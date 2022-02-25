Санкції проти Путіна, РФ вигнали з Ради Європи, НАТО залишає двері відкритими: новини дня

Гаага планує вивчити воєнні злочини РФ під час вторгнення до України; Рада Європи зупиняє членство Росії в організації; Євросоюз вирішив заморозити активи Путіна і Лаврова; у Литві заборонили шість телеканалів російською мовою, у Естонії - кілька російських і білоруський канал; НАТО налаштований надавати Україні озброєння та вже надав системи ППО; Макрон пообіцяв Україні 300 млн євро та військову техніку; в ООН очікують, що через війну Україну залишать до 5 млн українців; Папа Римський відвідав посольство РФ через війну в Україні.

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Другий день нападу Росії

Вже другу добу Україна живе в умовах воєнного стану.

О 4 ранку 25 лютого в Києві пролунали вибухи. За повідомленнями, йдеться про дві крилаті або балістичні ракети, як вдалося перехопити силами столичної ППО, також був збитий ворожий літальний апарат, деталі не повідомляються. Президент заявив про те, що Києва дісталися ворожі ДРГ.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російські бомбардування Києва – це "очевидний акт терору".

Україна збирає докази про воєнні злочини РФ в українських містах та передасть їх до Гааги.

Прокурор розташованого у Гаазі міжнародного кримінального суду Карім Хан раніше висловив занепокоєність через російське вторгнення до України та задекларував, що суд може взятися за цю справу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порівняв нічну атаку Путіна на Київ із діями нацистської Німеччини.

Міністр Кулеба висловив впевненість, що Україна переможе путінську Росію як і гітлерівську Німеччину, але закликав Захід допомогти це зробити.

Речник Єврокомісії підтримав українців українською мовою і заявив, що Путін поводиться як нацист.

Держсекретар США Ентоні Блінкен стверджує, що "всі докази свідчать про те, що Росія має намір оточити Київ і загрожувати йому"

В Міноборони Британії вважають, що Путін має на меті захопити всю територію України, але за першу добу війни не досягнув своїх основних цілей.

Генсек ООН закликав подбати про цивільне населення в умовах війни.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає за краще залишити відкритим якесь вікно для діалогу з Росією, попри осуд дій її президента Владіміра Путіна.

А міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що президент Росії Володимир Путін, погрожуючи використанням ядерної зброї, повинен розуміти, що НАТО також є ядерним альянсом.

Колишня німецька канцлерка Ангела Меркель вважає, що Захід має зробити все можливе, щоб "покласти край цій загарбницькій війні з боку Росії та її президента Путіна".

За її словами, ця загарбницька війна з боку Росії знаменує собою далекосяжний поворотний момент в історії Європи після закінчення холодної війни.

Коаліція: санкції проти Путіна і РФ

Рада Європи зупиняє членство Росії в організації, є консенсус. Комітет міністрів Ради Європи у п’ятницю вирішив призупинити право Російської Федерації бути представленою у двох органах РЄ – у самому Комітеті міністрів та у ПАРЄ.

Міністерство закордонних справ вважає, що "світ нарешті почав діяти" щодо запровадження санкцій проти РФ.

Міністерство виклало консолідований перелік заходів, запроваджених ключовими партнерами України, у інфографіці.

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що на захист України вже сформована коаліція у складі 73 країн та 9 міжнародних організацій.

Кулеба додав, що зброя і санкції - це зараз головне. І те і інше, за його словами, буде. "Нові санкції ЄС вже сьогодні. Зброя на підході. За SWIFT вгризаємося зубами", - зазначив міністр.

Європейський Союз погодився заморозити активи президента Росії Владіміра Путіна і міністра закордонних справ Сергєя Лаврова.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ЄС вирішив не забороняти в’їзд Путіну і Лаврову, щоб у такий спосіб підтвердити свою готовність залишити відкритими символічні дипломатичні можливості.

Відбувається підготовка подальшого пакету санкцій.

Тайвань запровадить економічні санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.

Чехія слідом за Польщею закриває небо для російських авіакомпаній.

Авіакомпанія РФ скасувала рейси в Європу, яка закриває небо для російських літаків.

Росія самоізолюється: заборонила рейси та транзит для усіх літаків, "пов’язаних з Британією".

Швейцарія заморозила банківські рахунки росіян із санкційного списку ЄС.

У Литві заборонили шість телеканалів російською мовою. Естонський регулятор заборонив мовлення кількох російських і білоруського каналу.

У той же час Зеленський вимагає у держав Європи ізолювати Росію: скасування віз, SWIFT, нафтове ембарго.

До речі, Ірландія запроваджує безвіз для України.

Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер каже, що попри те, що США та ЄС не стали включати у свої санкційні пакети відключення від SWIFT, вони ще можуть повернутися до цього питання.

А от Німеччина не готова відключити Росію від системи SWIFT.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок пояснила, що Захід вже мав поганий досвід із відключенням від SWIFT у випадку Ірану. Цей крок, каже Бербок, призвів до неможливості фінансувати гуманітарні проєкти там.

Республіканці закликали Байдена посилити санкції проти РФ.

Грузія не буде приєднуватися до санкцій Заходу проти Росії.

Про НАТО, зброю та іншу допомогу Україні

НАТО налаштований надавати Україні озброєння та вже надав системи протиповітряної оборони.

Попри війну, НАТО наполягає на праві України приєднатись до Альянсу.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував НАТО. Він заявив, що Альянс має бути більш рішучим та не обмежуватися заявами щодо України.

Німеччина нарешті надіслала Україні "безпекову допомогу" - обіцяні 5 тисяч шоломів.

Макрон пообіцяв Україні 300 млн євро та військову техніку.

Зеленський повідомив про 50 млн доларів допомоги від Фінляндії.

Естонія надасть Україні додаткову партію Javelin і боєприпаси, а Литва - автомати, боєприпаси та іншу допомогу.

Велика Британія підтверджує готовність й надалі допомагати Україні, в тому числі - новими поставками зброї. Крім того, Британія і низка її посольств провели акцію солідарності з Україною.

А Світовий банк готовий до термінової підтримки України.

Про біженців і евакуацію з України

В ООН очікують, що через війну Україну залишать до 5 млн українців.

До Польщі прибули понад 1000 українців, які рятуються від російського нападу. Польща вишле в Україну рятувальний потяг для постраждалих у війні.

Румунія прийняла майже 11 тисяч українців у перший день війни РФ проти України.

З України евакуювали главу німецької розвідки, який застряг у Києві через напад РФ.

Франція відправила у Київ елітний підрозділ для охорони посольства.

Греція закрила посольство в Києві.

Італія, попри посилення війни, зберігає відкритим посольство у столиці України.

Інше: атака молдавського судна, незвичний жест Папи

Російський корабель підбив молдовський бункеровщик.

Незвичний жест: Папа Римський відвідав посольство РФ через війну в Україні.

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