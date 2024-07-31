Перші F-16 в Україні, обшуки у парламенті Молдови, кібератаки на Олімпіаду: новини дня

Безумовно, головна новина дня – перші американські винищувачі в Україні! Джерела Bloomberg зазначають, що кількість літаків поки "невелика".

Київ не збирається скасовувати санкції проти "Лукойлу" попри погрози Словаччини.

В країнах Балтії попереджають про загрозу для ЄС через рішення Угорщини спростити в’їзд для росіян і білорусів, а також нагадують про невикористані способи завадити Будапешту.

А ще: реакція США на антизахідні дії влади Грузії, кібератаки та шпигуни, тощо.

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Про все важливе і цікаве за середу, 31 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Перші F-16 в Україні

У ніч проти 31 липня росіяни атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 89-ма ударними дронами типу "Shahed", усі повітряні цілі вдалося знищити.

Після цього високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав посилити військову допомогу Україні.

"Українці потребують допомоги. Невідкладне надання більшої кількості засобів протиповітряної оборони та військової техніки є вкрай важливим", – додав топдипломат ЄС.

Додатково посилити протиповітряну оборону України мають американські винищувачі F-16. Агентство Bloomberg повідомило, що Україна вже отримала перші літаки.

Джерела агентства зауважують, що кількість літаків "невелика".

ЗМІ раніше писали, що Україна очікує отримати від західних партнерів 6 літаків F-16 цього літа і загалом до 20 літаків – до кінця року.

Щодо санкцій проти "Лукойлу"

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна не скасує санкції проти "Лукойлу", вони не загрожують Словаччині.

"Маємо повне розуміння Брюсселя в цьому питанні", – підкреслив він.

Заява Шмигаля з'явилась після того, як словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо пригрозив наслідками в разі, якщо Київ не відновить транзит нафти російського "Лукойлу".

Лідер ультраправої Словацької національної партії (SNS), яка входить до урядової коаліції, та віцеспікер парламенту Андрей Данко заявив про плани поїхати до Росії.

Данко виправдав свою поїздку до Росії нещодавнім припиненням Україною поставок російської нафти "Лукойлу" до Словаччини та Угорщини. На думку лідера SNS, таке рішення "зі злості" ухвалив Володимир Зеленський.

Зазначимо, що Данко й раніше відзначався проросійськими заявами. У лютому він заявив, що Росія "не є агресором" у повномасштабній війні проти України, а "захищає свої інтереси".

Нагадаємо, на початку липня прем’єр Угорщини Віктор Орбан відвідав Київ, а після цього – Москву та Пекін. В ЄС засудили ці "вояжі", особливо на тлі головування Угорщини в Раді ЄС.

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг назвав поїздку Орбана самопіарним вчинком.

Загроза для ЄС через Угорщину

У липні Угорщина спростила умови в’їзду для росіян і білорусів.

Будапешт заявив, що багато з них будуватимуть атомну електростанцію з використанням російських технологій.

Глава МЗС Естонії заявив, що рішення Угорщини загрожує Євросоюзу, а міністр закордонних справ Литви нагадав, що у країн ЄС є невикористані способи обмежити в'їзд російських громадян до Шенгенської зони.

Ця тема в програмі CNN Prima News призвела до суперечки між євродепутатами від Чехії.

На думку депутатки Європарламенту від "Піратів" Маркети Грегорової рішення Угорщини є серйозним ризиком для безпеки, і Євросоюз також повинен розглянути питання про виключення Угорщини з Шенгенської зони.

Депутат Європарламенту, обраний за списком партії "Досить!", Ондржей Достал припустив, що вже в першій хвилі "сюди потрапили якісь неонацисти, бандити, мафіозі, злочинці і тому подібне".

У відповідь Грегорова назвала Ондржея Достала "проросійським покидьком".

За його словами, міністр закордонних справ від "Піратів" Ян Ліпавський підтримує "агітацію бандерівців і неонацистів з "Азова".

Слід зазначити, що лідерка партії "Досить!" Катержина Конечна (вона також входить до Компартії Чехії й Моравії") обурилась візитом до Праги бійців Третьої окремої штурмової бригади і колишніх бійців Азову.

А ще, як пише Politico, Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про вибори у Венесуелі. Хоча, в Будапешті назвали "фейком" блокування заяви ЄС щодо Венесуели.

G7 вимагає від Венесуели показати справжні результати виборів.

Антизахідні дії влади Грузії

США заморожують $95 млн допомоги Грузії через антизахідні дії влади.

"Антидемократичні дії та неправдиві заяви грузинського уряду несумісні з нормами членства в ЄС та НАТО", – прокоментував рішення державний секретар США Ентоні Блінкен.

А прем’єр-міністру Грузії Іраклію Кобахідзе довелось виправдовуватись за присутність на церемонії інавгурації нового президента Ірану після критики опозиції.

"Іран є дуже важливою державою в регіоні. З огляду на це, на інавгурацію прибули практично всі держави регіону. На цій інавгурації був присутній особистий представник Жозепа Борреля, особистий представник генерального секретаря ООН… Регіон був представлений на найвищому рівні. Там були, зокрема, прем'єр-міністри Азербайджану та Вірменії", – заявив Кобахідзе.

Коментуючи візит Кобахідзе на інавгурацію іранського президента, голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що Іран не є співучасником Росії у війні проти України.

Іранські посадовці перебувають у санкційних списках держав Заходу за надання військової підтримки РФ, а також – за придушення насильницьких протестів та порушення верховенства права в країні.

Кібератаки, шпигуни, держзрадники

Франція зірвала майже 70 кібератак, пов’язаних із Олімпійськими іграми, а МЗС Німеччини вперше з 1989 року викликало посла Китаю у зв’язку з кібератакою 2021 року на картографічне відомство.

У Словенії завершили суд над парою шпигунів з Росії, ЗМІ пишуть, що їх везуть на обмін. Ймовірно, під обмін потрапить і німець, якого помилував диктатор Лукашенко.

У Німеччині сподіваються, що помилуваний у Білорусі німець скоро повернеться додому.

У парламенті Молдови провели обшук, пов’язаний зі справою щодо держзради. Після обшуків затримали двох людей за підозрою у держзраді.

У викладача вишу в Польщі знайшли особисті дані військових, триває розслідування.

Тим часом, Латвії, можливо, стане трохи легше. Країна завершила будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю.

Щодо настроїв в різних країнах

Американці розділилися щодо того, чи повинні США допомагати Україні, а ймовірна кандидатка в президенти Сполучених Штатів від демократів Камала Гарріс знищила перевагу Дональда Трампа у семи ключових штатах.

Time пише про "прохолодні" відносини між Камалою Гарріс та Зеленським.

Підтримка партії президента Туреччини Ердогана – найнижча з часу приходу до влади у 2002 році.

63% латвійців вважають війну в Україні найбільшою проблемою ЄС. Разом з тим, зменшилося число латвійців, які підтримують перемогу України над Росією.

Решта новин

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У Литві знадобиться ще три дні, щоб повернути світло усім споживачам після руйнівного буревію. У Франції через наслідки буревію під загрозою плани 80 тисяч пасажирів залізниці. Нагадаємо, в країні триває літня Олімпіада.

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