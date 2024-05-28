Договора с Португалией и Бельгией, власти Грузии обходят вето, снарядный саммит: новости дня

Сьогодні у Євросоюзі багато говорили про Україну: європейське турне Зеленського, саміт щодо снарядів у Чехії і засідання міністрів оборони країн ЄС.

Президент підписав нові безпекові угоди і пояснив, чи будуть вони працювати.

Про що говорили на засіданні міністрів оборони і коли очікувати перші партії снарядів в рамках чеської ініціативи?

Про все важливе і цікаве за вівторок, 28 травня, – в нашому дайджесті "Європейської правди".

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Безпекові угоди з Бельгією і Португалією

У вівторок тривало турне президента України Володимира Зеленського Європою. Нагадаємо, вчора він відвідав Іспанію, де лідери країн підписали двосторонню безпекову угоду.

А сьогодні Зеленський здійснив візити до Бельгії та Португалії, де також підписав двосторонні безпекові угоди.

За словами українського президента, безпекова угода з Бельгією передбачає щонайменше 977 млн євро військової допомоги Україні цього року, а також зобов'язання Брюсселя надавати Києву підтримку протягом десятирічного терміну дії угоди.

"Вперше в такій угоді вказана точна кількість винищувачів F-16 – 30 – які будуть поставлені в Україну до 2028 року, причому перші прибудуть вже цього року", – додав він.

До речі, Швецію попросили пригальмувати поставку винищувачів Gripen Україні через зосередження на поставках винищувачів F-16.

А ще, за результатами обговорень з бельгійським прем’єром, Володимир Зеленський повідомив, що Україна у цьому році може отримати 1,7 млрд євро від прибутків від заморожених у Бельгії російських активів.

Також, за словами президента, Бельгія буде виділяти кошти на відновлення Чернігівщини. Паралельно іде робота над тим, щоб в Україні відкрився офіс бельгійської агенції розвитку.

Українсько-португальську безпекову угоду тривалістю 10 років Зеленський та прем'єр Португалії підписали в офіційній резиденції останнього в Лісабоні.

Як оголосив Луїш Монтенегру на пресконференції, Португалія вже надала Україні 1000 тонн військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії. А протягом 2024 року – надасть зброї на суму 126 мільйонів євро.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що двосторонні безпекові угоди України з державами-партнерами будуть виконуватись попри те, що не передбачають юридично зобов'язувальних механізмів.

Коментуючи твердження, що безпекові угоди "не мають юридичної сили", Зеленський сказав, що вважає: "документ буде працювати, тому що ми його підписуємо на рівні лідерів", а підписанти також долучились до Вільнюської декларації.

Також, на думку Зеленського, позаяк домовленості підписуються на рівні лідерів, "вони повинні її виконувати, тому що вони є обличчям тієї чи іншої країни".

Серед пріоритетів ЄС – підтримка України

У вівторок, 28 травня, у Брюсселі відбулося засідання міністрів оборони країн Євросоюзу під головуванням топдипломата ЄС Жозепа Борреля. В засіданні взяв участь і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Учасники зустрічі обговорили підтримку України з боку Євросоюзу, а також підібили підсумки різних поточних військових ініціатив.

Міністри оборони схвалили висновки щодо безпеки та оборони ЄС, де визначили п'ять пріоритетів відповідної політики, серед них згадується й підтримка України.

Першим пріоритетом у повідомленні вказана "непохитна підтримка України з боку ЄС", зокрема в контексті використання Європейського фонду миру для постачання військової допомоги та навчання військових у межах місії EUMAM.

На зустрічі міністрів оборони, серед іншого, обговорили можливість тренувань українських військових на території України західними інструкторами, але єдності у цьому питанні немає.

"Зі зв’язаною за спиною однією рукою"

Ну і, звісно же, міністри оборони країн ЄС обговорили можливе послаблення обмежень на застосування західної зброї по російській території, але це рішення, які індивідуально повинні ухвалювати самі держави-члени.

Нагадаємо, що цю тему останнім часом активно обговорюють на Заході.

Боррель зазначив, що деякі країни у минулому були проти застосування їхнього озброєння по цілях у Росії, але останнім часом змінили свою позицію.

Однак він не став називати держави, які змінили свою думку, як і не зміг назвати число цих країн.

Ще перед зустріччю міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен наголосила на праві України завдавати ударів по цілях на території РФ.

"Цілком очевидно, що вони (українці – Ред.) повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", – підкреслила Оллонгрен.

За її словами, зараз Україна бореться "зі зв’язаною за спиною однією рукою".

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала підтримав позицію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Французький президент Емманюель Макрон вважає, що Київ має право уражати військові об'єкти на території Росії, звідки здійснюються обстріли України.

Президент України Володимир Зеленський сподівається на позитивний результат щодо дозволу від деяких партнерів завдавати ударів по РФ їхньою зброєю.

До речі, Макрон заявив, що зустрінеться з Зеленським у Нормандії 6 червня.

Cнарядний саміт в Празі

Сьогодні у Празі стартував неанонсований саміт щодо снарядів для ЗСУ.

За словами прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, як передає кореспондент "Європейської правди" з місця події, перша партія артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи надійде до України "найближчими днями".

Фіала повідомив, що станом на зараз 15 країн Європейського Союзу та НАТО вже надали понад 1,6 мільярда євро на чеську ініціативу, й ці зусилля "незабаром покращать обороноздатність України".

Данська прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен заявила, що Україна може розраховувати на отримання 500 тисяч артилерійських снарядів до кінця 2024 року в межах цієї ініціативи.

А ще Нідерланди оголосили про ініціативу для поставки Україні системи Patriot, а Зеленський розповів про домовленості з Іспанією про посилення ППО.

Парламент Грузії подолав вето президентки

Парламент Грузії подолав вето президентки на закон про "іноагентів".

Якщо президентка відмовиться від підписання, закон у п'ятиденний термін підпише й опублікує голова парламенту – Шалва Папуашвілі. Це означає, що закон про "іноагентів" у Грузії набуде чинності на початку червня.

Генсек Ради Європи засудила ухвалення скандального закону в парламенті Грузії, а ЄС розглядає "всі варіанти" після ухвалення в Грузії закону про "іноагентів".

Різне щодо України

Швеція надасть Україні понад $60 млн для допомоги енергосистемі Україні.

Зеленський: Якщо Байден не приїде на Саміт миру, Путін аплодуватиме стоячи.

В Ірландії невдовзі закриють десятки пунктів розміщення українських біженців.

Визнання Палестинської держави

Іспанія, Ірландія та Норвегія офіційно визнали державність Палестини.

Президент Фінляндії допустив визнання Палестинської держави, а парламент Данії не підтримав визнання Палестини.

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