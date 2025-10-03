Соглашение о дронах с США, выборы в Чехии, министра уволили за "чей Крым": новости дня

Україна готує зі Сполученими Штатами угоду про дрони, яка може допомогти з озброєнням для українців.

Вчора ввечері у Бельгії і Німеччині бачили загадкові дрони, а сьогодні ввечері про невідомі безпілотники повідомили у Чехії, в якій стартували парламентські вибори.

У Норвегії несподівано закрили справу щодо кібератаки проти дамби хакерами з РФ, а фінський суд виніс несподіване рішення щодо пошкодження кабелів в Балтійському морі.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 3 жовтня – в дайджесті "Європейської правди".

Підготовка угоди з США про дрони

Україна та США планують укласти масштабну угоду про дрони, пише The Wall Street Journal.

Київ пропонує поділиться з Вашингтоном своєю перевіреною в боях технологією дронів в обмін на роялті або інші форми компенсації – вартість угоди може сягнути мільярдів доларів.

Команда українців на чолі з заступником міністра оборони Сергієм Боєвим цього тижня перебуває у Вашингтоні для переговорів щодо угоди з представниками Пентагону та Державного департаменту. Втім, за повідомленням видання Telegraph, через шатдаун у США переговори опинились у підвішеному стані.

А речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий сказав, що настання шатдауну у США не вплинуло на двосторонні переговори про постачання зброї.

"Неправда. Переговори між Україною та США щодо постачання безпілотників проходять згідно з планом, і поставки продовжують надходити", – прокоментував речник МЗС.

Очікується, що укладення деталізованої угоди триватиме кілька місяців.

Угода про дрони постає як частина пакета, який включає окрему "мегаугуоду", в межах якої Україна сподівається придбати в США озброєння на десятки мільярдів доларів, заявив у суботу Володимир Зеленський.

За даними Reuters, США можуть продати для України не Tomahawk, а іншу далекобійну зброю.

Дрони у Бельгії і Німеччині

У Бельгії вчора ввечері виявили п’ятнадцять невідомих безпілотників над військовою базою на сході країни, неподалік кордону з Німеччиною.

Апарати, покружлявши над базою, нібито полетіли через німецький кордон.

Bild повідомляє, що вчора приблизно о 19:30 фіксували дрони над авіабазою в німецькому Ердінгу, а вже через годину їх фіксували в Мюнхені.

З 22:18 німецька служба управління повітряним рухом (DFS) обмежила польоти в аеропорту Мюнхена, а згодом і зовсім їх призупинила через повідомлення про виявлення дронів.

Через це з Мюнхена не змогли вилетіти 17 рейсів, що зачепило майже 3 тисяч пасажирів.

Польоти з аеропорту Мюнхена відновилися сьогодні з раннього ранку.

Після цього інциденту прем’єр Баварії вимагає збивати дрони.

"Увесь Європейський Союз перебуває під загрозою", – наголосив речник Єврокомісії Тома Реньє.

Він згадав про необхідність "стіни дронів", яка захищала б увесь Європейський Союз.

"Ви вже не говорите про прифронтові країни. Ви вже не говорите про країни східного флангу. Ви справді говорите про Європейський Союз у цілому", – додав Тома Реньє.

Підозрілий "тіньовий флот"

Тим часом німецькі слідчі розслідують можливі зв'язки невідомих дронів, що минулого місяця літали на півночі країни, із судном з російського "тіньового флоту".

За інформацією видання Spiegel, йдеться про вантажне судно довжиною близько 100 метрів, яке в період повідомлень про спостереження дронів у землі Шлезвіг-Гольштайн перебувало в районі Кіля в прилеглому морському районі Балтійського моря.

За даними джерел у службах безпеки, поведінка судна, а також дані про його маршрут і місцезнаходження дають підстави припустити, що дрони можуть бути пов'язані з ним.

А видання The Telegraph повідомило про збіг між рухом затриманого у Франції танкера та інцидентами з дронами.

Зокрема, маршрут руху через Балтійське море танкера Boracay, який відносять до "тіньового флоту" РФ, підозріло збігається з датами появи невідомих безпілотників над стратегічними об’єктами у Данії та Німеччині.

Директор данської служби військової розвідки Томас Аренкіль у п’ятницю заявив, що Росія веде гібридну війну проти Данії, аби та припинила підтримувати Україну.

"Ми хочемо продемонструвати військову силу, не вступаючи в прямий збройний конфлікт", – заявив глава розвідки.

Закриття справ

Водночас фігурантів справ, пов’язаних з підозрами щодо диверсій на користь Росії, звільняють.

Наприклад, за даними AFP, затриманий Францією танкер "тіньового флоту" і його капітана відпустили.

У Норвегії несподівано закрили справу щодо кібератаки проти дамби хакерами з РФ, а фінський суд виніс несподіване рішення щодо пошкодження кабелів в Балтійському морі.

У Латвії поки не виявили доказів винуватості РФ в атаці на держсайти.

Вибори у Чехії

А вже сьогодні ввечері поліція Чехії повідомила про анонімну і неперевірену погрозу про наближення безпілотників до аеропорту Праги.

До речі, сьогодні-завтра в країні проходять парламентські вибори.

Президент Чехії прогнозує непрості переговори про коаліцію після виборів.

Оборона Європи

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Емманюель Макрон заявили про загрозу для ліберальних демократій як ззовні, так і зсередини.

"Вісь автократичних держав, яка кидає виклик ліберальному порядку в усьому світі, кидає прямий виклик західним демократіям. Саме тому ми повинні відновити здатність захищати нашу свободу", – заявив німецький канцлер.

Норвегія почала розгортати свої F-35 у Польщі для захисту повітряного простору, а Данія залучила два F-35 і фрегат для патрулювання на східному флангу НАТО.

Швеція готує кроки для посилення моніторингу у Балтійському морі, а також закликає ЄС спростити стандарти закупівель безпілотників.

Швейцарська армія посилює системи захисту від безпілотників.

Тим часом угорський прем’єр Віктор Орбан намагається підважити необхідність посилення обороноздатності Європи.

Він лякає європейців "трунами полеглих молодих людей", бо ЄС іде до війни.

Міністра звільнили за "чий Крим"

У Литві подав у відставку міністр культури, який не зміг відповісти, чий Крим.

За наполяганням прем'єр-міністерки Литви Інги Ругінене міністр культури Ігнотас Адомавічюс оголосив про свій відхід у відставку, але заявив, що робить це не через власні помилки, а під тиском ззовні, що створює загрозу безпеці його сім'ї.

На запитання журналістки lrytas.lt міністр не зміг одразу відповісти, кому належить Крим, і звинуватив ту в провокації.

Лише після відставки він зміг відповісти, чий півостров.

Решта новин

Підлітками, які знущались з українця у Вроцлаві, виявились громадяни України.

ЄС ще на рік продовжив санкції проти пропагандистів РФ, включаючи Медведчука.

В Румунії скасували виступ російської співачки Нетребко.

Монарх Люксембургу зрікся престолу – влада перейшла до наступника.

Трамп виставив ХАМАС дедлайн для прийняття його мирного плану.