Макрон предлагает перемирие, теракт на западе Германии, новое правительство Австрии: новости дня

На вчорашньому саміті у Лондоні лідери країн Європи попередньо домовилися про те, що першим рівнем гарантій безпеки для України будуть озброєнні ЗСУ. Президентка Єврокомісії наголошує: Україну треба перетворити "на сталевого дикобраза, який не перетравлюється потенційними загарбниками".

А ще на зустрічі у Британії досягли згоди, що гарантії безпеки для України слід розробляти "пліч-о-пліч зі США".

І хоча британський прем’єр підкреслює, що угоди з США про мінерали недостатньо для гарантій безпеки Україні, він наголошує на залученні американців до співпраці після суперечки у Білому домі 28 лютого.

Франція видається більш рішучою у питанні автономності Європи.

Все важливе і цікаве за 3 березня – в дайджесті "Європейської правди".

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Результати саміту у Лондоні

На вчорашньому саміті у Лондоні лідери держав Європи ухвалили попередню домовленість про те, що першим рівнем гарантій безпеки Україні має стати підтримка і посилення збройних сил України.

Про це кореспондентові "Європейської правди" повідомив обізнаний з перебігом перемовин високопосадовець ЄС.

Посадовець повідомив, що серед лідерів держав та організацій, які брали участь у саміті, мала місце широка підтримка стратегії "миру через силу", яка передбачає посилення підтримки України та додатковий тиск на Росію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після саміту заявила, що Україну потрібно поставити в позицію сили шляхом надання їй засобів захисту.

"Це фактично перетворення України на сталевого дикобраза, який не перетравлюється потенційними загарбниками", – сказала вона.

Прем'єр Британії Кір Стармер підтвердив плани "коаліції охочих" для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди щодо України і Лондон відіграватиме в ній ключову роль.

"Велика Британія готова разом з іншими підтримати це чоботами на землі і літаками в повітрі", – заявив він.

Кір Стармер також оголосив про надання Україні близько 2 мільярдів доларів на зенітні ракети.

Міністр оборони Рустем Умеров пояснив, що у межах цієї ініціативи Україна отримає понад 5 000 ракет-перехоплювачів LMM (Lightweight Multirole Missile) RapidRanger та пускові установки до них.

"LMM – це високоточні ракети-інтерсептори (перехоплювачі), які ефективно знищують дрони Shahed. Вони вже довели свою ефективність у боях 2022-2024 років", – пояснив міністр.

Речник британського прем’єра Кіра Стармера каже, що на столі переговорів є кілька пропозицій щодо можливого припинення вогню в Україні.

Варіанти припинення вогню

Президент Франції і прем’єр Британії мають ідею щодо початкового "часткового" припинення бойових дій між РФ та Україною – у небі, на морі та щодо атак на об’єкти енергосистеми.

Про це повідомив Емманюель Макрон. Він назвав перевагою такого "часткового" перемир’я те, що його дотримання можливо буде якось виміряти і проконтролювати, тоді як протяжність сухопутного фронту є велетенською і там контролювати це буде набагато важче.

Він не довіряє тому "перемир’ю", про яке можуть домовитись США і Росія, та переконаний, що Путін добиватиметься приниження України та передусім її роззброєння.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро пояснює, що "часткове перемир’я" у російсько-українській війні могло би стати передумовою для переговорів про масштабнішу домовленість, а також дозволить побачити, чи готова Москва виконувати якісь домовленості.

При цьому у Лондоні кажуть, що спільного бачення "часткового перемир’я", згаданого Макроном, поки немає.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі розповів держсекретарю США Марко Рубіо про саміт лідерів щодо України.

А президент України Володимир Зеленський провів відео-розмову з президентами Латвії, Литви та Естонії.

Європа все ще сподівається на США

Як повідомило "Європейській правді" джерело, на саміті у Лондоні досягнули "твердої згоди" про те, що майбутні європейські внески в додаткові гарантії безпеки "повинні розроблятися пліч-о-пліч зі США".

При цьому британський прем’єр Кір Стармер вважає, що угоди про мінерали з США недостатньо для гарантій безпеки Україні.

Він переконаний у можливості долучити США до зусиль з гарантування миру в Україні.

"Я би не йшов цією дорогою, якби я не вірив, що можливий позитивний результат, який полягатиме у тому, щоби забезпечити, що ми разом – Україна, Європа та США – зможемо рухатися до сталого миру", – заявив він.

Нагадаємо, 28 лютого український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після сварки з президентом США Дональдом Трампом і американським віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер не думає, що США скасують допомогу Україні, а також вважає, що Трамп щиро прагне миру в Україні.

Він зазначив, що Велика Британія повинна зміцнювати свої відносини зі США "для нашої безпеки, для наших технологій, для нашої торгівлі та інвестицій". Він сказав, що США "завжди будуть незамінними" для Британії.

Голова німецької партії ХДС та майбутній канцлер Фрідріх Мерц вважає, що скандал у Білому домі був навмисною ескалацією.

На його думку, це тривожний сигнал для європейців та їхніх оборонних можливостей.

"Я за те, щоб підготуватися до того, що в найближчі роки і десятиліття нам доведеться робити набагато, набагато більше для власної безпеки", – сказав Мерц.

За даними ЗМІ, нова влада Німеччини розглядає 900 млрд євро нових боргів для оборони та інфраструктури.

Водночас Мерц наголосив, що виступає за те, щоб "зробити все можливе, щоб утримати американців в Європі". Мерц додав, що, на його думку, США також зацікавлені в цьому.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запросив лідерів своєї Соціал-демократичної партії та опозиційного блоку ХДС/ХСС, який здобув перемогу на виборах, щоб поінформувати про розвиток подій після скандалу між США та Україною.

Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас заявив про необхідність зберігати холоднокровність для того, щоб вирішити суперечності між Україною і США.

Трамп продовжує атакувати

Після лондонського саміту президент України Володимир Зеленський заявив, що до угоди про завершення війни "ще дуже й дуже далеко".

Це знову розлютило Дональда Трампа.

"Це найгірша заява, яку тільки міг зробити Зеленський, і Америка більше не буде з цим миритися!" – написав президент США.

Він продовжив звинуваченням на адресу президента України, нібто той не хоче миру.

Крім того, американський президент звернув увагу на те, що Європа на зустрічі із Зеленським "прямо заявила, що вони не можуть виконати свою роботу без США".

"Можливо, не найкраща заява, яку можна було зробити з точки зору демонстрації сили проти Росії. Про що вони думають?", – зазначив Трамп.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Майк Волц заявив, що адміністрація США хоче почути від президента України Володимира Зеленського, що він шкодує про суперечку, яка сталась в Овальному кабінеті минулої п'ятниці.

Нагадаємо, через сварку 28 лютого Україна та США так і не підписали рамкову угоду про надра.

Волц аткож натякнув, що адміністрація президента Дональда Трампа готова відновити роботу з Україною над угодою щодо забезпечення доступу до рідкісноземельних мінералів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий ще раз зустрітися з очільником Білого дому Дональдом Трампом, якщо той запросить його.

Водночас Зеленський дав зрозуміти, що для того, щоб ця поїздка відбулась, ще одна зустріч у Білому домі має бути "серйозною".

"Ми гідні рівноправного діалогу", – заявив український президент.

З початком свого другого президентського терміну Трамп демонструє серйозний розворот американської адміністрації в бік Росії.

Президент США Дональд Трамп вважає, що у нього є більш нагальні питання, ніж "непокоїтися через Путіна".

"Ми повинні менше непокоїтися через Путіна, а більше – про банди мігрантів-ґвалтівників, наркобаронів, убивць і людей з психіатричних лікарень, які в'їжджають в нашу країну, щоб ми не стали такими, як Європа!" – написав Трамп.

The New York Times пише, що глава Пентагону розпорядився згорнути наступальні кібероперації проти Росії. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро висловив своє здивування повідомленнями про те, що міністр оборони США Піт Гегсет наказав припинити наступальні кібероперації проти Росії.

Франція налаштована більш рішуче?

Франція видається більш рішучою у питанні автономності Європи. Звідти не так гучно і помітно лунають заклики про важливість Сполучених Штатів для безпеки континенту.

Натомість французи закликають активізувати пошуки можливостей для заміни американців у безпекових питаннях.

Нагадаємо, на вихідних колишній президент Франції Франсуа Олланд заявив, що уряд Сполучених Штатів на чолі з президентом Дональдом Трампом більше не є союзником Європи.

А сьогодні прем’єр-міністр Франції Франсу Байру припустив, що у США президента України Володимира Зеленського примушували капітулювати перед агресором.

"Події прискорюються. У п'ятницю ввечері в Овальному кабінеті Білого дому перед об’єктивами телекамер з усього світу розгорнулася приголомшлива сцена, позначена жорстокістю і бажанням принизити, метою якої було змусити президента України Володимира Зеленського капітулювати перед вимогами його агресорів", – заявив Байру.

Він додав, що "усе це перед камерами з усієї планети було зведено до одного речення: або ви знаходите угоду з Путіним, або ми вас залишимо напризволяще".

"Заради честі демократичної відповідальності, заради честі України і, наважуся сказати, заради честі Європи, президент Зеленський не піддався, і я думаю, що ми можемо бути вдячні йому за це", – підкреслив прем’єр-міністр Франції.

Тиждень тому президент Емманюель Макрон провів у США переговори з Дональдом Трампом.

Тепер Макрон допускає розміщення французької ядерної зброї на території союзників – щоб замінити США, які мають розміщену у Європі ядерну зброю.

Крім того, минулого тижня французький депутат Європарламенту від групи Renew Крістоф Грудлер у листі до виконавчої влади ЄС закликав її терміново "оцінити всі можливі альтернативні супутникові рішення, які ЄС може запропонувати Україні" замість Starlink.

Politico пише, що серед варіантів є використання комерційних потужностей супутників Eutelsat, Hispasat або SES, які вже знаходяться на геостаціонарній орбіті, або сузір'я OneWeb.

Нове сузір'я супутникових систем Євросоюзу Govsatcom та IRIS² має запрацювати лише у 2030-х роках.

Речник Єврокомісії Томас Реньє заявив, що Київ вже "висловив зацікавленість" у тому, як він може використовувати Govsatcom та IRIS².

Цікаво, що у Франції та країнах Cкандинавії обвалилися продажі Маскових Tesla.

Озброєння Європи

І хоча європейці з одного боку продовжують наголошувати на важливості Сполучених Штатів, з іншого боку розуміють необхідність витрат на оборону.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен стверджує, що в Європі має розпочатися нова ера готовності, оскільки перехід Росії до економіки війни збільшує її небезпеку.

"Зростаюча здатність Росії виробляти оборонні матеріали, приблизно 700 000 солдатів російських сухопутних військ з військовим досвідом, а також непередбачувана операційна модель керівництва, яке вірить виключно в силову політику, створюють непередбачуване майбутнє", – пояснив міністр.

Завтра президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн надішле керівництву держав Європейського Союзу листа, у якому викладе своє бачення плану "Переозброїти Європу", який має на меті посилення оборони ЄС.

"Нам потрібне масивне посилення оборони, без жодних сумнівів. Ми хочемо міцного миру, але міцний мир може бути побудований лише на силі", – зауважила фон дер Ляєн.

Тим часом розвідка Британії очікує посилення залежності економіки РФ від військово-промислового комплексу.

У Норвегії почалися навчання Joint Viking з 10 тисячами військових. А ще десятки економістів закликали норвезький уряд збільшити підтримку України.

Натомість почали лунати і більш обережні заяви щодо Росії.

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