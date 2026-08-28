Смерть короля Норвегии, новая должность Федорова, Балтию защитят от дронов: новости дня

The New York Times пише, що директор ЦРУ Джон Реткліфф передав Москві песимістичну оцінку війни і закликав до угоди, а Трамп каже, що не переймається можливим нападом РФ на НАТО.

Литва передала критичне енергообладнання двом областям України, а МЗС Бельгії викликало посла США через публікацію зі згенерованим ШІ зображенням міністра.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 28 серпня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Контакти США з Росією

Видання The New York Times дізналося, що директор ЦРУ Джон Реткліфф передав Москві песимістичну оцінку війни і закликав до угоди.

За інформацією видання, Реткліфф передав це повідомлення директору ФСБ Александру Бортнікову і не висловлював жодних погроз щодо можливих наслідків для російської сторони.

За даними NYT, Реткліфф сказав Бортникову, що, на його думку, настав час Москві розпочати серйозні переговори з метою припинення війни. Це повідомлення перегукується з деякими публічними заявами директора ЦРУ.

Минулого місяця Реткліфф гостро висловився щодо втрат російських військ та нездатності Москви просуватися на полі бою. Він зазначив, що тривалість життя російського солдата на передовій становить менше ніж 35 хвилин.

Президент Володимир Зеленський ввечері 28 серпня заявив, що Україна отримала від американської сторони інформацію щодо зустрічей у Москві, які відбулися цими днями.

Як повідомляла "Європейська правда", з джерел медіа стало відомо, що директор ЦРУ Джон Реткліфф під час візиту до Москви попередив російських посадовців, щоб вони не загострювали конфлікт із союзниками США по НАТО, зокрема з Естонією, Латвією та Литвою.

Президент США Дональд Трамп заявив на тлі візиту директора ЦРУ в Москву, що не переймається тим, що Росія може напасти на країни НАТО.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про необхідність прискорити підготовку до оборони від російської агресії на тлі візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.

Він нагадав, що Путін обіцяв ЦРУ у 2021 році не вторгатися в Україну.

Балтійське море захистять від дронів

Країни Балтійського моря створять оперативну групу для захисту від дронів.

Мета полягає у створенні робочої групи, яка дозволить швидкий обмін інформацією.

Фінляндія та Швеція спільно посилять можливості Фінляндії виявляти та протидіяти безпілотникам у відповідь на нещодавні вторгнення дронів у фінський повітряний простір.

Швеція направить винищувачі JAS 39 Gripen своїх Повітряних сил та корвети класу Visby ВМС до Фінляндії, щоб допомогти їй посилити патрулювання повітряного простору на тлі інцидентів з дронами.

Болгарія і Латвія отримали перші виплати за програмою ЄС SAFE.

Болгарські військові нейтралізували невідомий дрон у Чорному морі, а у водах Румунії загорілося торговельне судно, президент припускає, що був удар.

Дрон порушив роботу аеропорту Лейпцига у Німеччині. Згодом з’ясувалося, що невідомий літальний апарат був приватним дроном, який не становив загрози безпеці аеропорту.

Щодо спроби підпалу заводу у Словаччині

У Словаччині заарештували підозрюваних у спробі підпалу заводу з виробництва дронів.

Словацькі ЗМІ повідомили, що у четвер суд у Словаччині ухвалив рішення про утримання затриманих громадян Латвії та України під вартою на час розслідування.

За даними поліції Словаччини, підозрювані діяли на замовлення, але не назвала жодної сторони, яку підозрюють у замовленні нападу.

Прокуратура повідомила в четвер, що підпал, спланований трьома підозрюваними у східній Словаччині, був спрямований проти виробника дронів Skyeton, а відповідальність за нього взяла на себе маловідома група "Глобальні громадяни проти війни 1984", яка називає себе активістами руху за мир.

Компанія Skyeton, заснована в Україні, виробляє дрони для цивільного та військового використання в Україні та інших країнах.

Нова посада Федорова

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров прийняв пропозицію міністра оборони Італії Гвідо Крозетто стати його радником щодо оборонних інновацій.

За словами Федорова, на посаді радника Крозетто він буде допомагати Італії розвивати технології сучасної війни, покращувати сферу оборони та адаптуватися до нових "глобальних викликів у сфері безпеки".

Ексміністр оборони України розповів, що під час зустрічі вони обговорили безпілотники, автономні системи, протиповітряну оборону та розбудову екосистеми оборонних технологій.

Смерть короля Норвегії

Помер король Норвегії Гаральд V.

Ще з ночі в Осло несли квіти до королівського палацу.

Сьогодні вдень труну короля Норвегії привезли до палацу, процесію зустрічали тисячі людей.

Норвегія оголосила національну жалобу у зв’язку зі смертю короля. Мер Осло Анне Ліндбо скасувала своє весілля через смерть короля Гаральда.

Новим королем Норвегії став син покійного монарха Гокон.

Новий король оголосив, що матиме ім’я Гокон VIII, а також, що збереже королівський девіз, який використовували його батько, дід і прадід: "Усе заради Норвегії".

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