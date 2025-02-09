Маск не будет покупать TikTok, Балтия вышла из сети РФ, встреча друзей Орбана: новости выходных

Зеленський анонсував насичені дипломатією тижні. Він хоче обговорити з командою Трампа, у першу чергу, гарантії безпеки для України. Серед іншого, будуть говорити і про українські ресурси.

Шольц критикує цю ідею президента США: Німеччина допомагає Україні, не очікуючи, що згодом за це заплатять.

Фінляндія зафіксувала порушення свого повітряного простору урядовим літаком РФ.

Німецький Бундесвер виявив підозрілі безпілотники над базою, де навчають українських військових, а в аеропорту Софії затримували рейси через невідомий дрон.

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А ще: "проросійські" гроші для номінанта Трампа на посаду директора ФБР, масштабна зустріч ультраправих у Мадриді, протести проти правого екстремізму у Німеччині.

Ще дуже багато важливого і цікавого за вихідні, 8 та 9 лютого, – в дайджесті "Європейської правди".

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Команди Трампа і Зеленського готують зустріч

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "наступні тижні можуть бути дуже насиченими у дипломатії".

За його словами, плануються зустрічі та переговори на рівні команд із адміністрацією американського президента Дональда Трампа.

Президент додав, що українські й американські команди вже опрацьовують деталі.

7 лютого Трамп заявив, що може провести зустріч із Зеленським уже наступного тижня.

Головне питання, яке планують обговорити з американською командою – гарантії безпеки. Про це він сказав у інтерв’ю агентству Reuters.

Зеленський заявив, що для нього важливо зустрітися з Трампом до того, як президент США зустрінеться з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Також президент України додав, що не знає, про які "компроміси можна говорити за столом переговорів, ми до цього ще не дійшли".

"Важливо, щоб люди розуміли, що Україна веде переговори, а не приймає ультиматуми від Росії", – підсумував він.

У цьому ж інтерв’ю агентству Reuters Зеленський сказав, що в межах потенційної "угоди" з адміністрацією Трампа дві країни можуть спільно розробляти корисні копалини на українській території.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову розкритикував озвучену президентом США Дональдом Трампом ідею пов'язати надання Україні військової допомоги з доступом до корисних копалин країни.

"Україна зазнає нападу, і (Німеччина) допомагає їй, не очікуючи, що згодом за це заплатять. Такою має бути позиція кожного", – підкреслив він.

Американське видання New York Post стверджує, що президент США Дональд Трамп визнав свою телефонну розмову з правителем Росії Владіміром Путіним.

Трамп каже про враження, що Путіну "не байдуже" до того, скільки людей гине на полі бою, і він "хоче, щоб люди припинили помирати".

Він додав, що має "конкретний план" для припинення війни.

"Сподіваюсь, це буде швидко. Щодня помирають люди. Ця війна в Україні така жахлива. Я хочу припинити цю кляту річ", – сказав Трамп.

Щодо Росії і її впливу

Газета The Washington Post пише, що номінант Дональда Трампа на посаду директора ФБР Кеш Патель отримав гонорар від проросійської кінокомпанії.

Як зазначається, Патель минулого року отримав $25 тисяч від кінокомпанії, що належить громадянину Росії, який також має громадянство США і випускає програми, що пропагують теорії змови "глибинної держави" та антизахідні погляди, що просуваються Кремлем.

Фінляндія зафіксувала порушення свого повітряного простору урядовим літаком РФ.

Німецький Бундесвер виявив підозрілі безпілотники над базою, де навчають українських військових, а в аеропорту Софії затримували рейси через невідомий дрон.

Російське видання "Комерсант" дізналось, що угорський трейдер MET Group може стати основним постачальником газу в Придністров'я після 10 лютого, коли закінчаться кошти гранту ЄС у 20 мільйонів євро.

Видання зазначає, що після 10 лютого має розпочатися наступний етап допомоги Придністров'ю, але вже за кошти РФ.

До речі, у Єврокомісії заявили про потребу незалежності від енергоресурсів з РФ на 100%.

Естонія, Латвія та Литва офіційно від’єдналися від енергосистеми Росії і остаточно синхронізували свої енергосистеми з Європою. Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас висловив переконання, що це зміцнює енергетичну безпеку та забезпечує стабільність.

А прем'єр Грузії, нагадаємо, обіцяє і надалі проводити "прагматичну політику" щодо Росії. Водночас у Тбілісі продовжують протистояти Заходу.

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі накинувся на ЄС через критику чинної ситуації в країні, а прем'єр країни Іраклій Кобахідзе заявив, що створення в Грузії спільної з Радою Європи комісії для можливого пом'якшення закону про "іноагентів" втратило актуальність.

Нагадаємо, цього тижня парламент Грузії позбавив мандатів майже всіх опозиційних депутатів, які бойкотують його роботу.

Також парламент за два дні ухвалив новий пакет репресивних законів.

У грудні Михеїла Кавелашвілі призначили на посаду президента Грузії за новою процедурою без прямого народного голосування.

До речі, одне з останніх досліджень громадської думки у Грузії показало, що Саломе Зурабішвілі вважає легітимною президенткою більше людей, ніж частка тих, хто визнає легітимність призначеного владою Михеїла Кавелашвілі.

Зустріч друзів Орбана

Лідери ультраправих партій, що входять до третього за величиною об'єднання Європарламенту "Патріоти за Європу" у суботу зібрались на масштабну зустріч у Мадриді під гаслом "Зробимо Європу знову великою".

У заході взяли участь прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні, а також неформальна лідерка французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен і лідер нідерландської Партії свободи Герт Вілдерс.

Присутні на зустрічі привітали повернення Дональда Трампа до влади.

Нещодавно Орбан заявив, що разом із початком другого президентства Дональда Трампа він розпочинає нову фазу наступу, "метою якого є окупація Брюсселя".

Протести проти ультраправих у Німеччині

Тим часом у містах Німеччини пройшли багатотисячні акції проти правого екстремізму.

Сотні тисяч людей у низці міст країни знову вийшли на вулиці на акцію проти правого екстремізму та на підтримку різноманітності.

Мітинги проти правого екстремізму і проти співпраці з "Альтернативою для Німеччини" знову відбулися в багатьох містах.

У Мюнхені люди протестували під гаслом "Демократія потребує тебе".

За даними поліції, на акцію зібралося понад 200 тисяч осіб, організатори кажуть про більш ніж 320 тисяч учасників.

Організатори пояснили, що хотіли послати "потужний сигнал на підтримку різноманітності, людської гідності, згуртованості та демократії" напередодні загальних виборів.

Нагадаємо, 29 січня в Бундестазі була ухвалена пропозиція ХДС/ХСС щодо посилення міграційної політики завдяки голосам ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Голосування стало переломним, оскільки зламало багаторічний консенсус німецьких політичних партій щодо відмови від співпраці з крайніми правими. Воно призвело до масових протестів у Німеччині проти співпраці консерваторів з "АдН".

Фаворит на посаду наступного канцлера Німеччини Фрідріх Мерц вкотре заявив, що його опозиційний блок ХДС/ХСС за жодних обставин не спріпрацюватиме з ультраправою "Альтернативою для Німеччини.

А посол України закликав німецьких політиків не недооцінювати загрозу РФ у виборчій кампанії.

Різне щодо України

У Литві за тиждень зібрали майже 900 тисяч євро на дрони і антидронні засоби для України.

Зеленський призначив нового посла України в Молдові, всупереч очікуваній кандидатурі.

Посол у Польщі підтвердив початок ексгумацій жертв Волинської трагедії навесні.

У Чехії розслідують можливе незаконне перевезення безпілотників в Україну.

Трамп щодо Гази, Ірана і КНДР

Агентство Reuters пише, що до списку санкцій Трампа потрапив прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, який видав ордер на арешт очільника Кремля Владіміра Путіна.

Як відомо, 6 лютого американський президент президент США підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду, головною причиною чого став ордер на арешт проти топпосадовців Ізраїлю, зокрема премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

Нетаньягу та ексочільник Міністерства оборони країни Йоав Галант звинувачуються у воєнних злочинах та злочинах проти людяності під час конфлікту з Палестиною.

Досудова палата МКС визнала, що є підстави вважати, що Нетаньягу і Галант навмисно і свідомо позбавили цивільне населення Гази предметів, необхідних для виживання – їжу, воду, ліки та медичне приладдя, а також паливо та електрику.

Раніше Трамп припустив, що "США візьмуть під свій контроль сектор Гази", а мешканців анклаву слід переселити в інші країни.

"Ми не поспішаємо з цим", – сказав Трамп 7 лютого.

Він зазначив, що це план був "добре сприйнятий".

"По суті, Сполучені Штати розглядатимуть його як операцію з нерухомістю, де ми будемо інвестором у цій частині світу. Нам там ніхто не потрібен. Це (контроль над сектором Гази – ред.) буде передано нам Ізраїлем. Вони дивитимуться на це з погляду безпеки", – проінформував американський президент.

Трамп зауважив, що військова присутність чи щось інше не розглядається.

На тему Близького Сходу додамо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав до повного зняття санкцій із Сирії. За даними агентства Bloomberg, Євросоюз може скасувати ще частину санкцій проти цієї країни.

А ще новий американський президент розраховує на "угоду" з Іраном, а також планує продовжити співрацю з Кім Чен Ином.

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