Грузини "послали" російський корабль, центр ремонту Байрактарів, нові Zuzana 2: новини дня

Найгучніша тема дня – протести у Грузії через лайнер турецького оператора з ватними російськими туристами.

Продовжували надходити і новини щодо нової підтримки України. Зокрема, Хорватія обіцяє допомогти із експортом українського зерна, Словаччина завтра передасть перші САУ Zuzana 2, а чеські лікарі вже почали оперувати у Львові постраждалих від війни українців.

А ще в Україні створять центр із ремонту турецьких Bayraktar, а Молдова схвалила будівництво мосту до України через Дністер.

Колишній генпрокурор Швейцарії закликав посилити санкції проти Росії. Російські журналісти викрили схему, за якою РФ завозить підсанкційні товари, зокрема для військово-промислового комплексу.

Все важливе і цікаве за 31 липня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Війна в Росії і "труднощі контрнаступу"

Британці вважають, що Росія вже нездатна убезпечити своє населення від війни. Міністерство оборони Великої Британії зазначає, що останні події в РФ, зокрема атаки дронів на Москву і пришвидшення призову до армії, свідчать, що в Кремлі вже нездатні убезпечити власне населення від війни.

Тим часом, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив думку, що ситуація на фронті "зайшла в глухий кут, що змушує думати про довгострокові терміни завершення війни".

За його словами, український контрнаступ "зіткнувся з кількома труднощами". Атаки Збройних сил України ускладнює те, що росіяни суттєво окопалися, пояснив він.

"Тому це може бути політичний вибір, який визначить кінець конфлікту. З іншого боку, час західних країн відрізняється від часу автократій", – зазначив італійський посадовець, не розвиваючи свою думку далі.

За даними The Times, влада Великої Британії відклала внесення групи Вагнера до списку терористичних організацій через спробу заколоту її ватажка Євгенія Пригожина і подальші заяви глави Кремля Владіміра Путіна.

Джерела видання розповіли: після публічного визнання Путіним, що група Вагнера повністю фінансується Кремлем і за попередній рік отримала десятки мільярдів рублів державних коштів, внесення найманців до списку терористичних організацій було б рівносильним забороні діяльності російської офіційної установи.

До речі, двох громадян Молдови, які відбували тюремне покарання в РФ, знайшли серед ліквідованих під час бойових дій в Україні найманців групи Вагнера.

Центр Байрактарів, Zuzana 2, чеські лікарі

Глава МЗС Хорватії сьогодні відвідав Україну, у тому числі Гостомель,

Він провів переговори із головою МЗС України Дмитром Кулебою щодо військової підтримки, допомоги в експорті зерна, а також реалізації української "формули миру".

"Ми домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі задля транспортування українського зерна. Зараз ми будемо працювати над тим, щоб прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів та максимально скористатися цією можливістю", – оголосив Кулеба.

Тим часом, Словаччина 1 серпня передасть Україні перші дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2, які профінансували чотири країни, а чеські лікарі у Львові вже почали оперувати постраждалих від війни українців.

В Україні створять центр із ремонту турецьких Bayraktar, а Молдова схвалила будівництво мосту до України через Дністер.

Санкційний тиск і ізоляція

Чехія, яка минулого місяця наклала санкції на російського олігарха Владіміра Євтушенкова, заблокувала його банківські рахунки і заморозила активи.

За даними Чеського телебачення, олігарх володіє нерухомістю в місті Карлові Вари вартістю понад 500 млн чеських крон (майже 20 млн євро).

Британія наклала санкції на шістьох росіян через вирок опозиціонеру Кара-Мурзі.

Колишній генпрокурор Швейцарії закликав посилити санкції проти Росії.

"Я поділяю думку, що Швейцарія занадто пасивна і занадто нерішуча, коли справа доходить до імплементації (санкцій. – Ред.). Образа на Швейцарію зараз виливається на мене. Мене, як федерального прокурора, зробили цапом-відбувайлом за все", – каже він.

Заклики колишнього генпрокурора справедливі, бо досі спливає інформація про успішний обхід Росією санкцій. Наприклад, російські журналісти викрили схему, за якою РФ завозить підсанкційні товари, зокрема для військово-промислового комплексу.

Журналісти з’ясували, що лише за перше півріччя 2023 року до Росії ввезли підсанкційні мікросхеми, вироблені на Заході, загальною вартістю понад 502 млн доларів. Ці компоненти використовують для виробництва ракет та іншої зброї.

Молдова розірвала угоду про партнерство з російською ФСБ.

Економіка Європи і Китай

Італія хоче вийти з китайського Шовкового шляху, але без шкоди для відносин" з Пекіном.

Франція вважає неможливим економічне від’єднання від Китаю.

Тим часом, інфляція у єврозоні стала найнижчою від початку повномасштабної війни РФ проти України через падіння цін на енергоносії.

Британія видасть сотні ліцензій на буріння нафтогазових родовищ у Північному морі, щоб досягти нульового рівня викидів вуглекислого газу.

За словами мрем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, для британської "енергетичної безпеки краще не залежати від іноземних диктаторів", оскільки "це не лише добре для робочих місць, але й для довкілля, адже немає сенсу імпортувати з іншого кінця світу матеріали, вуглецевий слід яких удвічі чи втричі більший, ніж той, що у нас".

Грузини "послали" російський корабль

У порту грузинського міста Батумі відбулися протести проти вже другого прибуття із Сочі круїзного лайнера Astoria Grande із російськими туристами.

На кораблі турецького оператора були присутні зірки телеканалу RU.TV, які підтримують російську агресію проти України та Владіміра Путіна. Серед пасажирів також були музичні гурти, які виступали перед російськими військовими.

Мітинг розпочався 31 липня о 00:00 за місцевим часом і тривав днем 31 липня. В ньому брали участь громадські активісти та члени опозиційної політичної партії.

Протестувальники вночі намагалися прорватися на територію гавані, але кілька людей були арештовані. Поліція зупинила учасників демонстрації, пояснивши свої дії міркуваннями безпеки.

Днем на акції протесту проти прибуття круїзного лайнера з російськими туристами затримали громадянку України.

А місцевий молодіжний рух "Джиуті" оголосив протест на 19:00 біля грузинського парламенту.

Згодом стало відомо, що скандальний круїзний лайнер Astoria Grande більше не заходитиме до грузинського порту Батумі, де російських туристів двічі зустріли протестами.

У компанії стверджують, що подальших рейсів не буде, оскільки їх нібито планували здійснити лише два.

Увечері на акціях протесту в Батумі побільшало затриманих. Зокрема, правоохоронці затримали вже 23 людини за різними адміністративними правопорушеннями, включаючи дрібне хуліганство та непокору поліції.

Щодо інших кораблів, то біля Нідерландів судно з тисячами авто, яке горіло впродовж кількох днів, взяли на буксир. Ввечері стало відомо, що палаюче судно добуксирували до тимчасової стоянки.

Акції у Європі

В Естонії затримали російського журналіста і волонтера Аркадія Бабченка, що закидав яйцями посольство РФ.

У Швеції і Данії вкотре спалили Коран. Країни думають заборонити такі акції.

А авіакомпанія Lufthansa вимагає компенсацій від активістів ініціативи "Останнє покоління", через акцію яких довелося скасувати десятки рейсів.

Суму не називають, але вочевидь буде йтися про мільйони євро. Наскільки відомо, лише перевізнику Eurowings за ті дні скасували 55 рейсів.

Нагадаємо, 13 липня кліматичні активісти пробралися на територію летовищ у Гамбурзі та в Дюссельдорфі і приклеїли себе до асфальту на виїздах до злітної смуги.

Решта новин дня

В Орбана знову заблокували ратифікацію вступу Швеції в НАТО.

Іран і Білорусь уклали угоду про військову співпрацю.

Посли Канади та Естонії оголосили про завершення місії в Україні.

У Франції чисельність ув’язнених встановила новий історичний рекорд.

Біля елітного курорту Франції аварійно сів на воду і потонув туристичний літак.

Болгарська бринза отримала захищений статус у ЄС.