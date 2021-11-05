Смерть у посольстві РФ, ковід-таблетки Pfizer, перша жінка у Ватикані: новини 5 листопада

Румунія просить Україну визнати, що молдовської мови не існує; Посли ЄС погодили виключення України із "зеленого списку" для подорожей наступного тижня; у Франції закликали громадян до "загальної мобілізації" в питанні вакцинації; президент Чехії заявив про готовність призначити опозиціонера Петра Фіалу прем'єр-міністром; у Берліні знайшли мертвим дипломата посольства РФ; колишнього помічника Макрона засудили до тюремного терміну; в Орбана вперше визнали використання шпигунської програми Pegasus.

Про членство в Євросоюзі

Україна та Румунія ведуть переговори про підписання документу із визнанням європейської перспективи України.

Цю тему під час візиту до Бухареста підняв заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква на зустрічі з державним секретарем Міністерства закордонних справ Денуцом Себастьяном Некулеєску.

Румунія, у свою чергу, звернулася до України з проханням визнати, що молдовської мови не існує, відповідно до декларації про незалежність Молдови від Радянського Союзу, яка вказує, що державною мовою є румунська.

Вже п’ять країн ЄС підписали декларації про визнання європейської перспективи України. Це Польща, країни Балтії, а цього тижня приєдналася Словаччина.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наполягає, що ЄС і НАТО повинні надати чітку дорожню карту для майбутнього членства української держави у двох блоках.

Раніше Кулеба заявляв, що процес вступу України до НАТО занадто затягнувся і Київ намагається донести це до Альянсу.

Глава МЗС вважає, що Україна навіть з "недозавершеними реформами" може стати членом ЄС і НАТО, якщо у цих блоках буде консолідоване політичне рішення щодо вступу України.

Про виключення із "зеленого списку"

Посли ЄС на засіданні у п’ятницю погодили виключення України із "зеленого списку" для подорожей наступного тижня у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Очікується, що остаточно рішення буде оформлено на початку наступного тижня.

Рішення про виключення України зі списку автоматично не означатиме зміни правил перетину кордону.

Проте країни ЄС як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що очікуване виключення України із "зеленого списку" Євросоюзу для подорожей не означатиме автоматичну зміну правил перетину кордону і "тотального закриття кордону" не буде.

Він додав, що Міністерство закордонних справ активно працює з партнерами, щоб зберегти максимальну свободу мандрівок для українців.

МЗС України після оголошення планів ЄС виключити Україну із переліку третіх держав, громадяни яких можуть здійснювати туристичні поїздки до ЄС, закликало українців вакцинуватися.

Про ситуацію з коронавірусом в Європі

Прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс закликав громадян до "загальної мобілізації" в питанні вакцинації від коронавірусу через нову хвилю епідемії.

Зокрема, він закликав не зволікати зі щепленням підсилюючою третьою дозою людям, яким час це зробити, особливо старшим 65 років.

У Німеччині ухвалили рішення про необхідність запропонувати додаткову дозу вакцини від коронавірусу всім охочим.

Німеччина другий день б’є "рекорди" нових випадків COVID-19.

Не краща ситуація в інших країнах ЄС. У Словаччині новий максимум щоденних випадків коронавірусу, а в Австрії приріст заражень коронавірусом наблизився до попереднього рекорду.

Через сплеск випадків коронавірусу Хорватія посилила обмеження.

У світі з’явилися ще одні таблетки від COVID-19. Тільки вчора стало відомо, що Велика Британія першою у світі схвалила молнупіравір - таблетки проти COVID-19, як сьогодні компанія Pfizer показала таблетки від коронавірусу з ефективністю 89%.

Про стан президента Чехії

Стан здоров'я президента Чехії Мілоша Земана, як і раніше, вимагає госпіталізації, глава держави не може повністю присвятити себе роботі.

Керівник консиліуму доктор Томаш Зіма заявив на брифінгу, що визначити прогноз розвитку стану здоров'я президента складно, це залежатиме від розвитку захворювання, яке "важко піддається лікуванню".

За його словами, голові державі, як і раніше, потрібна госпіталізація, і зараз це не дозволяє йому повністю присвятити себе своїм робочим обов'язкам.

Земан перебуває на лікуванні у Центральному військовому шпиталі Праги з 10 жовтня у зв'язку із загальним погіршенням стану здоров'я через хронічну хворобу. Його стан покращився, у четвер його перевели з реанімації до палати загального профілю.

Сьогодні Земан заявив про готовність призначити Петра Фіалу прем'єр-міністром Чехії. Петр Фіала - перший номер виборчого списку опозиційного блоку SPOLU та лідер партії ODS (Громадянська демократична партія).

Про смерть дипломата РФ та суд щодо ЮКОС

У Берліні знайшли мертвим дипломата посольства РФ, якого вважали співробітником ФСБ. Тіло лежало перед будівлею дипломатичного представництва. Ймовірно, чоловік упав з верхнього поверху комплексу посольства в районі Мітте.

35-річний чоловік був акредитований як другий секретар посольства в Берліні з літа 2019 року.

Пізніше стало відомо, що загиблий був сином заступника директора Другої служби ФСБ РФ та начальника Управління захисту конституційного ладу ФСБ генерал-лейтенанта Алєксєя Жало.

Тим часом, Верховний суд Нідерландів задовольнив частину російської апеляції у арбітражній справі на 50 мільярдів доларів щодо колишніх акціонерів нафтової компанії ЮКОС.

Верховний суд ухвалив рішення на користь Російської Федерації по одному пункту. Він вважає, що з процесуальних причин Апеляційний суд Гааги помилково проігнорував аргумент Російської Федерації про те, що акціонери, ймовірно, здійснили шахрайство в арбітражній процедурі.

Інші скарги Російської Федерації Верховний суд Нідерландів відхилив.

Верховний суд направив справу до Апеляційного суду Амстердама для повторного розгляду та оцінки цього питання.

Нідерландський апеляційний суд у Гаазі в лютому 2020 року зобов'язав Росію виплатити $50 млрд акціонерам ЮКОСу.

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