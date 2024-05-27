ЗСУ чекають військових з Франції, безпекова угода з Іспанією, санкції для Медведчука: новини дня

Країни НАТО обговорюють підтримку України на її території.

Зеленський підписав вже десяту безпекову угоду – з Іспанією, завтра відвідає Португалію.

Рада ЄС ухвалила новий санкційний режим проти росіян, а також ввела санкції проти Медведчука і пов’язаного з ним онлайн-ЗМІ, яке сприяє дестабілізації України, Євросоюзу і їхніх партнерів.

А ще – боротьба за Грузію і проблемна Угорщина.

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Про все важливе і цікаве за понеділок, 27 травня, – в огляді "Європейської правди".

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Безпекова угода з Іспанією

Україна та Іспанія підписали угоду у сфері безпеки. Для цього український президент спеціально прибув до Мадриду. В аеропорту Володимира Зеленського особисто зустрів король Іспанії Феліпе VI.

За словами президента, угода з Іспанією передбачає €1 млрд військової допомоги для України на поточний рік.

"На цей рік ми зафіксували 1 млрд євро військової допомоги, і на період до 2027 року – 5 млрд для України від Іспанії через Європейський фонд миру", – повідомив президент.

Ця угода, як і аналогічні, укладені з іншими державами, діятиме протягом 10 років із дати її підписання. З текстом угоди можна ознайомитися за посиланням.

На тлі візиту українського президента до Іспанії у ЗМІ "злили" деталі щодо нового пакету допомоги Україні.

Як повідомило видання El Pais, Іспанія відправить Україні ракети до систем протиповітряної оборони Patriot і танки Leopard 2A4 в межах оголошеного раніше пакета допомоги.

Джерела розповіли виданню, що пакет включатиме десяток ракет Patriot, 19 вживаних танків Leopard 2A4 німецького виробництва, а також інше озброєння іспанського виробництва, зокрема, засоби боротьби з безпілотниками і боєприпаси.

А завтра Володимир Зеленський прибуде до Португалії.

Підтримка НАТО на території України?

Німецьке видання Bild пише, що у НАТО обговорюють можливість деякої підтримки України на її території.

Зокрема, деякі країни Північноатлантичного альянсу готові розширити підтримку Києва і діяти безпосередньо на території України у сфері навчань та постачання озброєнь; також у НАТО обговорюють закриття неба над західною частиною України.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що перші з французьких інструкторів невдовзі приїдуть знайомитися з можливостями українських навчальних центрів.

Згодом Міністерство збройних сил Франції заявило, що відправлення французьких військових інструкторів в Україну для навчання військовослужбовців ще опрацьовується.

А, за словами двох джерел Bild, Польща працює над створенням коаліції для "розширеної протиповітряної оборони" західної частини України. Однак ця коаліція ще не сформована.

На зазначені плани наразі немає схвалення США, а також Німеччини.

Канцлер Олаф Шольц висловив критичне ставлення до будь-якої прямої підтримки України і нещодавно відкинув плани спільної протиповітряної оборони України.

Німеччина й далі проти прикриття неба над Україною силами НАТО.

Тим часом, Парламентська асамблея НАТО закликала уряди держав Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по цілях на території Російської Федерації.

Якщо більш коректно, то у тексті декларації міститься заклик до урядів країн Альянсу "підтримати Україну в її міжнародному праві захищати себе, скасувавши деякі обмеження на використання зброї, наданої союзниками по НАТО, для ударів по законних цілях у Росії".

Парламентська асамблея інституційно відокремлена від НАТО, але слугує важливою ланкою між Альянсом і парламентами країн-членів, а також між НАТО та іншими країнами та інституціями.

До речі, частково визнане Косово 27 травня стало асоційованим членом Парламентської асамблеї Північноатлантичного Альянсу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.

Рада міністрів ЄС і ізоляція РФ

У понеділок в Брюсселі відбулося засідання Ради міністрів закордонних справ країн Євросоюзу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба скористався можливістю і під час онлайн-звернення закликав пришвидшити постачання додаткових систем ППО і також підтримати удари України по військових цілях на території РФ.

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив, що Кулеба і міністри ЄС обговорили подальшу військову підтримку Києва та зняття заборони на удари західною зброєю по Росії.

"Деякі держави-члени знімають обмеження, аби Україна могла використовувати військову допомогу для відповіді на удари по території, з якої ведуться обстріли, і це не лише окупована російськими військами (територія. – Ред.)", – сказав Боррель.

А ще міністри закордонних справ країн-членів ЄС ухвалили новий санкційний режим проти осіб, відповідальних за порушення прав людини у Росії, та затвердили перші санкції у його межах.

Рада ЄС затвердила створення нового санкційного режиму у відповідь на систематичні репресії, які здійснює російська влада проти нелояльних до режиму. З такою пропозицією виступив головний дипломат Євросоюзу після смерті в ув’язненні критика Путіна Алексєя Навального.

Крім того, Рада ЄС вирішила запровадити санкції проти двох фізичних осіб та онлайн-ЗМІ Voice of Europe, відповідальних за пропагандистські дії, спрямовані проти громадянського суспільства в ЄС та його сусідніх країнах.

Зазначається, що Voice of Europe бере участь у систематичній міжнародній кампанії маніпулювання ЗМІ та спотворення фактів з метою дестабілізації України, ЄС та його держав-членів.

У затвердженому санкційному списку також дві особи, тісно пов’язані з Voice of Europe: Віктор Медведчук та Артем Марчевський.

Польща обмежує пересування російських "дипломатів", а у Латвії видали 34 розпорядження про виїзд громадянам Росії.

У Німеччині до 3,5 років засудили ексофіцера Бундесверу за шпигунство на користь РФ, а у Франції викрили фірму, що допомагала обходити санкції проти Росії.

Проблемна Угорщина

Близько 41% резолюцій ЄС щодо України були заблоковані Угорщиною, констатує міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Європейський фонд миру заблокований, перемовини щодо вступу України до ЄС перебувають в заручниках в Угорщини. І я можу продовжувати: Європейський фонд миру для Вірменії, декларація щодо Грузії – по суті всі наші обговорення і рішення блокуються лише однією країною", – зазначив він.

Глава МЗС Литви додав, що ЄС має почати розглядати це як систематичний підхід, спрямований проти будь-яких зусиль ЄС відігравати значну роль у зовнішній політиці.

"Я знаю, що це може виглядати як недипломатичний вчинок, тому що ви знаєте, що ми добрі та ввічливі люди, але я думаю, що це зайшло надто далеко", – резюмував Ландсбергіс.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала Угорщину припинити блокаду допомоги Україні на рівні ЄС.

Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив, що внески Угорщини в Європейський фонд миру не будуть спрямовуватись на будь-яку військову допомогу Україні.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто розповів, що на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок його "атакували" колеги з кількох держав, проте він не поступився і зберіг опозицію військовій підтримці України.

А ще главу МЗС Угорщини обурили вигадані "плани" про призов громадян ЄС на війну в Україні.

Петер Сійярто зробив серію заяв щодо "неприпустимості призову громадян ЄС для участі у війні на боці України", хоча про існування таких ідей нічого не відомо, а питання військової служби та призову регулюються кожною країною на національному рівні.

Боррель нагадав Сійярто, що ЄС не має повноважень "призивати" на війну в Україні.

Саміт миру

Володимир Зеленський заявив, що 90 країн підтвердили участь у Саміті миру, який проходитиме в середині червня в Швейцарії.

Як пише агентство Bloomberg, в Євросоюзі думають над участю РФ в наступному саміті миру восени.

Німеччина виділяє 60 млн євро на гуманітарну допомогу Україні.

Боротьба за Грузію

Вже завтра парламент Грузії планує подолати вето на закон про "іноагентів".

Майже гарантовано, що вето буде подолано, адже у партії влади разом із сателітами голосів для цього достатньо. У разі подолання вето закон буде схвалений остаточно.

Президентка Саломе Зурабішвілі у своїх зауваженнях до закону вказувала, що він "за духом російський" і суперечить чотирьом статтям конституції Грузії.

Вчора у Тбілісі пройшла нова масштабна акція протесту проти закону про "іноагентів".

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що на Грузію чекають вирішальні місяці для її євроатлантичного майбутнього.

Про вирішальну фазу боротьби за Грузію читайте в колонці професора Грузинського технічного університету Амірана Хевцуріані.

Серед іншого, Хевцуріані зазначає, що у цьому геополітичному конфлікті вирішується доля і Вірменії, яка тепер відкрито коригує свій зовнішньополітичний вектор на користь Заходу, що вже довело Кремль до істеричного виклику посла для консультацій.

В неділю в Єревані десятки тисяч мітингарів вимагали відставки прем'єра Вірменії.

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