміліана Кра.

До речі, згідно зі свіжим опитуванням, молоді німці дедалі більше підтримують ультраправих.

Зазначається, що 43-річний Цзянь Г. нібито шпигував за китайським опозиційним рухом, а також передавав інформацію з Європарламенту до Китаю.

Сьогодні Європарламент відсторонив помічника з огляду на серйозність звинувачень.

За даними Wall Street Journal, США готують санкції проти китайських банків за допомогу РФ. Крім того, Сполучені Штати наклали нові санкції на Іран через кібератаки.

Спецслужби Німеччини попередили про підвищену загрозу терактів.

Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) попередило про загострення ситуації з безпекою в Німеччині у зв'язку з ескалацією близькосхідного конфлікту і діями РФ, яка, ймовірно, планує диверсії.

Глава німецької спецслужби Томас Гальденванг заявив, що Москва прагне розколоти суспільство і зміцнити сили на правому фланзі.

Глава BfV згадав на цьому тлі затримання минулого тижня двох німців російського походження, яких підозрюють у пошуку потенційних цілей для проведення диверсій проти німецької підтримки України.

Мабуть, ці побоювання також пов’язані і з прийдешнім 9 травня, яке є "скрєпними" для представників "русского міра".

Росія намагається розхитувати і Молдову.

У Молдові нагадали про штрафи за георгіївську стрічку на заходах 9 травня.

Поплічники олігарха-втікача Шора хотіли ввезти з Росії в Молдову понад $1 млн. Як розповів голова Генінспекторату поліції Молдови Віорел Чернеуцану, гроші призначалися для фінансування політичних партій у Молдові в інтересах "організованої злочинної групи Шор".

Олігарх-утікач Ілан Шор виступив за федералізацію Молдови, яка має відбутися за "посередництва" Росії.

"Я впевнений, що якщо створити придністровському регіону комфортні умови федералізації, чесні та справедливі, то за посередництва РФ це можливо", – сказав Шор.

У США занепокоєні через "міцні обійми" Росії та КНДР, яка, до речі, провела перші навчання з імітацією "ядерного пуску".

А розвідка Нідерландів повідомила, що торік у Європі зірвали щонайменш 10 ісламістських терактів.

МЗС обмежує "ухилянтів"

Для українських чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном, призупинили надання консульських послуг.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном був і залишається пріоритетом МЗС, проте у теперішніх умовах головним пріоритетом є боротьба за виживання України.

"Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна", – наголосив очільник МЗС.

Закордонні підрозділи ДП "Документ" призупинили видачу готових документів, що пояснюють технічними причинами.

Згодом МЗС пояснило, як довго не надаватиме консульські послуги чоловікам мобілізаційного віку.

Продовження пільгової торгівлі

Європарламент на голосуванні у вівторок підтримав продовження на один рік дії угоди про безмитну торгівлю продуктами харчування з Україною з додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів.

Нові правила передбачають, що Єврокомісія може швидко відреагувати та застосувати заходи, які вважає необхідними, у разі серйозних проблем на ринку ЄС чи однієї або кількох країн-членів через український агроімпорт.

Зокрема, передбачено запобіжник для низки продуктів – м’яса птиці, яєць, вівса, крупи, кукурудзи і меду – якщо імпорт перевищить середні обсяги імпорту у другій половині 2021 та у 2022-2023 роках, у такому разі тарифи може бути відновлено.

Після рішення Європарламенту останньою крапкою у продовженні угоди має стати рішення Ради ЄС.

Також Європарламент підтримав запобіжник від товарів, вироблених з використанням примусової праці і ухвалив директиву про "право споживача на ремонт".

Директива про "право споживача на ремонт" передбачає, що виробники повинні надавати можливість своєчасного і доступного за ціною ремонту та інформувати споживача про такі можливості.

Передбачається, що товари, які відремонтували за гарантією, отримають додаткове її продовження на ще один рік. Таким чином споживача заохочують продовжувати життя речей замість купівлі нових.

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