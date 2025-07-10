План "коалиции решительных", попытка отставки Фон дер Ляйен, предложение РФ Трампу: новости дня

Сьогодні стартувала Конференція з питань відновлення України. Президентка Єврокомісії оголосила про створення Європейського фонду для відновлення України, а також про черговий транш макрофінансової підтримки нашої держави.

За словами Зеленського на конференції досягнуто домовленостей на близько 10 млрд євро.

Сьогодні же на полях конференції, в італійській столиці, відбулося засідання "коаліції рішучих", в якому вперше взяли участь представники США. На думку українського президента, це сигнал від Трампа. Та і глава МЗС Сибіга повідомив, що у питанні відновлення оборонної допомоги США "є позитивні сигнали".

Все важливе і цікаве за четвер, 10 липня – в дайджесті "Європейської правди".

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"Подарунок" Путіна на URC-2025

Сьогодні близько 12:00 за Києвом у столиці Італії розпочалася Міжнародна конференція з питань відновлення України (URC-2025).

Її відкрив італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

За ним виступила прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, яка наголосила, що важливо не тільки допомагати Україні оборонятись, а й відбудувати те, що вже зруйновано, і Італія відіграє у цьому свою роль.

"Кожен з нас тут, щоб відіграти свою роль у досягненні спільної мети… Тепер ми маємо уявити собі Україну, яка відновлена, вільна і процвітаюча. І ми хочемо досягти цієї мети", – сказала Мелоні.

Потім виступив президент України Володимир Зеленський, який вважає, що масована атака РФ на Київ цієї ночі була пов'язана з початком Ukraine Recovery conference (URC-2025) у Римі.

Він закликав посилити обороноздатність України, а також дотримуватись у відбудові України підходу у стилі "плану Маршалла".

Фонд відновлення України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на відкритті конференції оголосила про створення Європейського фонду для відновлення України спільно з ЄС, Італією, Німеччиною, Францією та Польщею.

"Я особливо рада оголосити сьогодні про створення Європейського флагманського фонду для відновлення України, найбільшого в світі фонду акцій для підтримки відновлення", – сказала вона.

Фон дер Ляєн зазначила, що разом із приватним сектором цей фонд дасть старт інвестиціям в енергетику, транспорт, критично важливі сировинні матеріали та у галузі подвійного призначення.

"Ми буквально вкладаємо кошти в майбутнє України, використовуючи державні кошти для залучення масштабних інвестицій приватного сектору та допомоги у відновленні країни", – підкреслила президентка Єврокомісії.

Крім того, вона заявила про продовження підтримки України та про надання наступних траншів допомоги.

"Я анонсую [що ЄС перераховує Україні] один мільярд макрофінансової підтримки, дорогий Володимире. Також я оголошую про виплату 3 мільярдів євро за програмою Ukraine facility. І ці гранти і позики мобілізують 10 мільярдів у вигляді інвестицій", – розповіла Урсула фон дер Ляєн.

Сьогодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала від Європейського Союзу 1 млрд євро за рахунок російських заморожених активів.

Кошти перерахували в межах ініціативи ERA – спільної програми країн G7, спрямованої на підтримку України.

Мерц закликав Фіцо зняти блокаду санкцій

Після президентки Єврокомісії на відкритті конференції виступив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який закликав Україну не звертати зі шляху реформ, а також попросив Дональда Трампа і США залишатись "на одному боці" з Європою.

Крім того, канцлер звернувся особисто до прем’єра Словаччини Фіцо негайно зняти свою блокаду з ухвалення наступного пакета санкцій ЄС проти Росії.

Натомість прем’єр-міністр Роберт Фіцо наголосив, що Словаччина не підтримає новий, 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, доки не отримає чітких гарантій того, що не зазнає фінансових втрат від припинення постачання російського газу в ЄС з 1 січня 2028 року.

"Нашому послу в Брюсселі знову було доручено вчора не підтримувати 18-й пакет санкцій", – повідомив Фіцо.

У відповідь на заклик Фрідріха Мерца словацький прем’єр зазначив, що у Словаччині працюють 900 німецьких компаній.

"Німецький уряд також має бути зацікавлений у тому, щоб після 1 січня 2028 року Словаччина мала достатньо газу за прийнятними цінами", – переконаний очільник уряду Словаччини.

Нагадаємо, Євросоюз хоче повністю відмовитися від російського газу з 2028 року.

За німецьким канцлером на URC-2025 виступив прем’єр Польщі Дональд Туск.

"Не може бути відновлення без перемоги. Ми маємо обговорювати не лише те, як Україні вижити, а як перемогти", – заявив він.

Польський прем’єр наголосив, що це війна не тільки проти України, а й проти Європи.

"Це війна цивілізації і варварів", – підкреслив глава уряду Польщі особливу важливість української перемоги.

Наступну конференцію з питань відновлення України, у 2026 році, планують провести у Польщі. А у 2027 році конференцію прийме Естонія.

Договорів на 10 мільярдів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Конференції з питань відновлення України у Римі було досягнуто домовленостей на близько 10 млрд євро.

За його словами, на конференції уклали близько 200 угод.

У сферу энергетики України планують залучити два мільярда євро.

У Лондоні повідомили, що Британія і Україна укладають угоду щодо постачання понад 5000 ракет протиповітряної оборони від компанії Thales.

Американська компанія White Star Real Estate інвестує 200 млн євро в індустріально-логістичний парк у Бучі. На конференції підписали відповідний меморандум.

Нідерланди виділяють 300 млн євро на відновлення та економічне зміцнення України, а Швеція створить в Україні центр для реабілітації поранених військових.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що компанії, які допомагали Росії фінансувати розв’язану нею війну в Україні, ведучи з нею бізнес, повинні бути позбавлені права на отримання прибутку від відновлення України.

"Коаліція рішучих"

на полях Конференції з питань відновлення України в Римі відбулося засідання "коаліції рішучих".

Зустріч лідерів "коаліції рішучих" проходила у гібридному форматі: більшість лідерів були присутні особисто в італійській столиці, а частина долучилась онлайн – зокрема, прем’єр Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон.

Цього разу представники США вперше брали участь у зустрічі "коаліції рішучих" – долучилися генерал Кіт Келлог та сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь.

На зустрічі, серед іншого, обговорювали підтримку українських військових та гарантії безпеки для України.

У британському уряді оголосили, що лідери так званої коаліції рішучих за підсумками онлайн-зустрічі домовились про заснування штаб-квартири у Парижі та оголосили про завершення підготовки планів майбутнього контингенту в Україні.

"Військовий план був розроблений після зустрічі військових керівників у Парижі в понеділок, на якій було узгоджено стратегію створення сил та скоординовано плани з ЄС, НАТО, США та понад 200 планувальниками з 30 міжнародних партнерів", – пояснили у Лондоні.

Позиція США

Президент України Володимир Зеленський вважає, що участь США в зустрічі "коаліції рішучих" – це сигнал від Дональда Трампа.

"Це позитивний сигнал, і я дуже радий цьому сигналу. Це справжня єдність", – сказав Зеленський.

Крім того, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що у питанні відновлення оборонної допомоги США "є позитивні сигнали".

На Конференції з питань відновлення України спецпредставник президента Сполучених Штатів Кіт Келлог виголосив промову, у якій підкреслював, що висловлює позицію адміністрації США, а не лише свою.

"Будь-яка діяльність з відбудови України має ґрунтуватися на збереженні національного суверенітету України", підкреслив він, кілька разів наголосивши, що суверенність повоєнної України є основою підходу США.

Втім, він висловив думку, що зараз стоїть питання про те, "який тип" держави будуватиме Україна.

"Я закликаю Україну і партнерів долучитися до таких зусиль з відбудови України, які зроблять пріоритетом посилення місцевого самоуправління, заохочуватимуть підприємництво серед українців у економіці, побудованій на принципах вільного ринку, та на відповідальному ухваленні рішень демократично обраним урядом", – окреслив він бачення США.

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо провів переговори з очільником МЗС РФ Сергєєм Лавровим. Зустріч відбулася на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії.

Американський держсекретар зазначив, що Росія запропонувала "новий та інший підхід" під час сьогоднішніх переговорів, не уточнюючи, що саме він передбачає.

"Я б не назвав це гарантією миру, але це концепція, яку я сьогодні передам президенту", – наголосив Рубіо.

До речі, Володимир Зеленський підтвердив плани змінити посла України у США та допустив, що новим посланником може стати міністр оборони Рустем Умєров.

Щодо євроінтеграції

В Єврокомісії, попри угорське вето, вважають що практичні переговори про вступ України до ЄС почнуться до кінця року за всіма кластерами.

Про це заявила європейська комісарка з питань розширення Марта Кос під час дискусії на Конференції з питань відновлення України, повідомляє з Рима кореспондент "Європейської правди".

Тим часом Україна успішно завершила скринінг 4-го кластеру для переговорів про вступ до ЄС.

Спроба відставки Фон дер Ляєн

Європарламент під час голосування 10 липня очікувано не підтримав вотум недовіри Єврокомісії, ініційований румунськими ультраправими.

Дрон з Білорусі у Литві

Сьогодні з Білорусі до Литви залетів дрон, який спершу сплутали з "Шахедом".

Через цей дрон довелося навіть евакуювати прем'єра і спікера Сейму країни.

Згодом у Литві підтвердили, що їхній повітряний простір порушив російський дрон "Гербера".

Шпигуни у ЄС

В Греції затримали чотирьох громадян Китаю, які фотографували винищувачі Rafale.

А 7 липня стало відомо, що в Італії затримали в аеропорту громадянина Китаю, якого у Сполучених Штатах підозрюють у кібершпигунстві.

Китай обурений арештом свого громадянина в Італії.

У Нідерландах засудили до тюрми росіянина за шпигунство на користь Москви, а Чехії Росія, за даними ЗМІ, планувала підірвати військовий обʼєкт.

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